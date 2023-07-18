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Захарова: Россия не намерена доверять обещаниям Запада по зерновой сделке
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Москва не планирует доверять заверениям западных стран и ООН по зерновой сделке, ее продолжение может произойти лишь после конкретных результатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Россия исходила из того, что генсек ООН Антониу Гутерриш имел все возможности, Москва показывала готовность с ним работать и делала все зависящее для разблокировки ситуации, сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Теперь же российская сторона не планирует доверять заверениям, обещаниям, «вброшенным в последний момент», нужны «конкретные результаты».
«Когда конкретика будет предъявлена – только тогда, может быть, будет возможно раздумать относительно возвращения в эту сделку», – подчеркнула Захарова.
Между тем министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан во вторник провели переговоры, сообщил источник в турецком МИД.
Они обсудили последние события в рамках стамбульского соглашения по зерну и закупку у России самолетов для тушения лесных пожаров.
Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки.
Для восстановления Крымского моста решили построить временный
Вице-премьер Хуснуллин: Для восстановления Крымского моста будет построен временный 250-метровый мост
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Для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин после совещания у президента Владимира Путина.
По его словам, с этого моста будет вестись работа большегрузными кранами для подъема пролетов Крымского моста, передает ТАСС.
Хуснуллин пояснил, что предварительно планируется к 15 сентября «запустить один пролет автомобильного полотна», а после с него будет вестись работа по восстановлению второго пролета.
Вице-премьер отметил, что несколько сотен строителей и проектировщиков будут привлечены к работам по восстановлению моста в течение ближайших дней.
Ранее Хуснуллин заявил, что полностью запустить автомобильное движение по Крымскому мосту планируется к 1 ноября 2023 года.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
В Брюсселе назвали последствия для Украины остановки зерновой сделки
Остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
Он рассказал ТАСС, что остановка зерновой инициативы и экспорта зерна с Украины по морю приведет к тому, что потребуется практически удвоение объемов экспорта по суше. Новый приток зерна приведет к затовариванию рынков в Европе и новому падению закупочных цен на зерно, что и спровоцирует новые запреты на поставки зерна с Украины.
Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена. После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
СМИ: Системы ПВО Украины истощены ракетными ударами России
Asia Times: ПВО Украины оказались в критическом состоянии
У украинских военных не получится получить преимущество на передовой даже при поставках новых систем противовоздушной обороны, полагает обозреватель Asia Times Габриэль Хонрада.
Украинская система ПВО подверглась последовательным ракетным и беспилотным ударам со стороны России, это истощило ограниченные запасы ВСУ, заявил Хонрада в статье для Asia Times, передает РИА «Новости».
Он отметил, что ВС России могут бить высокоточными ударами по военным объектам киевского режима, из-за этого системы ПВО Украины оказались в критическом состоянии.
Поставки НАТО бывших тайваньских и других комплексов ПВО не помогут контрнаступлению ВСУ. Россия продемонстрировала, что готова наращивать военное производство для более мощных ударов по западной технике, заключил обозреватель.
Ранее издание Chinatimes сообщало, что США выкупили у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, чтобы направить на Украину.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре
МИД: Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре
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Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор, говорится в заявлении МИД.
«Год спустя итоги работы по реализации «черноморской инициативы» выглядят неутешительно», – заявили в МИД России.
Там напомнили, что сразу после начала реализации зерновой сделки вывоз украинского продовольствия вразрез с заявленными гуманитарными целями был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов. Так, за время работы «черноморской инициативы» в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. В то же время на долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% – всего 922 тыс. 92 тонны.
На этом фоне в МИД напомнили, что владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, которые скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами от украинского зернового экспорта. Кроме того, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью.
Таким образом, указали в МИД, «западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна». «Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций», – добавили в ведомстве.
Кроме того, напомнили в министерстве, Киев под прикрытием реализации «черноморской инициативы» не раз совершал провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов. В результате подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор использовались для проведения террористических атак.
«Что касается Меморандума Россия – ООН, то он на деле так и не заработал. … Из пяти предусмотренных Меморандумом Россия – ООН системных задач не выполнено ни одной. «Россельхозбанк» не был переподключен к системе SWIFT, … ввоз в Россию запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений запрещен как товаров «двойного назначения», … зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний «заморожены», несмотря на то, что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения», – заявили в МИД.
При этом «частично разблокированные средства «перекочевали» в карманы тех же западников в счет погашения кредитов и оплаты безвозмездных поставок наших удобрений».
«В этих условиях откровенного саботажа в реализации Стамбульских соглашений продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл. … Российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем сегодня были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле. Без участия России «черноморская инициатива» прекращает свое функционирование с 18 июля», – отметили в МИД.
Там добавили, что западные союзники Киева могут вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры. «Правда, при этом дешевое и некачественное зерно, поступающее без какого-либо контроля, рискует окончательно затопить европейские рынки, вызвав (и уже вызывая) протесты местных фермеров. Если это действительно волнует Брюссель, то еэсовцы вполне могут скупать его и вместо разговоров про борьбу с голодом начать направлять в нуждающиеся страны», – указали в дипведомстве.
Путин выразил уверенность в надежности участвующих в СВО «крепких ребят» из Сибири
Путин на встрече с иркутским губернатором Кобзевым выразил уверенность в надежности «крепких ребят» из Сибири
Президент России Владимир Путин при встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым выразил уверенность в надежности сибиряков, участвующих в специальной военной операции, и передал привет военнослужащим.
Кобзев подарил Путину групповую фотографию участников спецоперации. «Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведем!» И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята. … Они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью», – сказал губернатор.
«Сомнений нет. … Крепкие ребята», – подтвердил президент. Путин несколько минут держал фотографию в руках, всматриваясь в лица военных, а затем переложил ее на свой рабочий стол.
Кобзев также передал от участников СВО президенту «слова благодарности, поддержки» и заверения, что они «всегда на страже Родины». «Привет им всем передавайте», – попросил глава государства, передает ТАСС.
Руководитель Иркутской области также доложил о поддержке военнослужащих и членов их семей, создании в области реабилитационного центра и помощи городу Кировску в ЛНР. «Прошу вас продолжать эту работу активно», – поручил президент.
Охлобыстин рассказал про приходящего к пьяным демона Олега
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Актер Иван Охлобыстин рассказал, что раньше злоупотреблял спиртными напитками, но благодаря церкви смог избавиться от этой пагубной привычки.
Актер поделился в «Исповеди» на PREMIER, что чем он только не занимался в состоянии алкогольного опьянения. «На мотоцикле в метро въезжал, по мосту в парке Горького за мной полицейские бегали. Мы были большие проказники с супругой. Как-то на одном берегу Москвы договорились, что капитан баржи перевезет нас на другой берег. И мы отправили его за мороженым, а сами на этой барже уплыли. Ловили нас всеми средствами и пришвартовывали», – вспоминает он, передает Starhit.
Охлобыстин рассказал, что «в какой-то момент, когда пьешь, ты заканчиваешься, и приходит демон Олег, а что делает Олег – никто не знает». «Это все может и смертью закончиться. Олег сильный, хитрый, он может навредить», – добавил он.
«Однажды еду в машине, рядом подстаканник, в нем бутылка водки. И время от времени потягиваю. Я начал предпринимать шаги и постепенно от этого освобождался. Мы с женой Оксаной одновременно поняли, что сгорим: я огонек, она – Валькирия. И нас церковь спасла. Мы в ней нашли мир», – пояснил актер.
Сейчас артист служит Богу и не думает об алкоголе. К тому же все время Охлобыстин уделяет шести детям и двоим внукам.
«Наши детки знают, что самое главное Бог, Россия и семья. Все остальное – тлен, пустые домыслы и вкусовые пристрастия. Есть что-то, что я не смог бы им простить? Предательство семьи. А предательство семьи – это предательство Родины», – заключил Охлобыстин.
Ранее Певица МакSим сообщила поклонникам, что находится в клинике, где лечится от алкогольной зависимости уже довольно долгое время.
Пилот упавшего в море около Ейска Су-25 погиб
Глава Ейского района Бублик: Пилот упавшего в море Су-25 погиб
Пилот проводившего учебный полет штурмовика Су-25, упавшего в акваторию Азовского моря, погиб, заявил руководитель Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.
Бублик вынес соболезнования от имени жителей района близким погибшего пилота, передает ТАСС.
До этого сообщалось, что пилот успел катапультироваться из самолета, он получил травмы, но остался жив, жертв и разрушений на земле не последовало.
В пресс-службе Южного военного округа уточняли, что, согласно предварительным данным, причиной крушения самолета мог стать отказ двигателя.
Власти Одессы сообщили о повреждении объектов в порту
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры
В результате ракетной атаки в ночь на вторник повреждения получили объекты в одесском порту, сообщил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, обломками сбитых ракет и взрывной волной были повреждены объекты портовой инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Судя по видео, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв.
Кроме того, в ночь на вторник на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный «попаданием».
В ночь на вторник в Одессе произошла серия взрывов. Также сообщалось о взрывах в Николаеве и Харькове.
Путин поручил оказать пострадавшей при теракте девочке необходимую помощь
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Глава государства также поручил оказать помощь родственникам пострадавшей, передает ТАСС.
Также он отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.
В совещании также участвует вице-премьер Марат Хуснуллин, ожидается, что он выступит с докладом.
Напомним, киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
ФСБ назвала объект, который пыталась взорвать задержанная в Угличе россиянка
Задержанная в Угличе россиянка должна была взорвать ГЭС по заданию спецслужб Украины
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Украинские спецслужбы в переписке с россиянкой, задержанной за подготовку теракта в Угличе Ярославской области, ориентировали ее на сбор информации о ГЭС, следует из переписки, опубликованной во вторник на видео, которое Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Из опубликованного видео следует, что координаторов из числа спецслужб Украины интересовали координаты ГЭС, где они намеревались устроить взрыв, передает ТАСС.
«В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», – сказано в опубликованном тексте.
Кроме того, задержанная высказала в переписке желание, чтобы беспилотники залетали вглубь России, а не только в приграничные районы.
Между тем Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича, обвиняемую в приготовлении к совершению теракта.
По словам источника, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила готовившийся россиянкой по заданию спецслужб Украины теракт в городе Углич Ярославской области.
Названа причина падения Су-25 в Азовское море
Минобороны: Отказ двигателя мог стать причиной крушения Су-25 над Азовским морем
Штурмовик Су-25 потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
По предварительным данным, причиной аварии над акваторией Азовского моря около Ейска стал отказ двигателя, сообщили в ЮВО, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что пилот успел катапультироваться из самолета, жертв и разрушений на земле не последовало.
Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
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По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.
Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.
Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.
Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
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Украина захотела продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России
Президент Украины Зеленский намерен продолжить поставку зерна по Черному морю без участия России
Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
Он заявил, что было два соглашения: Украина, Турция, ООН и Россия, Турция, ООН. По словам Никифорова, Москва расторгает свои договоренности с генсеком ООН (Антониу) Гутерришем и президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что с Россией у Украины не было договоренностей по зерновой сделке. По его словам, президент Украины дал распоряжение МИД подготовить официальные сигналы ООН и Турции для ответа с их стороны продолжать украинскую инициативу.
Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Между тем стало известно, что компании могут начать отказывать в страховании судов, следующих в порты Украины, после выхода России из зерновой сделки из-за отсутствия безопасности.
Напомним, пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а она сама остановлена.
После этого Москва уведомила Анкару, Киев и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
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