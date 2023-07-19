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Москва резко раскритиковала работу генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ
Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет
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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.
«Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин.
Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он.
11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных.
Путин выразил уверенность в надежности участвующих в СВО «крепких ребят» из Сибири
Путин на встрече с иркутским губернатором Кобзевым выразил уверенность в надежности «крепких ребят» из Сибири
Президент России Владимир Путин при встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым выразил уверенность в надежности сибиряков, участвующих в специальной военной операции, и передал привет военнослужащим.
Кобзев подарил Путину групповую фотографию участников спецоперации. «Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведем!» И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята. … Они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью», – сказал губернатор.
«Сомнений нет. … Крепкие ребята», – подтвердил президент. Путин несколько минут держал фотографию в руках, всматриваясь в лица военных, а затем переложил ее на свой рабочий стол.
Кобзев также передал от участников СВО президенту «слова благодарности, поддержки» и заверения, что они «всегда на страже Родины». «Привет им всем передавайте», – попросил глава государства, передает ТАСС.
Руководитель Иркутской области также доложил о поддержке военнослужащих и членов их семей, создании в области реабилитационного центра и помощи городу Кировску в ЛНР. «Прошу вас продолжать эту работу активно», – поручил президент.
Путин поручил оказать пострадавшей при теракте девочке необходимую помощь
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Глава государства также поручил оказать помощь родственникам пострадавшей, передает ТАСС.
Также он отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.
В совещании также участвует вице-премьер Марат Хуснуллин, ожидается, что он выступит с докладом.
Напомним, киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Путин сыронизировал над зависимостью европейских политиков от США
Президент России Путин сыронизировал о готовности европейских политиков «повеситься» по приказу из-за океана
Президент России Владимир Путин сыронизировал над зависимостью Европы от США, предположив готовность европейских политиков повеситься по приказу из Вашингтона, испросив лишь разрешение это сделать на веревках национального производства.
«Знаете, иногда мне кажется, что чего им (европейским политикам) не скажут из-за океана, они все делают», – признался глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Президент описал ситуацию, как она, по его мнению, выглядит. «Если им (европейским политикам) завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?».
«Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», – заметил Путин.
Напомним, в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».
Россия заявила о причастности спецслужб Британии к атаке на Крымский мост
Зампостпреда России при ООН Полянский: Многое в атаке на Крымский мост указывает на причастность спецслужб Британии
Слишком многое указывает на вовлеченность западных, в частности британских, спецслужб к организации и осуществлению теракта на Крымском мосту, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, напомнил, что в понедельник киевский режим осуществил очередной теракт в отношении Крымского моста. В результате погибли двое ни в чем не повинных мирных россиян, а их 14-летняя дочь была тяжело ранена, заявил Полянский.
При этом, указал дипломат, «западные спонсоры киевского режима» не высказали никаких осуждений этого акта терроризма, а в вовлеченности их спецслужб в произошедшее еще предстоит разобраться, передает ТАСС.
Кроме того, Полянский сообщил, что Россия запросила на 26 июля проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании будет обсуждаться преследование украинскими властями последователей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки
Reuters: Россия уведомила Международную морскую организацию о завершении зерновой сделки
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Россия в письме Международной морской организации (ИМО) проинформировала о том, что с завершением зерновой сделки выданные российской стороной гарантии безопасности судоходства будут отозваны, сообщило агентство Reuters.
В письме уточняется, что российская сторона предпримет необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз, представляемых киевским режимом в этом районе. Кроме того, Россия примет меры, учитывая продолжающиеся вооруженные провокации, и попытки атаковать российские военные и гражданские объекты, передает РИА «Новости».
Ранее в Брюсселе заявили, что остановка зерновой сделки может спровоцировать новые запреты на его импорт с Украины.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
Ранее в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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Названы понесенные Россией убытки из-за зерновой сделки
РЗС: Зерновая отрасль России потеряла 1 млрд долларов из-за зерновой сделки
Зерновая отрасль Россия в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
По его словам, в результате сделки потери понесли производители удобрений, продление зерновой сделки наносило существенный ущерб российским зерновым поставкам, передает РИА «Новости».
Злочевский отметил, что все ждут, когда исчезнет дисконт, но для этого надо будет трудиться не один год.
Ранее Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки.
В российском МИД заявили, что Москва с 18 июля отзывает гарантии безопасного судоходства в Черном море и сворачивает морской гуманитарный коридор.
До этого в МИД РФ заявили об отказе России продлевать зерновую сделку.
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ООН не получила уведомлений о продлении зерновой сделки
Источники в ООН сообщили об отсутствии уведомлений от участников зерновой сделки о ее продлении
ООН исходит из того, что идет последний день действия зерновой сделки, уведомлений о ее продлении не поступало, сообщили источники в организации.
Источники ТАСС заявили, что «информации о продлении зерновой сделки все еще не было». Однако в ООН допускают, что сделку удастся продлить за оставшиеся часы. Источник сказал, что в ООН «ждут позицию Москвы». По его мнению, «возможно все».
Весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. Последнее судно вышло из Одессы в рамках сделки 16 июля.
Доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» переданы Росимуществу
Путин передал доли иностранных владельцев в российских Danone и «Балтике» во временное управление Росимущества
Доля иностранных владельцев в российской структуре Danone и в пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимущества, следует из указа президента России Владимира Путина.
Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.
В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион», а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH, передает ТАСС.
В перечень ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включены акции АО «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также акции «Данон Россия», принадлежащие ООО «Данон трейд».
Напомним, в марте 2022 года датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила об уходе из России. В то же время глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявлял, что французские компании, в числе которых «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон», решили остаться в России.
Путин заявил, что ждет предложения по повышению безопасности Крымского моста
Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста
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Необходимо предоставить конкретные предложения по повышению безопасности на Крымском мосту, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста.
«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Путин: Россия изучит трофейную современную западную технику
Трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов, сообщил президент России Владимир Путин.
«Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная», – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?» – приводит ТАСС слова главы государства.
При этом он обратил внимание на наличие современной техники у России. «У нас она есть, причем весьма эффективная», – отметил Путин. Для примера президент привел танк Т-90 «Прорыв». «Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», – уверен глава государства. «Но и противник производит современную технику», – заметил Путин.
Президент ранее заявлял, что украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России.
Россия заявила в ООН о превращении Украины в частную военную компанию Запада
Зампостпреда России при ООН Полянский: Украина превратилась в частную военную компанию Запада
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Украина по своей сути превратилась в частную военную компанию западных стран, ведущих опосредованную войну против России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат напомнил, что Киев парафировал проект мирного договора с Москвой, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, однако «при прямом участии Великобритании», режим отказался от урегулирования конфликта.
«Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца», – приводит его слова ТАСС.
Украина, отметил Полянский, по сути, превратилась в частную военную компанию, которую наняли США, Британия и ЕС.
Также дипломат сообщил, что Москва обязательно проведет расследование «омерзительной по сути и топорной по исполнению» антироссийской провокации в украинской Буче. Он отметил, что, по мнению многих экспертов, прямую роль в организации провокации сыграли спецслужбы Британии.
В Кремле подчеркивали, что российское руководство открыто к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Киевский режим, между тем, заявляет о готовности продолжать боевые действия «годами».
Депутат: Российская металлургия показала устойчивость к санкционному давлению
Депутат Гутенев: После восстановления новые регионы России смогут внести вклад в металлургическую отрасль страны
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Как показала практика, отечественные металлурги были полностью готовы к тому санкционному давлению, которое оказывается на Россию. Немаловажно, что отрасль стабильно демонстрирует рост, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владимир Гутенев. Напомним, 16 июля в России отмечается День металлурга.
«Как показывает практика сегодняшних дней, российская металлургия обладает современными и высокотехнологичными производствами. Именно благодаря этому мы успешно конкурировали на всех рынках как в досанкционный период, так и в нынешних условиях», – сказал глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенев.
«Немаловажно и то, как быстро и четко Россия смогла переориентировать основные векторы поставок продукции на страны Азии и Африки. При этом государство делает упор на внутренний рынок, который постоянно растет», – обращает внимание парламентарий.
«Можно с уверенностью сказать, что перспективы у отечественных металлургов весьма и весьма хорошие. А по мере наших побед они будут становиться еще лучше. Специалисты этой отрасли сегодня обеспечивают ВПК всем необходимым, чтобы снабжение бойцов в зоне СВО было на должном уровне. Это показывает, что все мы – одна большая семья», – отмечает собеседник.
«Уверен, что в перспективе свою лепту в эту семью внесут и новые регионы России. Донбасс – это мощнейший промышленный и сырьевой регион, который традиционно вносил серьезный вклад в экономику еще со времен Советского союза. Ну а после окончательно восстановления продукция донбасской металлургии будет работать на благо России – в машиностроении, жилищном строительстве, возведении инфраструктуры и в ВПК», – убежден депутат.
«Тут уместно вспомнить ситуацию в Крыму. Когда полуостров вернулся в состав России, стало понятно, насколько украинская власть запустила местную инфраструктуру. Мы же преобразили Крым. И я уверен, что такая же судьба ждет новые регионы нашей страны», – заключил Гутенев.
Напомним, ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. В этом году праздник выпал на 16 июля. Профессиональный праздник появился в СССР в 1957 году. Уже традиционно в металлургический центрах России – в Челябинске, Магнитогорске, Череповце, Липецке, Верхней Пышме и других – праздник отмечают с особым размахом.
Президент ЮАР: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Президент ЮАР Рамафоса: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России, заявил глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.
Объявление войны России с помощью ареста Путина было бы безрассудно, неконституционно и незаконно, заявил Рамафоса, передает ТАСС со ссылкой на местный портал News24.
Это высказывание президента ЮАР содержится в документах, отправленных в Высокий суд провинции Гаутенг в связи с иском со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс».
Вступление в войну с Россией несовместимо с конституцией ЮАР, продолжил Рамафоса. Он подчеркнул, что обладает конституционными обязательствами по защите национального суверенитета, мира и безопасности страны, а также по защите прав народа.
Президент ЮАР настаивал, что его позиция в суде должна содержаться в тайне, чтобы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС. Но Верховный суд распорядился обнародовать его ответ по требованию «Демократического альянса» обязать руководство страны выполнить требования МУС.
Напомним, МУС выдавал «ордер на арест» Путина. Москва рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Россия отклонила предложение ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Лавров, а не Путин.
Путин обсудил создание центра беспилотных авиасистем в Саратове
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и пообещал ему дать поручение о создании в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.
В ходе встречи, которая прошла в Кремле, Бусаргин попросил Путина поддержать создание в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем. Глава региона напомнил, что 33 из 74 предприятий оборонного комплекса региона занимаются радиоэлектронной промышленностью и авиационными системами.
«Более того, у нас есть сеть базовых кафедр высших учебных заведений, которые готовят специалистов для радиоэлектроники, физики, химии», – заявил Бусаргин, передает РИА «Новости».
Бусаргин попросил президента дать соответствующее поручение по созданию центра в Саратове. «Хорошо», – ответил президент губернатору.