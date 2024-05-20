Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».31 комментарий
Найдено вероятное место падения вертолета Раиси
Турецкий БПЛА Akinci нашел вероятное место падения вертолета Раиси в Иране
Турецкий беспилотник Akinci обнаружил «источник тепла» – предположительно, обломки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил Корпус стражей исламской революции.
Турецкая сторона передала Ирану координаты вероятного места аварии, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.
Как сообщило Press TV, «КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла». Предположительно, найдены «обломки вертолета». Иранские спасательные бригады выдвинулись к месту вероятного падения вертолета, передает РИА «Новости».
По информации агентства IRNA, источник тепла располагается рядом с иранской деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном.
Напомним, вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана. Минобороны Турции сообщило, что по запросу властей Ирана предоставило беспилотник Akinci и «вертолет с ночным видением Cougar» для участия в поисках вертолета.