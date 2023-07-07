Захарова: ООН провалила работу по реализации зерновой сделки

Полиция задержала двоих мужчин, которые облили зеленкой адвоката Елену Пономареву на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Сегодня мы провели первое в новом составе Общественной палаты РФ заседание комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов. У нас в приоритетах – помощь военнослужащим и их семьям, ветеранам СВО, развитие патриотических проектов в регионах», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Никита Анисимов, комментируя первое заседание комиссии.

На Керченской паромной переправе начали работать два больших десантных корабля (БДК), они переправляют гражданские транспортные средства, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Необходимо просчитать все возможные риски и определиться, какое вооружение и средства поражения в скором времени могут быть востребованы, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии на Обуховском заводе концерна «Алмаз-Антей».

Пять кандидатов подали документы для участия в выборах мэра Москвы, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Польская армия намерена перебросить 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство, заявила пресс-служба Генерального командования страны.

Пока предложение ЦБ носит рекомендательный характер, ждать от «Сбера» упразднения комиссии за переводы не стоит. Это решение будет реализовано только в случае прямого требования. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан. Ранее Центробанк призвал «Сбер» подумать над отменой комиссий за переводы.

Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.

Украина гарантирует «ответственное использование» кассетных боеприпасов, запрашивая их у США, но пока нет новостей об их передаче.

Реабилитационный лагерь «Перезагрузка» для ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения и ампутации, оказал помощь 20 участникам пятой смены в оформлении необходимых документов, протезировании и дальнейшего лечения.

Грузинское МВД завело дело о попытке умышленного убийства в связи с отравлением местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыки Шио.

Бывшего вратаря нидерландской футбольной сборной и английского ФК «Манчестер Юнайтед» Эдвина Ван дер Сара госпитализировали в Хорватии, где он находился на отдыхе.

Организация Объединенных Наций не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.

Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.

Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».

7 июля 2023, 20:38

Захарова: ООН провалила работу по реализации зерновой сделки

Tекст: Алексей Дегтярев

Организация Объединенных Наций не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

У ООН есть «четкое понимание», что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое предложил сам генсек Организации Антониу Гутерриш, заявила Захарова в эфире «России 1», передает ТАСС.

ООН не справилась по целому ряду причин, в их числе были те, которые зависели от самой Организации, и те, которые не зависели, заключила она.

Ранее МИД России сообщал, что оснований для продления зерновой сделки нет. Ее срок действия истекает 17 июля.