Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Bloomberg: В партии Мерца ожидают его скорую отставку
Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) допускает скорую отставку канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за серии неудач партии на региональных выборах, пишет Bloomberg.
В ХДС допускают скорый уход Мерца с поста канцлера ФРГ, передает ТАСС. Причиной возможных перестановок стала серия поражений партии на выборах в парламенты федеральных земель, пишет Bloomberg.
Многие представители ХДС уверены, что сохранение Мерцем руководящих должностей наносит ущерб партии. Политики опасаются дальнейшего падения рейтинга политической силы среди избирателей.
Сам Мерц надеется остаться на посту канцлера Германии. Политик планирует заручиться поддержкой ключевых руководителей Христианско-демократического союза для сохранения своих позиций.
Напомним, партия Христианско-демократический союз впервые в истории не прошла в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании.
На фоне падения рейтингов угроза отставки Фридриха Мерца возникла еще до начала голосования.
После оглашения итогов земельных выборов канцлер ФРГ отказался покидать свой пост.