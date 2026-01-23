  • Новость часаРоссийский самолет Azur Air подал сигнал бедствия над Китаем
    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа
    Иран назвал Зеленского «бестолковым клоуном»
    Маск увидел решение проблемы старения
    Кремль: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Ушаков подтвердил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
    Трамп оценил идею Путина о взносе в «Совет мира» из замороженных активов
    Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    В Красноярске пропал второй ребенок за сутки
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    23 января 2026, 10:27

    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников

    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы, сообщает The New York Times (NYT).

    Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

    По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

    Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

    В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

    Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

    Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

    Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    22 января 2026, 11:50
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обратила внимание на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова о намерении уничтожать 50 тыс. россиян ежемесячно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.

    Ранее украинский чиновник заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц.

    «Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» новую украинскую «стратегическую цель». Эту задачу ранее озвучил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он заявил о планах убивать 50 тыс. россиян в месяц.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в местах массового захоронения в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей.

    22 января 2026, 21:53
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на публичные оскорбления со стороны Владимира Зеленского.

    Глава киевского режима, выступая в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник», передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого», – написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он также подчеркнул, что несмотря на обострившиеся разногласия, Венгрия продолжит поставки электроэнергии и топлива на Украину, а также будет оказывать поддержку беженцам.

    Завершая заявление, премьер-министр добавил, что, по его мнению, «жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает», подписав сообщение «Виктор».

    Ранее Орбан обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию.

    22 января 2026, 22:55
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    22 января 2026, 20:18
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    @ Markus Schreiber/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время своего выступления на форуме в Давосе Владимир Зеленский был вынужден завершить разговор по просьбе журналистов, которые указали на нехватку времени.

    Во время выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе его поторопили представители организаторов, передает РИА «Новости».

    Во время дискуссии журналист обратился к президенту Украины со словами: «Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев». После этого собеседник отметил, что люди за спиной Зеленского жестами показывают на время. Ситуация произошла в момент, когда глава украиycкого режима отвечал на вопросы. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.

    23 января 2026, 04:35
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    23 января 2026, 07:08
    Ушаков: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    Ушаков: Россия и США согласовали шаги по урегулированию «на двоих»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и американские представители «на двоих» определили параметры дальнейших действий по украинскому урегулированию, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов США с украинской стороной и с европейскими партнерами, указал Ушаков, передает РИА «Новости».

    Встреча была необходима, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий», добавил он.

    Стороны уже согласовали следующий шаг в рамках достигнутых договоренностей. Им станут запланированные встречи профильных рабочих групп в ОАЭ.

    Трехстороннюю структуру по безопасности возглавил начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков. В двустороннюю группу по экономическим вопросам вошли спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

    Напомним, президент России провел переговоры с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, а также с комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Встреча длилась около четырех часов. Она началась в 23.25 мск, а завершилась после 03.00 мск.

    22 января 2026, 13:04
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    22 января 2026, 13:23
    Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Славянска, Берестока, Константиновки, Куртовки, Никифоровки, Резниковки и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).

    В результате действий группировки ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, бронемашину и пять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены три станции РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Новой Сечи и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Захаровкой и Охримовкой.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, две бронемашины, пусковую установку американской рсзо MLRS и две 155-мм самоходные артустановки «Богдана». Уничтожено три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Березовки, Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Дробышево и Красного Лимана ДНР.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе америкаснкаий бронетранспортер Stryker, и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и двух бригад нацгвардии у Артемовки, Белицкого, Гришино, Доброполья, Новопавловки, Сухецкого, Торецкого, Удачного ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Скотоватого Днепропетровской области, Благодатного, Воздвижевки, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского и Терсянки Запорожской области.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1260 человек. За день до этого российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    22 января 2026, 11:45
    Украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро»
    Украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро»
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущие солисты киевского театра могут лишиться работы из-за участия в зарубежных постановках знаменитого балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

    Руководство Национальной оперы Украины намерено расторгнуть контракты с ключевыми артистами балета Натальей Мацак и Сергеем Кривоконем, передает ТАСС. Причиной стало их выступление в «Лебедином озере» Петра Чайковского во время заграничных гастролей.

    В украинском министерстве культуры заявили, что танцовщики проигнорировали запрет на русский репертуар.

    «Они приняли участие в выступлениях и распространяли культурный продукт [России]. Также они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины – изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов», – приводит издание ответ ведомства.

    Сейчас в отношении солистов готовятся соответствующие кадровые решения.

    Сама Мацак ранее выступала против отмены классических произведений, отмечая необходимость уважать мировое культурное наследие для общения с миром на одном языке.

    Курс на вытеснение русского языка и культуры проводится на Украине с 2014 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл подобные запреты продолжением киевского психоза.

    Ранее сообщалось, что украинские коллективы сбежали за границу ради репетиций спектаклей русского балета «Лебединое озеро».

    23 января 2026, 01:58
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    22 января 2026, 18:52
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют провести 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием представителей США, России и Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах», – отметил он, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что надеется на осведомленность Эмиратов о предстоящих переговорах. «У нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча», – добавил он.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о запланированных в ближайшие дни встречах рабочих групп в Абу-Даби по вопросам урегулирования на Украине.

    Уиткофф отмечал, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Напомним, в четверг в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    23 января 2026, 09:29
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины без сделки

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе Киева от переговоров с Россией Украина может лишиться еще большего числа своих территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирное соглашение с Россией, передает РИА «Новости».

    При этом Трамп отметил, что в его представлении Владимир Путин изначально хотел получить всю территорию Украины.

    По его мнению, дальнейшее отсутствие договоренностей между Киевом и Москвой может привести к новым территориальным потерям Украины.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, однако прошлые встречи не привели к результатам.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий до сих пор остается самым сложным и нерешенным. Многие жители Украины стали выражать готовность к территориальным уступкам ради мира после перебоев с электроэнергией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что без согласования территориального вопроса по формуле переговоров в Анкоридже невозможно достичь долгосрочного урегулирования.

    23 января 2026, 03:59
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, которые включают 1,5 трлн долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, Киев «выдвинул требование» выделить 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. 800 млрд планируется выделить «в два этапа, на первом этапе – 300 млрд». Еще 700 млрд – «это военные расходы в течение следующих десяти лет», передает ТАСС.

    «Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», – заявил Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    23 января 2026, 01:16
    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»

    Зеленский: Украина может решить проблему с кораблями России у Гренландии

    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина была в НАТО, то могла бы «решить проблему с российскими кораблями», которые якобы находятся у Гренландии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Если российские военные корабли беспрепятственно курсируют вокруг Гренландии, Украина может помочь», – заявил Зеленский в соцсетях. Он уверяет, что у Украины якобы «есть опыт и оружие», чтобы уничтожить эти корабли.

    «Если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО – но нас там нет – мы бы решили эту проблему с российскими кораблями», – заверил он.

    Один из популярных ответов на это заявление гласит: «Брат, Путин избивает тебя до полусмерти на Украине. Какие действия ты хочешь предпринять в Гренландии? Просто заткнись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России. В гренландских водах не находятся российские суда или флот, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

    22 января 2026, 17:44
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области

    Член ОП Григорьев: Массовое убийство мирных жителей курского приграничья – преступление по национальному признаку

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве и в их действиях не было какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. О том, что после вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ», – рассказал участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП), председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он подтвердил массовые захоронения, а также поделился рассказами выживших в оккупации жителей региона. Эти свидетельства вошли в книгу Григорьева «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике». «ВСУ вели неизбирательные обстрелы населенных пунктов, но зачастую намеренно били по гражданским объектам, в том числе по больницам, храмам. В результате обстрелов погибали люди», – отметил собеседник.

    «Некоторые пытались бежать, покинуть курское приграничье самостоятельно. Боевики стреляли по ним из стрелкового оружия, «охотились» на них с помощью дронов. Те, кому удалось выбраться, потом рассказывали: «Мы смотрим в глаза украинскому солдату, а он смотрит на нас и видит, что в машине женщина и дети, но поднимает автомат и начинает стрелять», – добавил член ОП.

    «Людей, которые оставались в оккупированных селах, ВСУ расстреливали в большом количестве. В их действиях не было какой-либо логики. Более того, любое неосторожное слово или просто плохое настроение украинского военного могло привести к этим убийствам, – указал Григорьев. – При этом боевики под угрозой расстрела заставляли курян давать разнообразные интервью, выражать благодарность украинцам».

    По его мнению, речь идет о геноциде в Курской области. «Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал. Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору», – подчеркнул Григорьев.

    Эксперт указал, что это подтверждает и заявление нового главы украинского минобороны Михаила Федорова о цели убивать 50 тыс. россиян в месяц. «Все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины. Тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. Они для киевских властей такие же враги, как и русские в России», – детализировал собеседник.

    «У нас множество показаний людей, которые приводят следующие слова украинских боевиков: «Будем отходить, не оставим камня на камне, а вас всех расстреляем». И, как видим, так они действуют во многих населенных пунктах при отходе. Лучшим ответом станут успехи российских Вооруженных сил», – заключил член ОП.

    О том, что в Курской области обнаружили массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион, сообщила на этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что были задействованы все доступные ресурсы, чтобы люди могли найти своих близких и родных, которые пропали без вести.

    В базу пропавших без вести были внесены имена 2 173 человек. «Из них 1 378 найдены, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибли», – уточнила омбудсмен.

    Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

    Сейчас российские военные продолжают выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но противник продолжает предпринимать попытки нанести ущерб российским регионам. Так, например, накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам. Кроме того, сбито 13 вражеских беспилотников.

    При этом на Украине чиновники не сдерживают своей русофобии. Новый украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц. В Кремле отметили, что обратили внимание на заявление, но в нем нет ничего нового. «Специальная военная операция продолжается», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    22 января 2026, 23:35
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

