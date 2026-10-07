МВФ спрогнозировал сохранение высоких цен на энергоносители

Директор МВФ Георгиева предрекла высокие цены на нефть до 2027 года

Tекст: Дарья Григоренко

Георгиева сообщила о сохранении высоких цен на энергоресурсы вне зависимости от сроков окончания войны США и Израиля с Ираном, передает ТАСС.

«Кроме того, поставки природного газа из Персидского залива по-прежнему серьезно затруднены, что обусловлено более ограниченными возможностями транспортировки СПГ до тех пор, пока перевозки через Ормузский пролив остаются под угрозой», – заявила Георгиева.

Она подчеркнула, что проблема неравномерно влияет на регионы мира, при этом сильнее всего пострадали Азия и Европа. По мере приближения холодов и роста спроса ценовое давление может усилиться. Фьючерсы на марку Brent позволяют прогнозировать сохранение дорогой нефти вплоть до 2027 года, а рост цен на энергоносители разгоняет инфляцию.

По словам руководителя МВФ, средняя цена барреля нефти долгое время держится выше 100 долларов. Высокая стоимость дизельного топлива и других нефтепродуктов обусловлена структурным дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей в мире, резюмировала Георгиева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг цены на нефть выросли на фоне рисков в конфликте США и Ирана.

В прошлом месяце стоимость сырья увеличилась из-за неопределенности в переговорах Вашингтона и Тегерана.

Летом нефтяные котировки взлетели после обмена ударами между американскими и иранскими военными.