Под Саратовом самолет задел ЛЭП, загорелся и упал

После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.0 комментариев
Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.7 комментариев
Минцифры: Национальный мессенджер получит конкурентные преимущества за счет госсервисов
По его словам, мессенджер рассматривается как удобный инструмент для взаимодействия граждан с государственными сервисами, передает РИА «Новости». В него планируется интегрировать цифрового помощника – интеллектуальную систему, способную консультировать пользователя по вопросам получения госуслуг, автоматически заполнять и отправлять необходимые документы, а также предоставлять готовые результаты прямо в интерфейсе мессенджера.
Шадаев также сообщил, что уже подготовлен законопроект, создающий юридические основания для постепенного внедрения этих решений. «С этой точки зрения у нас готовность есть», – подчеркнул министр. Он отметил, что техническая подготовка сервисов для нового нацмессенджера находится на финальной стадии.
Владимир Путин распорядился, чтобы правительство поддержало разработку сервиса. «Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу, это чрезвычайно важно», – сказал российский лидер.
В Госдуму уже внесены поправки ко второму чтению законопроекта о новой цифровой платформе. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский указал, что ее создание может завершиться до конца текущего года, а закон могут принять в июне.
Платформа объединит функции мессенджера и сервисы для получения государственных и муниципальных услуг, удостоверения личности с помощью цифрового ID и подписания документов усиленной электронной подписью. Онлайн-документы позволят подтверждать возраст, льготы, обучение, а также использоваться при заселении в гостиницы и других случаях.
Пользователи смогут взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам образования через интеграцию с «Госуслугами» и федеральными образовательными системами. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, доступной в AppStore, RuStore и GooglePlay, через которую можно вести переписку, звонки и пересылать файлы до 4 гигабайт.
Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн евро, передает ТАСС. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны королевства Рубен Брекелманс после прибытия в Брюссель на совещание министров обороны стран НАТО, которое состоится 5 июня.
«Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», – заявил Брекелманс. Он пояснил, что в рамках этого пакета Киеву передадут дроны и более 100 кораблей, включая патрульные, транспортные, десантные катера, а также катера специального назначения.
Министр подчеркнул, что эта поддержка направлена на укрепление обороноспособности Украины на море. Ранее Нидерланды неоднократно предоставляли Киеву военную и финансовую помощь в рамках поддержки спецоперации на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, ранее лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс заявил о намерении сохранить поддержку ключевых правительственных инициатив по Украине и миграции. Вилдерс также предложил пересмотреть объем помощи Киеву.
Замминистра отметил, что техника, о которой идет речь, не была уничтожена, а именно повреждена, и подлежит восстановлению. передает ТАСС.
Рябков добавил, что перечень этой техники не всегда полностью регулируется международными соглашениями, а договор СНВ в настоящее время приостановлен российской стороной.
Замминистра также подчеркнул, что заявления Киева о результатах атаки абсолютно несостоятельны и призвал опираться исключительно на официальные данные Минобороны России.
Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.
Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.
Инцидент произошел в одном из киевских территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Согласно публикации издания «Страна», мужчины, подвергшиеся насильственной мобилизации, вступили в конфликт с руководством военкомата и пытались забаррикадировать дверь, подстрекая других к вооруженному сопротивлению.
Бунт привел к вызову спецназа и сил правопорядка, которые применили дубинки против участников беспорядков, уложив их на пол. В телеграм-канале издания появилось видео происходящего.
«Страна» сообщила, что в этом же военкомате ранее фиксировали издевательства над мобилизованными: одного мужчину привязывали к батарее, другого избивали, когда он был пристегнут к кровати.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину при проверке документов. В Верховной раде назвали сумму откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.
В ВСУ заявили об ударе по своему учебному центру в Полтавской области
Удар наносился ракетами по одному из учебных подразделений в Полтавской области, есть раненые, сообщили в сухопутных войсках ВСУ, передает ТАСС.
Отмечается, что за последние несколько дней это уже второй удар по учебным подразделениям ВСУ. 1 июня был уничтожен учебный центр сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, 12 бойцов погибло, более 60 получили ранения.
По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».
Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».
1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.
ФСБ обвинила Британию в разжигании мировых кризисов и войн
ФСБ заявила, что Великобритания является ключевым источником мировых кризисов, провокаций и разжигания войн, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что Лондон не только организует государственные перевороты, но и ослабляет собственных союзников, стравливая нации и препятствуя урегулированию конфликтов, к началу которых сам имеет отношение.
По информации ФСБ, Британский совет (признан нежелательной организацией в России) участвует в секретных операциях, маскируемых под помощь в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политиков и распространение западных нетрадиционных ценностей.
Федеральная служба безопасности России сообщила, что культурные и образовательные проекты Британии впоследствии используются для вмешательства во внутренние дела других стран, что угрожает их суверенитету и территориальной целостности.
Генпрокуратура признала деятельность Британского совета нежелательной на территории России.
Организация является основным инструментом влияния Лондона. По данным ФСБ, Британский совет задействуют спецслужбы Британии в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.
ФСБ установила участие организации в операциях западных спецслужб, в том числе под видом помощи в разрешении конфликтов, продвижения молодых политиков и навязывания западных нетрадиционных ценностей.
В стратегическом оборонном обзоре Британии Россию называют «непосредственной и насущной угрозой» для Соединенного Королевства.
Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий на недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости».
В ходе обсуждения лидеры затронули и другие вопросы. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Ирана ядерного оружия.
Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России, который продлился более часа и касался событий на Украине.
Премьер Армении: Мы потеряли часть родины, но обрели государство
«Знаете, что я понял? То, что в результате 44-дневной войны мы потеряли часть нашей родины, но при этом обрели государство, которое более суверенное, более независимое, более самостоятельное», – приводит слова Пашиняна агентство «Новости Армении».
Армянский премьер напомнил, что с 1 марта 2025 года на всех пограничных пунктах пропуска Армении службу несут пограничные войска республики вместо российских военных. Это решение было принято им в только 2024 году, так как раньше это было невозможно по ряду причин. Он добавил, что подобные перемены становятся символом приобретения нового суверенитета, самостоятельности и зрелости государства.
«Мы выразили благодарность Российской Федерации за оказанную поддержку, но при этом сказали: мы стали более зрелыми как государство и можем сами контролировать наши пограничные пункты. <...> Наша история предыдущего периода – это не история потерь, а история приобретений, потому что мы получили шанс иметь долговечное государство. Сейчас от нас зависит, получим мы это государство или нет», – резюмировал Пашинян.
На идею главы армянского правительства о том, что нет худа без добра даже в вопросе государственности, откликнулся политолог Федор Лукьянов.
«По этой логике еще пару частей родины потерять, и суверенитет вообще будет, как скала!» – заметил он в Telegram-канале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале июня лидеры России и Армении в ходе телефонного разговора подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство.
До этого Пашинян заявлял, что готов запустить реформу конституции страны, если суд выступит против мирного соглашения с Азербайджаном.
Президент Словакии признал невозможным референдум об отмене санкций против РФ
Решение о невозможности организовать референдум по отмене антироссийских санкций объявил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает «Газета.ру». Об этом он сообщил гражданам в своем обращении, комментируя инициативу, получившую поддержку 395 401 человека.
Петицию с требованием провести референдум передали в президентскую канцелярию представители «Словацкого движения возрождения». Для рассмотрения инициативы требовалось не менее 350 тыс. подписей, этот порог был преодолен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Китай выразил протест против новых антироссийских санкций Евросоюза за включение в них китайских компаний.
Польская полиция обнаружила брошенные восемь контейнеров с ПВО для ВСУ
Радиостанция сообщила, что оставленные без охраны системы ПВО были найдены польскими полицейскими на территории аэроклуба в деревне Лашки, близ границы с Украиной, передает ТАСС.
На взлетно-посадочной полосе аэродрома обнаружили восемь контейнеров с оружием, которые были предназначены для передачи вооруженным силам Украины.
По информации радиостанции RMF24, транспортировку систем ПВО на Украину должна была осуществить частная фирма. Контейнеры изначально охранялись, но позже охрану сняли, что привело к их бесконтрольному нахождению на территории Польши. Отмечается, что найденные системы ПВО не принадлежали государству или военным структурам Польши.
Сейчас польская прокуратура начала расследование по данному инциденту, чтобы выяснить обстоятельства и причины инцидента.
Ранее польский генерал Дариуш Луковский заявил, что Европа не сможет быстро заменить отсутствие американских военных поставок Киеву из-за отставания в производстве.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западное оружие, поставляемое на Украину, часто попадает на черные рынки.
Согласно регистрационным документам, Тимофеев занимался оформлением бизнеса на Украине. В частности, сообщается, что около десяти лет назад он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью в Краматорске, передает РИА «Новости».
В документах также указывается, что деятельность компании была связана с транспортными перевозками и торговлей. Отмечается, что официально компания продолжала существовать и после смены владельцев в последующие годы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт». Артем Тимофеев, по предварительным данным, уроженец Украины, сейчас находится в розыске.
Администрация города Усть-Кут в Иркутской области подтвердила, что 37-летний Артем Тимофеев разыскивается как подозреваемый. Сам Тимофеев, по данным следствия, в момент атаки находился за границей вместе с женой – пара отмечала девятую годовщину брака, предположительно, в Казахстане. В Челябинске нашли квартиру, где проживал возможный участник атаки беспилотника.
«В кулуарах последнего раунда в Стамбуле были европейцы. Причем не рядовые дипломаты или эксперты, а высокопоставленные представители правительств трех ведущих европейских держав – Великобритании, Франции и ФРГ. <…> Киев настаивал на получении [меморандума] заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», – приводит слова Чижова ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».
По его словам, когда российский меморандум появился в ходе переговоров, смысл присутствия европейских представителей был утрачен, так как ни украинская делегация, ни их европейские партнеры не могли моментально реагировать на предложения России.
Напомним, второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Они длились чуть больше часа, делегации общались на русском языке и обменялись документами по вопросам урегулирования конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.
По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.
Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».
В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам. Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.
Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании инцидента у Ярославского вокзала
Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК по Москве Сергея Саксина доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины у Ярославского вокзала, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
В ведомстве подчеркнули, что выполнение поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета. В настоящее время в отношении фигурантов дела проводятся необходимые следственные действия, все причастные установлены.
Ранее лиц, причастных к противоправным действиям в отношении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, доставили в подразделение СК. В их отношении возбудили дело по факту похищения человека и превышения должностных полномочий.
Напомним, в СМИ появилась информация о якобы похищении Щепихина на Ярославском вокзале. Неизвестные в штатском погрузили мужчину в багажник автомобиля Mercedes с мигалками и номерами АМР.