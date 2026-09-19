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Жертвами массированных обстрелов ЛНР со стороны ВСУ стали три человека
Трое жителей Луганской Народной Республики ранены в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Глава региона Леонид Пасечник в своем аккаунте в социальной сети MAX рассказал о последствиях вражеских атак. «ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным людям: в республике ранены три человека», – написал руководитель.
Пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас за состоянием раненых внимательно наблюдают врачи.
Всего за минувшие сутки под обстрел попали девять муниципалитетов региона. В результате действий противника серьезные повреждения получили жилые дома, транспортные средства, а также объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры. Специальные службы активно ликвидируют последствия нападений.
Кроме того, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы успешно отразили воздушную агрессию. За сутки защитники неба уничтожили порядка 40 целей противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября глава республики Леонид Пасечник сообщил о ранении четырех мирных жителей при обстреле десяти муниципалитетов.
6 сентября в результате украинских атак пострадали семь человек.
В конце августа при целенаправленном ударе ВСУ по рейсовому автобусу погибли девять пассажиров.