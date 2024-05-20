Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».31 комментарий
Спецборт МЧС России вылетел в Иран
Спецборт со спасателями МЧС России вылетел в Тебриз
В Тебриз вылетел спецборт Ил-76 со спасателями МЧС России, которые окажут помощь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщило министерство.
Самолет вылетел из аэропорта Жуковский. На борту также находятся кинологические расчеты и высокопроходимая техника. Позднее в Иран направится и второй самолет, передает ТАСС.
Напомним, обнаружено вероятное место падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Предположительно, обломки вертолета находятся рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном.
Президент России Владимир Путин провел совещание с руководством оборонного сектора и сектора безопасности и распорядился направить помощь для поиска президента Ирана.