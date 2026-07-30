Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России

Tекст: Олег Исайченко

«В информационной войне против России задействован практически весь арсенал западных государств – СМИ, спецслужбы, украинский ЦИПсО и российская несистемная оппозиция», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в этой работе участвуют созданная при ЕС группа East StratCom Task Force, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), подразделение ЦРУ Russia House, а также профильные структуры Франции, Польши и других стран.

По оценке эксперта, главная задача этой кампании – убедить аудиторию в том, что Россия якобы терпит поражение, а Украина добивается успехов. «Киев преподносит как собственные достижения результаты, которые обеспечиваются поддержкой Европы и НАТО. Запад подстраивает под информационную логику даже боевые действия, стремясь добиться прежде всего психологического эффекта», – отметил Данилин.

Он считает, что нынешняя активизация информационного давления связана с отсутствием успехов Украины на фронте. По его словам, противник пытается воздействовать на российское общество в период электоральных кампаний, сформировать представление о недовольстве населения и тем самым подорвать устойчивость политической системы.

При этом реальные процессы, продолжил аналитик, опровергают ключевые тезисы западной пропаганды. «Российская экономика адаптировалась к санкциям, экспорт нефти переориентирован на азиатские рынки, сотрудничество с Китаем и Индией развивается, а БРИКС объединяет уже более половины населения планеты. Одновременно отечественный ВПК наращивает выпуск современных вооружений, а Силы беспилотных систем насчитывают 87 тыс. контрактников. Важнейшим фактором остается консолидация российского общества вокруг власти», – пояснил он.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в основе нынешней информационной кампании лежат те же методы, которые использовались Западом еще в годы холодной войны.

«Публикации о якобы «поражении» России выходят словно под копирку. Отзеркаливание – один из классических приемов западной пропаганды, когда аудитории последовательно навязывается картина, противоположная реальности», – сказал депутат.

По его мнению, Россия уже извлекла уроки из событий конца XX века. «Мы не допустим повторения сценария 35-летней давности. Можно быть спокойными за российских военных, ученых и оборонно-промышленный комплекс. Наша задача – учитывать исторический опыт и не повторять прежних ошибок», – подчеркнул парламентарий.

Фейки против фактов

Одним из главных инструментов информационной войны директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов назвал распространение фейков. По его словам, Киев систематически продвигает тезисы, которые расходятся с объективными данными.

В качестве примера он привел заявления о якобы скрытой мобилизации в нашей стране. «В России единожды проводилась частичная мобилизация, а основу группировки составляют контрактники. Только по итогам 2025 года контракты с Минобороны заключили более 422 тыс. человек. При этом на Украине ежемесячно принудительно мобилизуют от 15 до 20 тыс. человек, а конфликты с сотрудниками ТЦК давно стали привычным явлением», – сказал эксперт.

По словам Асафова, украинские власти также предпочитают замалчивать факты, которые не вписываются в официальную информационную повестку. В частности, речь идет о потере выхода к Азовскому морю, создании сухопутного маршрута в Крым и других изменениях, которые Киев не может оспорить.

Отдельным элементом информационной кампании эксперт назвал регулярное завышение эффективности украинской системы ПВО. «С начала спецоперации ВС России нанесли свыше 250 тыс. ударов по территории Украины. При этом доля сбитых российских ракет составляет около 35%, несмотря на заявления Киева о значительно более высокой результативности. В то же время российские средства ПВО нейтрализовали более 95% украинских беспилотников», – отметил он.

По мнению Асафова, реальные экономические показатели Украины также противоречат создаваемому в западных СМИ образу устойчивого государства. Он напомнил, что на Украине насчитывается около 14,6 тыс. средних и крупных предприятий, при этом российские войска поразили уже свыше 3,6 тыс. из них, включая объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, в стране прекратили работу все шесть нефтеперерабатывающих заводов.

«Дефицит украинского бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 18,5% ВВП и покрывается исключительно за счет внешнего финансирования. Государственный долг уже превысил 212 млрд долларов и достиг более 100% ВВП», – добавил он.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что специальная военная операция не оказала негативного влияния на функционирование российских политических институтов. «В России в штатном режиме проходят выборы всех уровней, включая президентскую кампанию. Поэтому тезисы о кризисе российской государственности не находят подтверждения в реальности», – заключил Асафов.

Иммунитет к информационному давлению

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал Украину полигоном для отработки физических, экономических и когнитивных технологий давления на Россию. Вместе с тем, отметил он, в последние годы в стране были приняты меры, ограничивающие возможности дистанционного воздействия на граждан.

«Сегодня украинские мошеннические сети все активнее переориентируются на европейские страны. После завершения специальной военной операции они окончательно переключатся на тех, кто долгие годы их финансировал, обучал и курировал», – считает политолог.

О технологиях дискредитации, деморализации и дезорганизации российского общества рассказал директор Центра когнитивной обороны НГЛУ Сергей Нешков. В качестве примера он привел Петербургский международный экономический форум, во время которого, по его словам, западные и украинские структуры одновременно распространяли негативные информационные материалы и сопровождали их атаками беспилотников, стремясь создать нужную медийную картину.

«Военного эффекта подобные действия не дают. Их задача – создать необходимое психологическое впечатление и повлиять на общественные настроения», – отметил эксперт.

По мнению Нешкова, главным способом противодействия подобным технологиям остается информирование общества. «Когда люди понимают, как работают подобные механизмы воздействия, они перестают быть их объектами. Это лишает противника возможности использовать российских граждан, что называется, втемную», – заключил аналитик.