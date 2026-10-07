Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?0 комментариев
Spiegel: Ханнинг собирал секретные документы для разведки Азербайджана
Бывший глава Федеральной разведслужбы Германии Аугуст Ханнинг, арестованный во вторник, мог подготавливать аналитический доклад для азербайджанской разведки на основе секретных материалов BND, пишет журнал Spiegel.
Бывший руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Аугуст Ханнинг, по данным журналистов, готовил аналитический доклад для азербайджанской разведки на основе секретных материалов. Об этом со ссылкой на материалы следствия сообщило издание Spiegel.
По информации издания, Ханнинг получил неуточненные «секретные» документы от своего бывшего руководителя в BND. Эти материалы он мог использовать для составления доклада, который предназначался «сотруднику иностранного разведывательного аппарата безопасности». Предполагаемым заказчиком документа назывался представитель азербайджанской разведки, при этом не известно, успел ли адресат получить подготовленный анализ.
Шестого октября Ханнинг был задержан по подозрению в шпионаже и государственной измене. Ему вменяют шпионаж, посягательство на государственную тайну, попытку государственной измены и агентурную деятельность; вместе с ним арестован бывший руководитель аппарата BND Манфред Д., работавший в службе до минувшей весны. Ранее немецкая разведка допускала возможность военного конфликта между Германией и Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник арест экс-главы разведки ФРГ был назван началом масштабной «охоты на шпионов» в Германии, власти страны заявили о намерении проверить работу спецслужб. В тот же день высылка Ханнинга на скамью подсудимых была подробно описана, сообщалось, что бывшему руководителю BND предъявили обвинения в госизмене и шпионаже в пользу иностранного государства, а суд санкционировал его арест.