Tекст: Дарья Григоренко

Словакия категорически отказывается участвовать в финансировании военных нужд украинской стороны, передает РИА «Новости».

По словам премьер-министра Словакии, республика не намерена присоединяться к европейским механизмам поддержки конфликта.

«Вы заметили, что Украина уже кричит о том, что у нее нет денег? Кредит на 90 млрд был одобрен, а они уже просят очередные деньги», – подчеркнул словацкий премьер на пресс-конференции, которую транслировал словацкий канал ТА3.

Фицо добавил, что Братислава никогда не поддерживала финансовые инициативы, направленные на разжигание конфликта. Он заверил, что до тех пор, пока возглавляет правительство, Словакия не станет частью кредитов или финансовых даров для Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предсказал невозврат Украиной европейского кредита на 90 млрд евро.

Политик отказался выделять бюджетные средства на новый финансовый пакет НАТО для военной помощи Киеву.

Позже он сообщил об отсутствии финансовых обязательств перед украинской стороной в итоговой декларации июльского саммита альянса.