Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?0 комментариев
Силы Йемена начали наступление в районе Красного моря
Йеменские войска начали масштабную операцию по возвращению стратегически важного района на побережье Красного моря, ранее захваченного хуситами.
Поддерживаемые правительством Йемена силы начали операцию по захвату горного района на западе от Таиза в рамках масштабного наступления с целью восстановить контроль над побережьем Красного моря и Баб-эль-Мандебским проливом, пишет Al Jazeera.
Операция, получившая название «Рассвет Йемена», была анонсирована главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом аль-Алими для возвращения всех территорий, включая Сану, удерживаемых хуситами с 2014 года. Вооруженные силы заявили о взятии под контроль стратегических высот.
Хуситы опровергли информацию о продвижении правительственных войск. В то же время арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила запущенную хуситами баллистическую ракету. Пакистан и Турция также договорились активировать меры сдерживания в рамках оборонительного пакта с Эр-Риядом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Саудовской Аравии при атаке хуситов на аэропорты пострадали три человека. В воскресенье власти Саудовской Аравии назвали ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду. В субботу хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в столице королевства.