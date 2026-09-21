Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Таможня передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей
ФТС передала на нужды спецоперации товары на 2 млрд рублей
Российская таможня за первую половину года направила на поддержку специальной военной операции беспилотники, транспортные средства и другие товары стоимостью около 2 млрд рублей, заявил глава ФТС Валерий Пикалев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам Пикалева, ФТС России в течение первого полугодия 2026 года передала на нужды СВО товаров почти на 2 млрд рублей, в том числе беспилотники и транспортные средства, передает ТАСС.
«В первом полугодии 2026 года для нужд СВО передано товаров на сумму почти 2 млрд рублей. В их числе – 517 беспилотников, комплектующих к ним, порядка 300 единиц транспортных средств, а также многое-многое другое», – подчеркнул руководитель ФТС Валерий Пикалев.
Ранее Путин встретился в Кремле с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.
В июне прошлого года таможенники передали Министерству обороны 75 незаконно ввезенных в Россию дронов.