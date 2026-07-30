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    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    14 комментариев
    30 июля 2026, 16:55 • Новости дня

    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам

    Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России

    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Неудачи ВСУ на поле боя сопровождаются усилением информационной войны против России. Запад задействует для этого СМИ, спецслужбы, сеть профильных структур и украинский ЦИПсО, пытаясь повлиять на российское общество и политическую систему. Однако эти попытки обречены на провал, поскольку Россия уже выработала механизмы противодействия подобным кампаниям. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».

    «В информационной войне против России задействован практически весь арсенал западных государств – СМИ, спецслужбы, украинский ЦИПсО и российская несистемная оппозиция», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в этой работе участвуют созданная при ЕС группа East StratCom Task Force, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), подразделение ЦРУ Russia House, а также профильные структуры Франции, Польши и других стран.

    По оценке эксперта, главная задача этой кампании – убедить аудиторию в том, что Россия якобы терпит поражение, а Украина добивается успехов. «Киев преподносит как собственные достижения результаты, которые обеспечиваются поддержкой Европы и НАТО. Запад подстраивает под информационную логику даже боевые действия, стремясь добиться прежде всего психологического эффекта», – отметил Данилин.

    Он считает, что нынешняя активизация информационного давления связана с отсутствием успехов Украины на фронте. По его словам, противник пытается воздействовать на российское общество в период электоральных кампаний, сформировать представление о недовольстве населения и тем самым подорвать устойчивость политической системы.

    При этом реальные процессы, продолжил аналитик, опровергают ключевые тезисы западной пропаганды. «Российская экономика адаптировалась к санкциям, экспорт нефти переориентирован на азиатские рынки, сотрудничество с Китаем и Индией развивается, а БРИКС объединяет уже более половины населения планеты. Одновременно отечественный ВПК наращивает выпуск современных вооружений, а Силы беспилотных систем насчитывают 87 тыс. контрактников. Важнейшим фактором остается консолидация российского общества вокруг власти», – пояснил он.

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в основе нынешней информационной кампании лежат те же методы, которые использовались Западом еще в годы холодной войны.

    «Публикации о якобы «поражении» России выходят словно под копирку. Отзеркаливание – один из классических приемов западной пропаганды, когда аудитории последовательно навязывается картина, противоположная реальности», – сказал депутат.

    По его мнению, Россия уже извлекла уроки из событий конца XX века. «Мы не допустим повторения сценария 35-летней давности. Можно быть спокойными за российских военных, ученых и оборонно-промышленный комплекс. Наша задача – учитывать исторический опыт и не повторять прежних ошибок», – подчеркнул парламентарий.

    Фейки против фактов

    Одним из главных инструментов информационной войны директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов назвал распространение фейков. По его словам, Киев систематически продвигает тезисы, которые расходятся с объективными данными.

    В качестве примера он привел заявления о якобы скрытой мобилизации в нашей стране. «В России единожды проводилась частичная мобилизация, а основу группировки составляют контрактники. Только по итогам 2025 года контракты с Минобороны заключили более 422 тыс. человек. При этом на Украине ежемесячно принудительно мобилизуют от 15 до 20 тыс. человек, а конфликты с сотрудниками ТЦК давно стали привычным явлением», – сказал эксперт.

    По словам Асафова, украинские власти также предпочитают замалчивать факты, которые не вписываются в официальную информационную повестку. В частности, речь идет о потере выхода к Азовскому морю, создании сухопутного маршрута в Крым и других изменениях, которые Киев не может оспорить.

    Отдельным элементом информационной кампании эксперт назвал регулярное завышение эффективности украинской системы ПВО. «С начала спецоперации ВС России нанесли свыше 250 тыс. ударов по территории Украины. При этом доля сбитых российских ракет составляет около 35%, несмотря на заявления Киева о значительно более высокой результативности. В то же время российские средства ПВО нейтрализовали более 95% украинских беспилотников», – отметил он.

    По мнению Асафова, реальные экономические показатели Украины также противоречат создаваемому в западных СМИ образу устойчивого государства. Он напомнил, что на Украине насчитывается около 14,6 тыс. средних и крупных предприятий, при этом российские войска поразили уже свыше 3,6 тыс. из них, включая объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, в стране прекратили работу все шесть нефтеперерабатывающих заводов.

    «Дефицит украинского бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 18,5% ВВП и покрывается исключительно за счет внешнего финансирования. Государственный долг уже превысил 212 млрд долларов и достиг более 100% ВВП», – добавил он.

    Отдельно эксперт обратил внимание на то, что специальная военная операция не оказала негативного влияния на функционирование российских политических институтов. «В России в штатном режиме проходят выборы всех уровней, включая президентскую кампанию. Поэтому тезисы о кризисе российской государственности не находят подтверждения в реальности», – заключил Асафов.

    Иммунитет к информационному давлению

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал Украину полигоном для отработки физических, экономических и когнитивных технологий давления на Россию. Вместе с тем, отметил он, в последние годы в стране были приняты меры, ограничивающие возможности дистанционного воздействия на граждан.

    «Сегодня украинские мошеннические сети все активнее переориентируются на европейские страны. После завершения специальной военной операции они окончательно переключатся на тех, кто долгие годы их финансировал, обучал и курировал», – считает политолог.

    О технологиях дискредитации, деморализации и дезорганизации российского общества рассказал директор Центра когнитивной обороны НГЛУ Сергей Нешков. В качестве примера он привел Петербургский международный экономический форум, во время которого, по его словам, западные и украинские структуры одновременно распространяли негативные информационные материалы и сопровождали их атаками беспилотников, стремясь создать нужную медийную картину.

    «Военного эффекта подобные действия не дают. Их задача – создать необходимое психологическое впечатление и повлиять на общественные настроения», – отметил эксперт.

    По мнению Нешкова, главным способом противодействия подобным технологиям остается информирование общества. «Когда люди понимают, как работают подобные механизмы воздействия, они перестают быть их объектами. Это лишает противника возможности использовать российских граждан, что называется, втемную», – заключил аналитик.

    30 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшие сутки освободили Красноярское в Донецкой народной республике (ДНР), Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Красноярское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Новониколаевки, Анновки, Водянского, Матяшево, Сергеевки и Доброполья ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области.

    Группировкой также нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кияницей, Уланово, Рыжевкой, Иволжанским, Угроедами Сумской области и городом Сумы, перечислили в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Карасевки, Ивашкино, Цуповки, Колодезного, Приколотного, Петропавловки и Белого Колодезя.

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих и две бронемашины.

    В то же время группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Щуровки, Аркадевки, Нечволодовки Харьковской области, Райгородка, Донецкого, Яцковки и Старого Каравана ДНР.

    Потери противника при этом составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Молочарки, Николаевки, Никаноровки, Веролюбовки, Николайполья, Алексеево-Дружковки и Славянска ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 155 военнослужащих и четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    Днем ранее они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    До этого Вс России освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    Комментарии (2)
    29 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время попытки перехвата дронов, летчику удалось катапультироваться.

    Воздушные силы ВСУ заявили, что была потеряна связь с истребителем F-16 , когда пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что летчик катапультировался, и находится под наблюдением врачей. На месте падения истребителя работают профильные эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные причины произошедшей катастрофы.

    Ранее истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    В мае того же года еще один летчик успешно катапультировался при крушении самолета.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    30 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пораженные российскими военными львовские заводы ЛДАРЗ и «Лорта» имели ключевое значение для безопасности и экономики для Украины, следует из документов правительства Украины.

    Пораженные в ходе ударов Вооруженных сил России предприятия во Львове играют стратегически важную роль для украинского военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    Завод ЛДАРЗ занимался производством двигателей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Предприятие «Лорта» выпускало бортовую электронику и радиолокационные системы для ракетного комплекса «Нептун-МД».

    Оба оборонных предприятия получили статус стратегических еще в 2015 году. Именно тогда украинские власти при поддержке западных стран взяли курс на активную милитаризацию страны. Документы правительства, подтверждающие этот статус, оказались в распоряжении журналистов.

    Накануне Министерство обороны России отчиталось о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры. Целями стали военные аэродромы, логистические центры и предприятия ВПК в нескольких областях, включая Киевскую, Львовскую и Днепропетровскую.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило поражение львовского авиационного завода «ЛДАРЗ».

    Российские военные разрушили киевские мощности по выпуску систем управления для ракет «Фламинго» и «Нептун-МД».

    В начале месяца под удар попали столичные заводы по производству беспилотников «Лютый».

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    29 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

    «Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершились без заметных результатов, несмотря на ожидания крупного поворота в политике США по Украине, пишут украинские СМИ.

    «Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

    Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

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    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    29 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Доставленный в военкомат Киева мужчина зарезал хирурга

    Доставленный в военкомат Киева мужчина смертельно ранил ножом врача-хирурга

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительно доставленный в военкомат на медкомиссию житель Киева убил врача-хирурга, сообщил Киевский городской военкомат.

    В Подольском районном военкомате Киева во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга принудительно доставленный на медосмотр мужчина нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась на месте, передает ТАСС.

    Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства случившегося.

    На прошлой неделе житель Харькова с тесаком в руках оказал сопротивление сотрудникам военкомата. В конце июня в этом же городе вооруженный ножом мужчина смертельно ранил военного патрульного.

    В апреле текущего года местный житель в Виннице нанес ножевые ранения двум военкомам.

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    29 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов

    Ежедневные убытки от простоя портов на Украине составили 70 млн долларов

    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная приостановка работы морских грузовых терминалов обходится компаниям в 70 млн долларов из-за полной остановки отгрузки товаров, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, каждый день нерабочего состояния терминалов приносит грузоотправителям убытки в размере 70 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times ранее связывала трудности с экспортом зерна через Черное море с точными ударами Вооруженных сил России по военным целям в районах гаваней.

    «Каждый день простоя портов – это 70 млн долларов отгрузок, не выходящих в море», – отмечается в публикации.

    За первую половину 2026 года страна экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых две трети прошли через Одессу. Морские пункты пропуска обеспечивают порядка 60% всего товарооборота, что составляет 40 млн тонн из общих 68 млн.

    Альтернативные логистические маршруты пока не могут компенсировать потери. Железные дороги, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц текущего года не смогли превысить планку в три млн тонн.

    Иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в порты Большой Одессы.

    Ракетные удары Вооруженных сил России полностью заблокировали украинский зерновой коридор.

    Всеукраинский аграрный совет предупредил о риске массовых банкротств сельскохозяйственных предприятий из-за остановки морской логистики.

    Комментарии (14)
    30 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры

    Эксперт Онуфриенко: Россия лишает Украину возможности защищать небо над портами

    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает предприятия украинского ВПК, выпускающие, в том числе, средства ПВО. Тем самым у Киева снижается возможность защищать небо над портами, через которые идет основной военный импорт в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила объекты ВПК в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

    «Удары по объектам так называемого украинского ВПК показывают, что Россия сосредотачивается на выведении из строя предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА для атак в прифронтовой зоне и по нашим дальним тылам. Причем, поражаются не все площадки, а лишь критические для производства», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    В этой связи он указал на важность поражения объектов на заводе «Маяк», находящемся в Киеве. «Производимые на предприятии БПЛА Fire Point способны нести центнер взрывчатки на расстоянии до 1,5 тыс. км. То есть в данном случае Россия напрямую занимается повышением безопасности мирных жителей и инфраструктуры, расположенных в глубине страны», – отметил спикер.

    «Кстати, предприятие расположено на проспекте Степана Бандеры, что придает удару символическое значение», – заметил собеседник. «Я не раз бывал на «Маяке» – это огромный советский завод с корпусами из железобетона и массой подвальных помещений. Поэтому уверен, это далеко не последний удар», – добавил эксперт.

    «Важно также поражение мощностей «Электротехнического завода», занимающегося сборкой разведывательных и ударных беспилотников, в том числе мультикоптерного типа, к которым относится так называемая «Баба Яга» и его аналоги. Россия тем самым лишает Украину возможности к масштабированию производства ударных дронов», – пояснил Онуфриенко.

    «Подвергшийся удару «Львовский авиазавод» имеет большое значение для воздушных сил Украины. Судя по всему, там осталась часть советских мощностей, которые используются Киевом для сборки истребителей из комплектующих нескольких нерабочих самолетов. Также на площадке производятся дальнобойные ракеты «Фламинго». Это делает нашу задачу по выведению предприятия из строя принципиально важной», – указал спикер.

    Собеседник акцентировал внимание и на поражении агрегатно-детального завода «Львов-1», выпускающего комплексы ПВО проекта «Клон». «Россия лишает Украину возможности защищать небо над значимыми объектами военного производства и экспорта вооружений, в том числе над портами», – уточнил он.

    В этой связи эксперт упомянул об ударах минувшей ночью по сухогрузам в портах «Южный», «Одесса» и «Черноморск». «Снижение возможностей Украины производить средства ПВО дает возможность нашим ВКС пресекать военный импорт, проводимый в интересах ВСУ», – детализировал Онуфриенко.

    Помимо этого спикер указал на поражение мощностей ивано-франковского предприятия «Нефтемаш» и завода «Ровноазот» в Ровенской области. «Среди прочего, на этих площадках собираются управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», которые ВСУ применяют против наших судов», – пояснил собеседник.

    «Что касается удара по «Криворожскому турбовентиляторному заводу «Аквапласт», выпускающему, в частности, гаубицы, нужно сказать, что значимость артиллерии на фронте снизилась с развитием беспилотных систем, но не свелась к нулю. Поэтому поражение мощностей предприятия – прямая помощь фронту», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по территории Украины. В списке целей – логистические центры, предприятия ВПК, аэродромы в Киеве, Львове и еще пяти областях. Для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

    Как уточнили в ведомстве, в результате в Киеве поражены завод «Маяк», на котором производятся комплектующие, боевые части, детонаторы, боеприпасы и стартовые ускорители для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2, а также «Электротехнический завод», производящий разведывательные и ударные дроны средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

    Во Львове российские войска поразили авиационный завод «ЛДАРЗ», который занимается производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах FP-5 «Фламинго», завод «Лорта», производящий бортовую электронику для ракет, а также радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

    В Ивано-Франковской области удар пришелся по промышленному предприятию ООО «СКБ ОВТ», участвующему в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Нептун-МД», а также осуществляющему испытания боевых частей для ракет «Гром-2». В этом же регионе атаке подверглось атаке промышленное предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них.

    В Ровенской области под удар попал химический завод «Ровноазот», производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для ракет FP-5 «Фламинго», FP-7,-9 и «Гром-2». В Днепропетровской области целью стал криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотников и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

    Как сообщили в Минобороны, в Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

    ВСУ пожаловались, что смогли сбить только одну баллистическую ракету из девяти и ни одного «Циркона». По словам Владимира Зеленского, ВС России выпустили по Украине более 70 ракет, значительная часть из которых была баллистическими, а также более 280 ударных дронов. Он заявил, что «ракет для ПВО от союзников критически не хватает», а «несвоевременность помощи» приводит к разрушениям.

    Напомним, российские войска регулярно наносят удары по военным и логистическим объектам, портовой инфраструктуре Украины. Накануне ВС России поразили в порту «Одесса» резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), а в порту «Южный» – два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля удару подверглось предприятие «Николаевский морской торговый порт».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится».

    Смотрите кадры ударов по целям в Киеве и Львове в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (3)
    30 июля 2026, 06:51 • Новости дня
    Под Сумами солдаты ВСУ перепутали позиции и погибли
    Под Сумами солдаты ВСУ перепутали позиции и погибли
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие украинской армии в Сумской области попытались пробраться к своим бывшим укрытиям, но наткнулись на штурмовиков Вооруженных сил России и были уничтожены, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Подразделения российской армии ликвидировали группу неприятеля, направлявшуюся от села Садки к Могрице, сказал собеседник ТАСС.

    «Из лесных массивов в районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й отдельной аэромобильной бригады пыталась выйти в направлении своих бывших позиций около Могрицы, где их встретили наши штурмовики. В ходе стрелкового боя все вражеские солдаты были уничтожены», – добавил источник.

    Украинское командование совершенно не владело реальной ситуацией на фронте, отметил он.

    Согласно материалам радиоперехватов, офицеры ориентировались исключительно на информацию из общедоступных ресурсов.

    Несколькими днями ранее российские войска нанесли поражение украинским бригадам в районе Садков.

    Прошлой осенью группа украинских военных попала в окружение около этого населенного пункта.

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    30 июля 2026, 11:52 • Новости дня
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Применение аппаратов «Герань-4 Сикер» позволило сорвать морские поставки вооружения, поразив три транспортных корабля и крупное хранилище топлива на черноморском побережье Украины, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные успешно атаковали логистическую инфраструктуру противника. В ведомстве уточнили, что целями стали объекты в порту Южный, где повреждения получили два грузовых судна с военным снаряжением, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Еще один транспортный корабль, направлявшийся в Одессу, был перехвачен в открытом море к северо-западу от острова Змеиный. Кроме того, в самой Одессе прямым попаданием ликвидирован масштабный резервуар с горючим для украинской армии.

    «Регулярные удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, снижают возможности для транспортировки вооружения противника», – заявили представители министерства. Всего в ходе операции беспилотники поразили три логистических судна.

    Ранее российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ.

    Несколькими днями ранее армия России атаковала портовую инфраструктуру в Николаеве, Одессе и Измаиле.

    Всего с середины июля Вооруженные силы уничтожили не менее 28 транспортных судов с военными грузами.

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    29 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что во время недавней встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера «просто закончить войну» на Украине.

    Трамп заявил о желании добиться завершения конфликта на Украине. «Так что я сказал: «Просто закончи войну», – заявил президент США.

    При этом американский президент особенно выделил гуманитарный аспект происходящего, отметив, что гибель людей в ходе конфликта, по его мнению, должна быть немедленно остановлена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    30 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контроль над населенным пунктом Могрицы в Сумской области открывает новые стратегические перспективы для дальнейшего наступления, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

    Глава ведомства направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 22-го и 41-го мотострелковых полков в связи с освобождением населенного пункта, указало министерство в Max.

    «Своим ратным трудом военнослужащие полков с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став для подрастающего поколения примером мужества и доблести», – отметил он.

    Руководитель министерства подчеркнул, что достигнутый стратегический успех предоставляет новые возможности для развития наступления российских сил. Он также добавил, что подвиги воинов, отдавших жизнь за Родину, навсегда останутся в памяти народа.

    В завершение Белоусов выразил благодарность бойцам за верность присяге, проявленный героизм и уверенность в том, что подразделения продолжат с честью служить стране, приближая победу.

    ВС России в последние сутки освободили Красноярское в ДНР, Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Ранее бойцы 41-го мотострелкового полка совместно со спецназом «Ахмат» ликвидировали группу противника на Сумском направлении.

    Накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    За день до этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    30 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    @ Kai Taller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск, не дождавшись завершения экспертизы, безосновательно заявил о том, что упавший в окрестностях Тарнавы-Колония Люблинского воеводства неизвестный объект был якобы российской крылатой ракетой.

    Туск выступил с преждевременными выводами на заседании кризисного штаба в Люблине, передает ТАСС.

    «На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101», – отметил Дональд Туск. При этом он признал отсутствие окончательных результатов обследования найденных фрагментов.

    Ранее оперативное командование польской армии сообщило об обнаружении неопознанного объекта. Он пересек воздушное пространство республики рано утром 30 июля. Позднее в поле рядом с населенным пунктом Тарнавы-Колония обнаружили обломки и воронку диаметром десять метров.

    Ранее польские военные сообщили об обнаружении вероятного места падения неопознанного объекта.

    В сентябре прошлого года МВД Польши заявило о найденных на территории страны обломках семи беспилотников и одной ракеты.

    На фоне тех инцидентов Дональд Туск обвинил Россию во влиянии на настроения польских граждан.

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    30 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    ВС России поразили участвующий в производстве ракет «Фламинго» завод
    ВС России поразили участвующий в производстве ракет «Фламинго» завод
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве были атакованы сборочное предприятие «Завод Маяк» и «Электротехнический завод», выпускающий ударные дроны средней дальности, также поражены авиационный завод «ЛДАРЗ» во Львове и химический завод в Ровенской области, сообщило Минобороны.

    Министерство обороны назвало цели, пораженные в ходе массированного удара по Киеву и западным регионам Украины.

    В украинской столице были атакованы сборочное предприятие «Завод Маяк», производящее комплектующие для беспилотников типа FP-1,-2, и «Электротехнический завод», выпускающий ударные дроны средней дальности, передает Минобороны.

    В Ивано-Франковской области поражены предприятия «СКБ ОВТ» и «НЕФТЕМАШ», задействованные в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и оперативно-тактических ракет.

    Во Львове удар пришелся по авиационному заводу «ЛДАРЗ», где ремонтируют двигатели для крылатых ракет и беспилотников, а также по заводу «ЛОРТА». Последнее предприятие производит бортовую электронику для ракет и радиолокационные системы для комплекса «Нептун-МД».

    Кроме того, в Ровенской области атакован химический завод «РОВНОАЗОТ», выпускающий компоненты ракетного топлива.

    В Днепропетровской области поражен завод «Аквапласт», собирающий беспилотники и безэкипажные катера.

    Также в Одесской области поражены три сухогруза с военным имуществом: один в порту «Южный», а два других – южнее и восточнее Одессы.

    Напомним, ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в семи украинских регионах.

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    30 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    Подполье сообщило об облавах СБУ на жителей Украины с родственниками в России

    СБУ начала массовые облавы в Запорожье и Херсоне из-за связей с Россией

    Подполье сообщило об облавах СБУ на жителей Украины с родственниками в России
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят выборочные проверки и облавы на жителей Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву, у которых есть родственники в России.

    СБУ и Нацполиция проводят выборочные проверки на блокпостах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей и во время облав, передает ТАСС.

    По данным пророссийского подполья, такие мероприятия участились после успешных ударов ВС России.

    Поводом для задержания может стать российский номер телефона, переписка с близкими из российских регионов или перевод денег. Задержанных уводят на допросы, угрожая обвинениями в государственной измене.

    В подполье пояснили, что жестокость силовиков является инструментом вербовки: родственников на Украине фактически берут в заложники, чтобы под угрозой расправы заставить их близких в России собирать необходимую информацию.

    Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей начали активнее передавать российским военным координаты объектов ВСУ.

    Осенью прошлого года сотрудники украинских спецслужб устроили серию жестких фильтрационных мероприятий с ночными обысками в Херсоне.

    Позже представители СБУ пригрозили расправой жене российского военнопленного за отказ от сотрудничества.

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