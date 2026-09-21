Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Экономист назвал россиянам самые выгодные стратегии сохранения сбережений
Экономист Абрамов посоветовал гражданам инвестировать в краткосрочные депозиты
Заведующий лабораторией РАНХиГС Александр Абрамов порекомендовал гражданам использовать защитные финансовые стратегии на фоне нестабильной ситуации с инфляцией.
В условиях экономической неопределенности гражданам следует обратить внимание на краткосрочные банковские вклады, сообщил Абрамов, передает «Лента.ру». Подобные финансовые инструменты позволяют минимизировать риски при изменениях ключевой ставки.
«Мне кажется, в период, когда выросла неопределенность, что дальше будет с инфляцией и ключевой ставкой, наступило время некоторых защитных стратегий. Это могут быть, например, депозиты в банках, но все-таки на более короткое время. Потому что краткосрочные депозиты менее подвержены факторам роста ключевой ставки», – посоветовал Абрамов.
Специалист также обратил внимание на государственные и корпоративные облигации с плавающим доходом. Кроме того, экономист назвал фонды денежного рынка надежным инструментом для сохранения сбережений, поскольку они меньше страдают от повышения процентов.
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