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Легкомоторный самолет разбился под Саратовом во время химических работ
В Петровском районе Саратовской области во время авиационно-химических работ потерпел крушение легкомоторный самолет, пилот выжил.
Крушение легкомоторного самолета в Саратовской области произошло при выполнении авиационно-химических работ, сообщает РИА «Новости». Инцидент случился 21 сентября в Петровском районе региона.
«Сегодня в Петровском районе Саратовской области в ходе выполнения авиационно-химических работ произошло крушение легкомоторного самолета… Саратовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее следственные органы проинформировали, что вблизи села Колки в результате столкновения с линией электропередачи при посадке упало легкомоторное воздушное судно. За штурвалом находился 64-летний пилот, мужчина не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Саратовской области самолет малой авиации рухнул на поле из-за столкновения с линией электропередачи.
В мае текущего года в Омской области при выполнении авиационных работ разбился легкий самолет «Аэропракт-22».
Несколькими днями ранее в Татарстане воздушное судно марки Cessna-172 упало в огород частного жилого дома.