Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
Силуанов назвал главные приоритеты российского бюджета на три года
Силуанов: Оборона станет одним из приоритетов бюджета России на три года
Министр финансов Антон Силуанов назвал обеспечение обороны и безопасности ключевым приоритетом российского бюджета на ближайшие три года.
Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме обозначил главные направления бюджетной политики на предстоящие три года, передает РИА «Новости».
«Задачи Минфина всегда заключались в том, чтобы свести баланс, и чтобы этот баланс не влиял на экономику, на высокую стоимость денег, чтобы деньги были на самое главное – это у нас сейчас задачи обороны, задачи фронта», – отметил глава ведомства.
Силуанов подчеркнул важность выполнения всех социальных обязательств перед гражданами. По его словам, концентрация ресурсов на обороноспособности не должна отражаться на повседневной жизни людей, и правительству удалось сохранить привычный уровень жизни в стране.
В августе Антон Силуанов заявил о полном обеспечении всех запланированных бюджетных расходов финансовыми ресурсами.
Ранее министр финансов анонсировал сохранение расходов на оборону в 2026 году на уровне 2025 года.
Министерство финансов назвало обеспечение безопасности страны ключевым приоритетом проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы.