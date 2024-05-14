Украинские националисты сдают оборону Харькова

Прорыв ВС РФ на харьковском направлении нанес удар по боевикам «Кракена»

Tекст: Андрей Резчиков

В Харьковской области складывается критическая обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил в интервью газете The New York Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), ситуация находится на грани и ухудшается с каждым часом.

Он рассказал о трудностях ВСУ с переброской подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава. Все основные силы, доступные ему резервы, добавил Буданов, сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов по видеосвязи из бункера в Харькове.

Возглавляемое Будановым ГУР курирует националистическое подразделение «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), костяк которого составляют бывшие боевики батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), члены радикальных националистических движений, футбольные фанаты и офицеры ГУР.

Задачи «Кракена» позиционируются как диверсионно-разведывательные, однако боевики запомнились своими издевательствами над российскими пленными, которым простреливали конечности или казнили, как это произошло на территории молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области.

В середине апреля 2022 года в Харькове по требованию «Кракена» снесли памятник маршалу Георгию Жукову. Позже подразделению приписывали преследование американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который скончался от пыток и отсутствия медпомощи в украинской тюрьме.

Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

В ходе допроса боевик «Кракена» Илья Гут рассказал о добровольном желании уйти воевать, для чего он сперва отправил анкету. Для него выбор был очевиден, потому что в «Кракене» платят в два раза больше, чем в рядах ВСУ, но в последнее время происходит недобор. Боевик был ранен осколочным ранением и пленен 10 мая, когда его подразделение несло потери в результате штурма российскими бойцами, – в блиндаж с украинцами залетела граната. Гут рассказал о непростых условиях на местности.

«Было озвучено, что там есть «Купол» (система радиоэлектронной борьбы и разведки), стоит РЭБ. По итогу этого не было. На тех позициях не было подготовленных огневых точек. Плюс еще постоянно крыли нас дронами, скиды были, и прицельно била артиллерия. Утром танк по нам работал, миномет. Все залетало прямо в окопы», – рассказал Гут, отметив гуманное отношение к пленным со стороны российских военных, которые не только поделились своей водой, но и перевязали рану.

Боевик «Братства» Максим Савлук тоже сдался в плен 10 мая. По его словам, там, где должен быть прорыв, его подразделение использовали как «пожарную команду». «В целом в ВСУ сейчас меньше испытывают патриотизм. Потому что война тяжелая, большие потери», – рассказал Савлук.

Вместе с украинскими боевиками задачи выполняют наемники из «Иностранного легиона», в рядах которого есть австрийцы и канадцы. По его словам, они «ездят по тем же задачам, куда пошлют – прорыв фронта, Часов Яр, Авдеевка». «Им платят зарплату вэсэушную», – отметил боевик.

О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере Харьковской области близ границы с Россией. Минобороны РФ сообщило о первых результатах наступления 11 мая, в субботу, а накануне стало известно об улучшении тактического положения войск в этом регионе.

В течение последних суток под полный контроль российской армии перешло село Бугроватка на реке Северский Донец. Также было нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады ТРО в районах сел Веселое, Липцы и Кисловка. Темпы российского наступления стали объектом пристального наблюдения на Западе.

«Что касается «Кракена» и «Азова», то такие «подразделения» хороши для карательных действий и зачистки мирного населения. Они называют себя элитными соединениями, но при первых серьезных столкновениях, что произошло в Харьковской области, сдаются в плен десятками. Новостей о такой массовой сдаче в плен давно не было», – отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, «Кракен» создавали по аналогии с диверсионно-разведывательным подразделением вермахта «Бранденбург-800», который немцы использовали в начальный период Великой Отечественной войны. «В «Бранденбург» набирали из всякой швали, которая устраивала диверсии и стреляла в спину под кураторством «Абвера». Этим же занимается «Кракен», – напомнил он.

Собеседник считает, что присутствие боевиков из «Кракена» и других националистических формирований указывает на то, что «в ВСУ не все в порядке с бандеровским духом». «По большому счету им на этом направлении пока некого бросать в бой, поэтому приходится срочно перемещать резервы», – пояснил специалист.

С тем, что ВСУ под Харьковом не хватает резервов, соглашается Анатолий Матвийчук, полковник в отставке. «На Харьковском направлении происходит продавливание группировок противника, который перебрасывает резервы из-под Авдеевки, Артемовска и Херсона», – считает военный эксперт.

Печально известный «Кракен», добавляет спикер, пытаются использовать для одухотворения теробороны. «Уже появилась информация о бегстве бойцов ТРО со своих позиций. И вот теперь под раздачу попал «Кракен», у которого нет возможностей обороняться, – полагает Матвийчук. –

В итоге освобождение Харьковской области потребует разгрома «Кракена». Я не думаю, что наши ребята станут миндальничать с ними».

Во время допросов боевики «Кракена», прогнозирует Дандыкин, «много что выложат и будут трястись за свою подлую душонку». Однако подтягивание войск противника продолжается. «Враг, несмотря на заявления главкома ВСУ Сырского, перебрасывает подкрепления с других направлений, в том числе из-под Часова Яра», – добавил собеседник.

Эксперты также полагают, что на территории Харьковской области должна появиться буферная зона, чем сейчас занимается группировка «Север». «От создания такой зоны зависит безопасность и жизнь людей, проживающих на приграничных территориях. Белгород – центр области – оказался практически на границе, и мы все видим, как страдают белгородцы, в том числе женщины и дети», – напомнил Дандыкин.

Он говорит, что врага нужно отодвигать от границы на несколько десятков километров. «Насколько я знаю, наши военные активизировали ликвидацию сил ВСУ в Сумской и Черниговской областях, потому что рядом находятся Курская и Брянская области, которые тоже подвергаются атакам беспилотников и обстрелам. Это очень важная работа», – пояснил спикер.