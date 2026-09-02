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Вертолет с журналистами и сотрудником избиркома опрокинулся в кювет на Сахалине
Вертолет с журналистами и представителем избиркома совершил жесткую посадку на федеральную трассу в Сахалинской области и опрокинулся в кювет.
Вертолет совершил жесткую посадку недалеко от аэродрома в селе Сокол Долинского района Сахалинской области, передает ТАСС.
На борту воздушного судна находились съемочные группы местных телекомпаний и представитель региональной избирательной комиссии.
«На борту находился один сотрудник аппарата избиркома, а также четыре журналиста и три члена экипажа. Инцидент произошел за километр до аэродрома. Резко стали снижаться, сели прямо на федеральную трассу, а после опрокинулись в кювет», – сообщил представитель избиркома.
Экипаж и пассажиры обошлись без серьезных травм. Вертолет возвращался с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы для жителей труднодоступных населенных пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа на Сахалине и Курилах стартовало досрочное голосование в труднодоступных районах.
Несколькими днями ранее в Сахалинской области из-за технической неисправности жестко приземлился самолет Ан-3.
В мае пассажирский вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Республике Коми.