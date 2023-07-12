Генсек ООН попросил Путина сохранить зерновую сделку

Гутерриш направил Путину письмо по сохранению зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, в ней идет речь о расчетах через Россельхозбанк, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Гутерриш направил письмо 11 июля, в нем изложено предложение по улучшению исполнения меморандума о взаимопонимании для сохранения черноморской инициативы, сказал Дюжаррик, передает ТАСС.

Целью письма является устранение препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, на чем настаивает Россия. Также задачей послания является разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ООН не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России.