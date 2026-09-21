Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Задержан устроивший смертельное ДТП на МКАД водитель грузовика
Правоохранители взяли под стражу мужчину, управлявшего грузовиком, который спровоцировал массовую аварию с участием восьми автомобилей на МКАД, сообщили в прокуратуре столицы.
Правоохранительные органы задержали виновника массовой аварии на 104-м километре Московской кольцевой автодороги, передает РИА «Новости». Двигаясь по обочине, водитель большегруза протаранил автомобили, ожидавшие очереди на автозаправочную станцию.
«В районе 104-го км МКАД произошло столкновение восьми транспортных средств... Задержан подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В результате происшествия несовместимые с жизнью травмы получили мужчина и женщина. Кроме того, один человек пострадал, всем нуждающимся оказана необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне водитель «Газели» протаранил очередь из автомобилей перед заправочной станцией на МКАД.
В результате масштабного столкновения восьми машин изначально погиб один человек.
Позже столичная Госавтоинспекция сообщила об увеличении числа жертв аварии до двух.