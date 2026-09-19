Жертвами массированных обстрелов ЛНР со стороны ВСУ стали три человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава региона Леонид Пасечник в своем аккаунте в социальной сети MAX рассказал о последствиях вражеских атак. «ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным людям: в республике ранены три человека», – написал руководитель.

Пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас за состоянием раненых внимательно наблюдают врачи.

Всего за минувшие сутки под обстрел попали девять муниципалитетов региона. В результате действий противника серьезные повреждения получили жилые дома, транспортные средства, а также объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры. Специальные службы активно ликвидируют последствия нападений.

Кроме того, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы успешно отразили воздушную агрессию. За сутки защитники неба уничтожили порядка 40 целей противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября глава республики Леонид Пасечник сообщил о ранении четырех мирных жителей при обстреле десяти муниципалитетов.

6 сентября в результате украинских атак пострадали семь человек.

В конце августа при целенаправленном ударе ВСУ по рейсовому автобусу погибли девять пассажиров.