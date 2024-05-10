Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков
Вооруженные силы России начали наступление на Харьков, заявили в Администрация США. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.
По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».
Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.