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Устроивший массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян
Управлявший коммерческим фургоном мужчина спровоцировал столкновение восьми автомобилей на Московской кольцевой автодороге, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре Москвы.
Трагедия унесла жизни двух человек, еще один участник движения получил травмы, передает РИА «Новости». Накануне грузовик марки Sollers двигался по обочине и протаранил машины, ожидавшие очереди на заправку на 104-м километре кольцевой магистрали.
Столичная прокуратура взяла расследование инцидента под строгий контроль. «Установлено, что водитель 1990 года рождения, управлявший автомобилем «Соллерс» и совершивший столкновение, в момент ДТП находился в состоянии опьянения», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
Виновнику грозит уголовная ответственность. Правоохранительные органы готовят обвинение за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности.
Накануне на 104-м километре Московской кольцевой автодороги произошло столкновение восьми автомобилей.
Двигавшийся по обочине водитель грузовика протаранил стоявшие в очереди на заправку машины.
Несколькими днями ранее суд в Уфе приговорил виновника другого массового ДТП с участием грузовика к девяти годам колонии.