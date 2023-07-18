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18 июля, вторник | Последнее обновление — 13:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска продвинулись на 1,5 км на Купянском направлении
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Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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12:42
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Песков назвал бессовестной позицию ЕС по зерновой сделке
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Позицию европейских государств по зерновой сделке можно считать бессовестной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, наверное, следует назвать бессовестной позицию европейских государств», – высказался он о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о «бессовестном» выходе Москвы из сделки, передает ТАСС.
При этом Россия высоко ценит роль генсека ООН Антониу Гутерриша в попытках убедить страны Европы выполнять обязательства по сделке. Но этого не произошло, заключил Песков.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Москва не планирует доверять заверениям западных стран и ООН по зерновой сделке.
СМИ: Системы ПВО Украины истощены ракетными ударами России
Asia Times: ПВО Украины оказались в критическом состоянии
У украинских военных не получится получить преимущество на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны, полагает обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада.
Украинская система ПВО подверглась последовательным ракетным и беспилотным ударам со стороны России, это истощило ограниченные запасы ВСУ, заявил Хонрада в статье для Asia Times, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ВС России могут бить высокоточными ударами по военным объектам киевского режима, из-за этого системы ПВО Украины оказались в критическом состоянии.
Поставки НАТО бывших тайваньских и других комплексов ПВО не помогут контрнаступлению ВСУ. Россия продемонстрировала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, заключил обозреватель.
Ранее издание Chinatimes сообщало, что США выкупили у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, чтобы направить на Украину.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Власти Одессы сообщили о повреждении объектов в порту
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.
Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
В ночь на вторник в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.
Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
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По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.
Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.
Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.
Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
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Украина захотела продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России
Президент Украины Зеленский намерен продолжить поставку зерна по Черному морю без участия России
Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Он заявил, что было два соглашения: Украина, Турция, ООН и Россия, Турция, ООН. По словам Никифорова, Москва расторгает свои договоренности с генсеком ООН (Антониу) Гутерришем и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что с Россией у Украины не было договоренностей по зерновой сделке. По его словам, президент Украины дал распоряжение МИД подготовить официальные сигналы ООН и Турции для ответа с их стороны продолжать украинскую инициативу.
Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Между тем стало известно, что компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.
Напомним, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена.
После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
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Идущим на Украину судам отказали в страховке после выхода России из зерновой сделки
Идущим на Украину судам отказали в страховании после выхода России из зерновой сделки
Компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.
Источник ТАСС предположил, что направляющимся судам в украинские порты откажут в страховании. Маловероятно, что кто-то согласится из-за отсутствия гарантий безопасности страховать такие суда.
Ранее в российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена. После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Глава ЕС решил не приглашать Зеленского на саммит Евросоюза
Vanguardia: Глава Евросовета Мишель передумал приглашать президента Украины Зеленского на саммит ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель принял решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но украинская тема будет там обсуждаться, сообщила испанская газета Vanguardia.
Издание пишет, что Зеленский просил участвовать каким-либо образом на саммите ЕС, но Мишель передумал его приглашать. По данным газеты, лидеры стран Евросоюза будут обсуждать ситуацию на Украине в рамках вопроса продовольственной безопасности, передает РИА «Новости».
Источники издания сообщили, что на саммите страны Латинской Америки и Карибского бассейна выскажут свое мнение, как положить конец украинскому конфликту.
Саммит ЕС и CELAC пройдет 17-18 июля в Брюсселе.
Ранее Financial Times писала, что Европейский союз и Североатлантический альянс могут столкнуться с проблемами из-за низкого уровня поддержки украинского лидера Владимира Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО.
ВС России нанесли удар возмездия за теракт на Крымском мосту
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Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ночь на вторник российские силы нанесли «групповой удар возмездия» высокоточным оружием морского базирования по объектам, готовившим террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы, говорится в Telegram Минобороны.
Одновременно в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
«Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», – заключили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту. Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
В Крыму призвали ударить по мостам через Днепр
Глава крымского парламента Константинов предложил нанести удары по мостам через Днепр
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Российским военным стоит нанести удар по украинским мостам через Днепр, а также по Киеву, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, говоря о возможных ответных мерах Москвы на теракт на Крымском мосту.
По его словам, нужно нанести удары по мостам через Днепр, по которым снабжается украинская армия. «Это надо было сделать давным-давно», – сказал Константинов РИА «Новости», добавив, что Киев давно перешел все возможные линии и России уже «нечего стесняться».
При этом, считает глава крымского парламента, одними мостами ограничиваться не стоит. По его мнению, ударить стоит также по украинской столице. «Коммуникации, поставки вооружений начинаются не в Одессе и не на мостах через Днепр. … Все начинается с Киева. … Нужно его лишить способности к управлению армией», – сказал Константинов.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Блинкен после теракта на Крымском мосту высказался о методах Киева
Блинкен о теракте на Крымском мосту: Киев сам решает, как воевать
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Госдепе США и комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».
«Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – приводит его слова ТАСС.
Госсекретарь США добавил, что американская сторона следит за ситуацией на мосту через Керченский пролив.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки
Reuters: Россия уведомила Международную морскую организацию о завершении зерновой сделки
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Россия в письме Международной морской организации (ИМО) проинформировала о том, что с завершением зерновой сделки выданные российской стороной гарантии безопасности судоходства будут отозваны, сообщило агентство Reuters.
В письме уточняется, что российская сторона предпримет необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз, представляемых киевским режимом в этом районе. Кроме того, Россия примет меры, учитывая продолжающиеся вооруженные провокации, и попытки атаковать российские военные и гражданские объекты, передает РИА «Новости».
Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Ранее в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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Названы понесенные Россией убытки из-за зерновой сделки
РЗС: Зерновая отрасль России потеряла 1 млрд долларов из-за зерновой сделки
Зерновая отрасль Россия в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
По его словам, в результате сделки потери понесли производители удобрений, продление зерновой сделки наносило существенный ущерб российским зерновым поставкам, передает РИА «Новости».
Злочевский отметил, что все ждут, когда исчезнет дисконт, но для этого надо будет трудиться не один год.
Ранее Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
До этого в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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Эксперт: Выход России из зерновой сделки выбьет Украину с рынков продовольствия
Экономист Лизан: Отсутствие гарантий безопасности со стороны России сделает украинское зерно нерентабельным
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Отсутствие гарантий безопасности со стороны России существенно повысит стоимость страховки кораблей, проходящих по Черному морю. Фактически это означает конец крупномасштабным перевозкам украинского зерна. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
«Прекращение участия России в зерновой сделке создаст совершенно иную ситуацию для черноморского судоходства. В ближайшее время власти России начнут информационную работу, в рамках которой Москва планомерно будет доносить до иностранных держав простой факт: в данной акватории ведутся военные действия, и никакие гарантии безопасности не могут быть предоставлены», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Изменившиеся реалии вынудят международные страховые компании значительно повысить стоимость оказываемых услуг. Это в свою очередь окажет колоссальное влияние на цену фрахта, что сделает покупку украинского зерна нерентабельным», – подчеркивает собеседник.
«Теоретически офис Зеленского мог бы обойти подобные ограничения путем создания собственных страховых институтов. Тем не менее подобный выход из ситуации кажется фантастическим. В случае если судно подвергнется огню, Украине придется выплачивать колоссальные суммы. Разрушенная экономика страны попросту не потянет подобных затрат», – считает эксперт.
«Однако изменение политики страховых компаний произойдет лишь через несколько недель. Скорее всего, первое время после выхода России из зерновой сделки часть кораблей попытаются «проскочить под шумок». Разумеется, не в интересах РФ позволить предприимчивым дельцам доставить груз до места назначения», – отмечает эксперт.
«Правительство России и военные могут попытаться заблокировать их движение или создать очень длительную процедуру проверки. Подобные действия со стороны Москвы будут выглядеть обоснованными: акватория не является безопасной, а правительство РФ об этом неоднократно предупреждало. Соответственно, кораблям, решившим нарушить действующий режим, следует приготовиться к любым последствиям опрометчивого решения», – резюмирует Лизан.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении действия договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что РФ готова вернуться к ее реализации после выполнения поставленных условий. Подчеркивается, что решение не связано с атакой на Крымский мост.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила Турции, Украине и секретариату ООН официальное уведомление о возражении против продления зерновой сделки. В официальном заявлении дипломатического ведомства говорится, что с 18 июля РФ отзывает гарантии безопасного судоходства Черном море.
В министерстве напомнили, что сразу после начала реализации зерновой сделки вывоз продовольствия практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу. Кроме того, в документе указано, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые стали главными бенефициарами соглашений.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что под прикрытием реализации инициативы Украина не раз совершала провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. В результате подконтрольные офису Зеленского порты и открытый РФ безопасный коридор использовались для проведения террористических актов.
В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган констатировал, что договоренности действительно ушли в историю. Он подчеркнул, что Анкара до последнего предпринимала необходимые шаги для спасения зерновой сделки. Глава государства уточнил, что он готов обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Турцию.
Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки без участия России. Об этом в Facebook (запрещен в РФ) сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что инициатива не перестанет работать, если Турция согласится пропускать идущие корабли.
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