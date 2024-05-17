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    17 мая 2024, 20:10 • Политика

    Какой должна быть буферная зона России в Харьковской области

    Эксперты оценили значимость буферной зоны в Харьковской области для обороны Белгорода

    Какой должна быть буферная зона России в Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алена Задорожная,
    Евгений Поздняков

    Владимир Путин заявил, что Россия занялась созданием буферной зоны в Харьковской области для предотвращения ударов ВСУ по приграничным городам РФ. О необходимости создания санитарного коридора говорят и в экспертном сообществе. Какими должны быть границы этой зоны и чем создание подобного коридора обернется для противника?

    У российского командования нет планов по взятию Харькова. Об этом, отвечая на вопросы журналистов по итогам своего двухдневного визита в Китай, заявил Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что текущие действия ВС РФ в Харьковской области стали ответом на регулярные удары по регионам России со стороны ВСУ.

    «Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут, все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот это мы и делаем», – цитирует президента сайт Кремля.

    Украинская армия в последнее время нарастила количество терактов и обстрелов Белгородской области. Один из наиболее сильных ударов состоялся 12 мая, когда в Белгороде был разрушен целый подъезд жилого дома. А в пятницу глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, как в поселке Октябрьском дрон атаковал автомобиль. В результате удара скончались четырехлетний ребенок и его мама.

    На этом фоне российские военные перешли к активным боевым действиям в приграничье и на Харьковском направлении. Так, в середине мая ВС России в результате быстрого продвижения освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Позже под полный контроль России перешло село Бугроватка на реке Северский Донец.

    Более сложная ситуация сложилась в пределах Волчанска. Военный аналитик Михаил Онуфриенко отмечал, что данный город имеет принципиальное значение для ВСУ, поскольку его потеря позволит нашим бойцам продвинуться к Купянску с запада.

    По его мнению, данное развитие событий станет катастрофой с точки зрения дальнейших возможностей Украины по удержанию имеющихся позиций. Уже к 15 мая в районе Липцов было занято снт «Лира», напрямую примыкающее к этому поселку. Данный населенный пункт расположен всего лишь в 20 км от Харькова. Всего в регионе Москва освободила более 200 км.

    В экспертном сообществе отмечают, что создание буферной зоны на территории Харьковской области не сможет на 100% исключить вероятность обстрелов Белгорода, однако минимизировать их можно – если лишить противника возможности наносить удары с помощью ствольной артиллерии и РСЗО. Для этого ВС России желательно освободить населенные пункты Волчанск, Липцы и Великий Бурлук и установить зону безопасности в радиусе от 25 до 40 километров.


    «Если, допустим, отодвинуть границу на 20 км, это исключит обстрелы Белгорода при помощи FPV-дронов, легкой артиллерии и минометов. Однако полностью защититься от применения 155-мм установок сложнее: дальность стрельбы некоторых западных моделей составляет около 40 км. Исходя из этого и следует вести расчеты», – подчеркивает собеседник.

    «Также не стоит исключать фактор украинской авиации и возможности применения установок HIMARS. То есть, чтобы обезопасить себя от большей части доступных ВСУ средств поражения, мы должны отодвинуть фронт на 60, а то и 80 км, насыщая оборону средствами ПВО», – детализировал аналитик.

    «Стоит добавить, что Липцы нужны еще и для того, чтобы создать точку давления на военные объекты в Харькове. Если у нас будет возможность разместить орудия в этом районе, тогда ВСУ начнут терять возможность использовать центр и север Харькова как логистический узел», – акцентирует он.

    «А занятие Великого Бурлука, который расположен по центру между Волчанском и Купянском, позволит нам создать такую же точку давления на собственно Купянск. За рекой Оскол ВСУ держат крупную группировку войск, и для них это место станет максимально неудобным. Им придется как-то маневрировать, отступать с еще больших территорий, либо держать в голове, что в какой-то момент вся эта группировка может оказаться отрезанной», – уточняет Громов.

    К слову, украинская сторона такую проблему признает на официальном уровне. Как заявил в пятницу главком ВСУ Александр Сырский, основные усилия ВС РФ сосредоточили «на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления в тыл наших войск».

    Но на данном этапе Россию устроит создание буферной зоны глубиной 40 км, считает военный эксперт Алексей Леонков. «Это позволит исключить обстрелы с помощью систем залпового огня и артиллерии. В принципе, крайними точками формирующейся территории могут стать Липцы и Волчанск, но не стоит исключать и того, что наше руководство примет решение о дальнейшем продвижении», – подчеркивает он.

    «Однако при выполнении данной задачи важно параллельно заниматься эвакуацией местных жителей. В противном случае ВСУ могут продолжить наносить удары, но уже по гражданским, оставшимся в пределах серой зоны. Для того, чтобы противник не имел подобной возможности, людей с этих территорий следует перевозить в приграничные регионы России», – резюмирует Леонков.

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