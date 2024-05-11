Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
ВС России освободили пять сел в Харьковской области
Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Они нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины около Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного Харьковской области.
Потери противника за сутки составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО Vampire производства Чехии, 155-мм французская самоходная артиллерийская установка Caesar, 155-мм самоходная артустановка «Богдана», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две самоходные огневые установки ЗРК «Бук».
В плен были взяты 34 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.