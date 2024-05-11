Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО

Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Они нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины около Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного. Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих и три бронемашины.

В США ждали наступления России на Харьков, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, это наступление «теперь стартовало», но США якобы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к этой кампании. Он также заявил о признаках того, что российские силы собираются использовать дальнобойные средства в пределах досягаемости Харькова для продвижения наступления.

Кирби рассказал о полученных Украиной значительных объемах боеприпасов из объявленного США 24 апреля пакета военной помощи, включая ракеты большой дальности ATACMS, артиллерийские снаряды и ракеты для противотанковых комплексов. Как пишет американская газета New York Post, Вашингтон отправил Киеву очередной транш помощи в размере 400 млн долларов из-за страха перед продвижением российской армии, которая, как подчеркивает издание, предпринимает активные действия под Харьковом.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, эта помощь стала «срочно необходимой» в то время, как российская армия предпринимает активные действия под Харьковом.

Многие российские военкоры тоже активно писали о том, как ВС РФ занимали населенные пункты в Харьковской области. В частности, сообщалось о массированных ударах группы войск «Север» по противнику на глубину до 70 км в Черкасской Лозовой, Борщевой и Новоалександровке. Военкор Александр Коц со ссылкой на своих подписчиков из Белгорода рассказал в пятницу, «что в сторону Харьковщины всю ночь летели подарунки всех возможных калибров».

По данным украинской стороны, российские войска попытались прорвать границу на Волчанском направлении в Харьковской области после массированных авиаударов при поддержке бронетехники. Местные власти сообщали об эвакуации населения из Волчанска.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 10 мая рассказывал о боях на нескольких участках линии соприкосновения, включая приграничье. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в субботу об эвакуации почти 1,8 тыс. человек, проживавших в нескольких районах региона, в том числе Чугуевского и Богодуховского.

Для усиления обороны украинские войска перебросили резервы. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк прогнозирует наступление «критической фазы» военного конфликта в течение ближайших двух месяцев.

Западные СМИ считают, что российское наступление на Харьков «открывает новый фронт» в ходе СВО. Агентство Reuters со ссылкой на источники в ВСУ сообщило о продвижении российской армии на километр в районе Волчанска в 70 км от Харькова. По словам неназванного источника агентства, российские войска стремятся оттеснить ВСУ на 10 км от российской границы, чтобы создать буферную зону.

После победы на президентских выборах Владимир Путин заявил, что Россия должна будет рассмотреть создание на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Зона должна стать непреодолимой для противника – быть «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

О том, что после 9 мая начнутся приятные для России изменения в зоне спецоперации, говорил и глава Чечни Рамзан Кадыров. В ближайший месяц, подчеркивал он, нужно освободить не только Харьков, но Одессу, чтобы заставить Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги». «Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время», – заявил Кадыров в эфире федерального телевидения.

«Эта операция может стать первой в череде ударов, направленных на создание санитарной зоны, чтобы обеспечить безопасность прилегающих к Харьковской области районов России, прежде всего Белгорода», – считает военный эксперт Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

Происходящее сейчас в Харьковской области – это разведка боем с целью найти слабые места в украинской обороне и затем действовать в этих направлениях.

«Разведка боем всегда предшествует решительным действиям, но я не думаю, что наши войска будут осуществлять фронтальное наступление на Харьков. Скорее всего, город будет окружен с последующим установлением контроля над территорией Харькова. Но это потребует немало времени и сил», – предположил эксперт.

С тем, что активизация российских войск на харьковском направлении может быть направлена на защиту близлежащих городов, соглашается и военный эксперт Максим Климов. «Это реакция на обстрелы наших городов, в первую очередь, Белгорода. Ранее объективно пришлось усиливать пограничные силы, развертывать для прикрытия границы войсковые соединения», – отмечает Климов.

Он не исключил, что речь также может идти о решении задачи по оттягиванию сил ВСУ из-под Донецка. «Но я не вижу больших оперативных перспектив в Харьковской области. Продвижение на Харьков не решает принципиально вопрос победы в СВО. Санитарная зона должна проходить на правом берегу Днепра», – уверен спикер.

Вслед за Харьковом будет осуществлено наступление в направлении Херсона и с дальнейшем развитием успеха – на Одессу, добавляет Бартош.

Однако сейчас одной из приоритетных задач может быть наступление на Волчанск, где сосредоточены резервы ВСУ.

«Волчанск – важный опорный пункт на пути к Харькову. Там находятся военные склады, аэродром и места дислокации ВСУ. Поэтому установление контроля над Волчанском будет существенным успехом», – подчеркнул Бартош.

«Украинская сторона довольно пессимистично отзывается о наших действиях, своих настроениях, в том числе на харьковском направлении. Моральный уровень украинских войск чрезвычайно низкий. Просматривается желание отступать, а не биться до последнего. То, что ВСУ начали переброску в Харьковскую область своих частей, характеризирует тактическое видение сложившейся ситуации», – добавляет полковник в отставке Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.