Умер снявший «Сирано де Бержерак» французский режиссер Жан-Поль Раппно

Tекст: Мария Иванова

Французский кинематографист ушел из жизни во вторник, 1 сентября, передает издание Parisien со ссылкой на France Press.

«Жан-Поль Раппно... скончался во вторник, 1 сентября, в возрасте 94 лет», – говорится в публикации.

Самым известным произведением мастера стала экранизация пьесы «Сирано де Бержерак», вышедшая на экраны в 1990 году. Лента с Жераром Депардье в главной роли принесла создателям 10 наград национальной кинопремии «Сезар», включая статуэтку за лучший фильм, отмечает РИА «Новости».

За долгую карьеру режиссер также снял картины «Повторный брак» (1971), «Дикарь» (1975), «Гусар на крыше» (1995) и «Бон вояж!» (2003). В качестве сценариста он работал над фильмами «Зази в метро» (1960), «Человек из Рио» (1964) и «Великолепный» (1973). Последней работой постановщика стала лента «Образцовые семьи», выпущенная в 2015 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский режиссер Марк Райделл скончался в возрасте 97 лет.