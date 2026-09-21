Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Силуанов заявил о выработке иммунитета к западным санкциям
Силуанов: Минфин России выработал иммунитет к любым западным санкциям
Министр финансов России Антон Силуанов заявил об успешной адаптации финансовой системы страны к давлению со стороны стран Запада.
«Мы уже накопили, наверное, иммунитет ко всяким санкциям: адские, не адские», – сказал министр в ходе Московского финансового форума, передает РИА «Новости». Так глава ведомства ответил на вопрос мэра Москвы Сергея Собянина о формировании бюджета в условиях внешнего давления.
Силуанов подчеркнул, что министерство продолжает эффективно выполнять свои задачи. По его словам, жесткие западные ограничения не оказывают влияния на финансовую политику государства.
В августе глава Минфина заявил о полном обеспечении государственного бюджета необходимыми ресурсами.
Ранее министр назвал бюджетное правило ключевым фактором устойчивости экономики к десяткам тысяч различных санкций.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал наличие у России иммунитета к западному давлению.