Силы Йемена начали наступление в районе Красного моря

Tекст: Игорь Иножарский

Поддерживаемые правительством Йемена силы начали операцию по захвату горного района на западе от Таиза в рамках масштабного наступления с целью восстановить контроль над побережьем Красного моря и Баб-эль-Мандебским проливом, пишет Al Jazeera.

Операция, получившая название «Рассвет Йемена», была анонсирована главой Президентского руководящего совета Йемена Рашадом аль-Алими для возвращения всех территорий, включая Сану, удерживаемых хуситами с 2014 года. Вооруженные силы заявили о взятии под контроль стратегических высот.

Хуситы опровергли информацию о продвижении правительственных войск. В то же время арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила запущенную хуситами баллистическую ракету. Пакистан и Турция также договорились активировать меры сдерживания в рамках оборонительного пакта с Эр-Риядом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Саудовской Аравии при атаке хуситов на аэропорты пострадали три человека. В воскресенье власти Саудовской Аравии назвали ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду. В субботу хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в столице королевства.