Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков

Tекст: Денис Тельманов

«Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС.



Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.

По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».

Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.







