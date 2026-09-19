В Берлине спели «Пусть всегда будет солнце» в защиту Русского дома

Tекст: Мария Иванова

Активисты, выступившие против закрытия Русского дома в Берлине, исполнили на русском языке песню «Пусть всегда будет солнце», передает РИА «Новости».

Видеоматериалы с мероприятия предоставил один из руководителей организации Integral Константин Пивоваров.

Участники акции, прошедшей 18 сентября, выстроились перед фасадом здания в длинную шеренгу и взялись за руки. Многие из них подпевали и хлопали в такт музыке. Некоторые активисты держали флаги с изображением голубя мира и транспаранты с надписью «Миру мир». Мероприятие также посетили немецкие политические деятели.

«Этот институт вообще был последним российским институтом культуры в Германии. Разорвать все контакты, сделать невозможным любой разговор – это прямо противоположно тому, что на самом деле нужно делать во времена войны и кризиса. Так не готовят мир, так не готовят добрососедство – так готовят бесконечную вражду, а именно этого мы не хотим», – заявил сопредседатель берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Александр Кинг.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор о деятельности Русского дома. В ответ МИД РФ объявил о закрытии культурных центров имени Гете в России и генконсульства Германии в Петербурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие столичного Русского дома.

В ответ российские власти приняли решение прекратить работу культурных центров имени Гете.

Сопредседатель берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт» Александер Кинг предупредил о разрыве гражданского диалога из-за подобных шагов.