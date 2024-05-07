Кадыров призвал освободить Одессу и Харьков после Дня Победы

  • Новость часаПутин определил национальные цели развития России
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    Путин поставил себе цели на новый президентский срок
    В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину
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    За информацию о россиянине из хакерской группировки LockBit пообещали миллионы долларов
    Названа дата встреч кандидата на пост премьера с фракциями Госдумы
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    Стала известна дата визита Мирзиеева в Москву
    Белоруссия начала внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Особая речь Путина

    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дело доктора Буяновой – важный прецедент

    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но преследовать человека по уголовной статье за слова, предположительно сказанные с глазу на глаз – значит, полагать начало совершенно новой практике.

    49 комментариев
    7 мая 2024, 19:27 • Новости дня

    Кадыров призвал освободить Одессу и Харьков после Дня Победы

    Кадыров: Россию ждут приятные изменения после Дня Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Россию ждут приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО после 9 мая, необходимо освободить Одессу и Харьков, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров отметил, что Путин поставил новые задачи перед будущим правительством. По его словам, после 9 мая будут хорошие, приятные изменения, передает РИА «Новости».

    Глава Чечни считает, что после вступления Владимира Путина в должность президента Россия будет дальше продолжать активные действия и в политическом плане, а также в зоне СВО.

    По его мнению, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.

    Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.

    6 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    НАСА назвало Шепарда первым космонавтом
    НАСА назвало Шепарда первым космонавтом
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское космическое агентство НАСА приписало первый пилотируемый полет в космос астронавту из США Алану Шепарду.

    Соответствующая публикация появилась в одном из официальных аккаунтов агентства в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) – паблике Космического центра имени Линдона Джонсона. Это американский ЦУП, который также занимается разработкой космических кораблей и планированием пилотируемых полетов.

    В посте НАСА говорится о том, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю, отправившись в космос в качестве пилота миссии «Меркурий-Редстоун-3». Там же указано, что «это был первый в истории пилотируемый полет в космос».

    Напомним, первый в истории пилотируемый полет в космос 12 апреля 1961 года осуществил советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток». Полет продолжался 108 минут и закончился успешной посадкой.

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    6 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не видит повода корректировать готовность своих ядерных сил, заявили в Госдепартаменте США после объявления Москвой ракетных учений.

    В ведомстве добавили, что американская сторона также не наблюдает готовность России применить ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

    Военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу.

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    6 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    США решили признать Путина следующим президентом России
    США решили признать Путина следующим президентом России
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его российским лидером, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», – отметил Миллер. На вопрос, «бойкотируют ли США инаугурацию», он отвечать не стал, передает ТАСС.

    По его словам, США не рассматривает президентские выборы в России как «свободные и справедливые», но признают Путина в качестве российского лидера, пишет РИА «Новости».

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств приглашены на инаугурацию президента России.

    Напомним, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

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    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

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    6 мая 2024, 23:26 • Новости дня
    Шольц: ЕС решил использовать доходы с российских активов для помощи Украине

    Олаф Шольц сообщил договоренностях в ЕС использовать доходы от заблокированных российских активов для помощи Украине

    Шольц: ЕС решил использовать доходы с российских активов для помощи Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в Евросоюзе достигнута договоренность об использовании доходов от замороженных российских активов.

    «У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов», – приводит слова Шольца ТАСС

    По словам Шольца, речь идет о значительной сумме, которая составляет несколько миллиардов евро в год. Около 90% этих средств планируется использовать для военных нужд Украины. При этом Киев не будет обязан закупать оружие в Европе, подчеркнул канцлер ФРГ.

    Ранее посол Германии на Украине анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-Е, а также новых систем ПВО малого радиуса действия Skynex.

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    6 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши из «Ворониных»
    Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши из «Ворониных»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Стало известно, что 20-летняя Мария Ильюхина, известная по роли Маши Ворониной в популярном сериале «Воронины», не будет сниматься в продолжении проекта. На эту роль продюсеры сериала выбрали другую актрису – Карину Орлову.

    Ильюхина выразила недовольство таким решением в своих социальных сетях, назвав его предательством. Она посетовала, что вложила в роль «всю свою любовь и душу», а создатели сериала «перечеркнули» все это, передает «СтарХит».

    В съемочной группе сериала пояснили, что Ильюхину приглашали на пробы, но она не подошла на роль повзрослевшей Маши. «Сценарий, который «слили» актрисе, прислали ей официально в рамках подготовки к пробам», – отметил инсайдер в беседе с изданием.

    Кроме того, продюсеры подчеркнули, что спин-офф «Ворониных» является самостоятельным проектом, а не прямым продолжением сериала. В новой истории акцент будет сделан на Маше Ворониной и ее молодом человеке. Первая серия спин-оффа будет посвящена памяти Бориса Клюева, исполнителя роли Николая Петровича Воронина.

    Ильюхина не согласна с таким объяснением. Она считает, что ее не предупредили о готовящемся проекте и просто заменили. В Сети высказывают разные предположения о причинах замены. Некоторые полагают, что это связано с недавними родами Ильюхиной. Другие связывают кадровую перестановку с отсутствием у Ильюхиной актерского образования.

    Карина Орлова, выбранная на роль повзрослевшей Маши Ворониной, имеет небольшой актерский опыт. Она снялась в двух короткометражных фильмах, сыграла эпизодическую роль в сериале «Пять минут тишины. Море и горы» и работает в театре.

    В 2020 году на 77-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев.

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    7 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии

    Захарова: Россия может ударить по военным объектам Британии в случае реализации угроз Лондона

    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России оставляет за собой право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова объяснила, что Россия оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, как на Украине, так и на другой территории, передает ТАСС.

    Она назвала слова об ударах по России министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «чем-то абсолютно безумным», и алогичным, поскольку Британия заявляла до этого абсолютно противоположное.

    Ранее в МИД России предупредили посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    7 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра для усиления флангов

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Константиновку переброшены дополнительные силы ВСУ, призванные усилить фланги в районе Часова Яра, идентифицировать их пока не удается, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

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    7 мая 2024, 10:50 • Новости дня
    Немецкая Uniper увидела риск изъятия активов в России

    Немецкая Uniper увидела угрозу для своих активов из-за решения российского суда

    Немецкая Uniper увидела риск изъятия активов в России
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германский концерн Uniper обеспокоен решением российского суда, которое может позволить «Газпром экспорту» взыскать с Uniper 14,3 млрд евро и изъять его активы в России и за рубежом, говорится в отчете компании.

    «Uniper считает решение суда нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства и подала апелляцию на это решение в России», – передает ТАСС содержание документа.

    Суд запретил Uniper продолжать арбитражное разбирательство с «Газпром экспортом» по спору о поставках газа. В случае нарушения запрета Uniper должен будет выплатить «Газпром экспорту» миллиардный штраф.

    Uniper опасается, что «Газпром экспорт» может использовать это решение суда, чтобы добиться изъятия его активов в России, а возможно, и за ее пределами.

    В то же время германская компания пока не считает этот риск для себя серьезным.

    Ранее концерн Uniper сообщил, что направил России уведомление о проведении переговоров по спору в связи с передачей акций «Юнипро» под временное управление Росимуществом. В случае отсутствия решения концерн готов обратиться в суд.

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    7 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону

    Китаист Маслов: Макрон не смог убедить лидера Китая надавить на Россию

    Политолог оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит главы КНР Си Цзиньпина в Париж может привести к расширению экономического сотрудничества Китая и Франции. Однако Пекин негативно относится к попыткам партнеров диктовать ему условия, поэтому отрицательно воспринял попытку использовать его для давления на Москву, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Париже.

    «Во время визита во Францию Си Цзиньпин подтвердил, что точка зрения Китая на украинский конфликт не меняется. Страна убеждена, что переговоры должны вестись между заинтересованными сторонами. Кроме того, КНР поддерживает идею диалога без предварительных условий», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    «Кроме того, следует понимать, что Китай очень негативно относится к попыткам диктовать, каких партнеров ему выбирать. Это касается применимо не только в контексте партнерства с Россией, но и в вопросе других регионов, например, Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии», – подчеркивает собеседник.

    «Устойчивую позицию Китая в отношении России можно объяснить и рядом других причин. Несмотря на то, что КНР выигрывает экономически от сотрудничества с Европой, он заметно проиграет в политической устойчивости в случае разрыва с нашей страной, так как Москва является для Пекина важным партнером. У двух государств единое видение по решению ряда глобальных проблем, а также общее стремление к многополярному миру», – отмечает он.

    «Точка зрения Китая на происходящие в мире процессы отражается и на его позиции в отношении Палестины. КНР экономически невыгоден конфликт на Ближнем Востоке. В Пекине считают, что создание самостоятельного государства является единственным способом урегулирования ситуации, так как подобное решение облегчит заключение соглашений между противоборствующими сторонами», – акцентирует эксперт.

    «Данная позиция противоречит точке зрения США, которые заинтересованы в сохранении напряженности на Ближнем Востоке. Однако Макрон пытается сделать из Франции один из центров европейской силы. Поэтому он старается вести самостоятельную политику, в том числе и делать заявления о Палестине, идущие вразрез позиции Вашингтона. В Пекине это чувствуют. Поэтому Си Цзиньпин посетил именно Париж», – поясняет он.

    «Если Франция будет вести самостоятельную политику, то данная встреча может привести к улучшению отношений с Китаем. Мы пока не знаем точные результаты переговоров, однако обе стороны заинтересованы в улучшении экономических отношений. Париж хочет развивать технологическое сотрудничество с Пекином, заменив США и Германию. КНР, в свою очередь, рассматривает республику в качестве «входных ворот» на европейский рынок», – заключил Маслов.

    Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам.

    В издании отмечают, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики КНР за дружеские отношения с Россией. Председатель подчеркнул, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны. Кроме того, китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта и не является одной из его сторон, что в издании трактовали, как «сердитое замечание» США.

    The NYT пишет, что хоть в ходе переговоров в Париже лидеры Франции и Китая поддержали призыв к олимпийскому перемирию, однако никакого конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало.

    Также Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает проведение конференции по урегулированию кризиса на Украине, в которой примут участие и Россия, и Украина. Это, по его мнению, необходимо, чтобы обеспечить справедливое обсуждение всех мирных инициатив.

    Кроме того, на встрече Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон сделали заявление, в котором призвали к созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года. Пекин и Париж отметили необходимость возобновления политического диалога на основании плана «два государства для двух народов». Также Китай выступил за полноценное членство Палестины в ООН.

    Китайский и французский лидеры также высказались за мирное урегулирование иранской ядерной проблемы с помощью дипломатии и политических мер. Они заверили, что будут прилагать усилия к дальнейшему дипломатическому разрешению ситуации.

    Также Си Цзиньпин заявил, что Евросоюз и Китай должны продвигать здоровое и стабильное развитие отношений и углублять сотрудничество. Он призвал ЕС к партнерству, углублению стратегического взаимодействия и продвижению взаимного доверия с Китаем.

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    7 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Пашинян пригрозил заблокировать российские телеканалы
    Пашинян пригрозил заблокировать российские телеканалы
    @ Stepan Poghosyan/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские телеканалы будут отключены, если Москва не выполнит «требования» армянских властей.

    Пашинян на пресс-конференции в Ереване заявил, что армянская сторона не требует от российских каналов «сверхъестественного». Договор, по его словам, предусматривает «уважение к Армении и ее интересам», передает РИА «Новости».

    Власти республики, подчеркнул он, «готовы просить семь раз, потом семь потребовать», однако после этого телеканалы должны быть отключены. При этом Пашинян не уточнил, о выполнении каких именно требований к российским телеканалам идет речь.

    В середине апреля министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что целью властей является не запрет, а пересмотр межправительственного соглашения с Россией о вещании телеканалов.

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    6 мая 2024, 20:48 • Новости дня
    Си Цзиньпин рассказал, какую мирную конференцию по Украине поддержит Китай

    Си Цзиньпин: Китай поддержит мирную конференцию, признанную Россией и Украиной

    Си Цзиньпин рассказал, какую мирную конференцию по Украине поддержит Китай
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по урегулированию кризиса на Украине, в которой примут участие Россия и Украина.

    Как указал Си Цзиньпин, Китай призывает все стороны возобновить диалог, постепенно укрепить взаимное доверие, а также поддерживает проведение в надлежащее время и с одобрения обеих сторон, России и Украины, международной мирной конференции с равноправным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных инициатив, передает ТАСС.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина. Китайский лидер предложил четыре принципа, которые позволят предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля.

    Коментарии (3)
    7 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    Пашинян объяснил нежелание ехать на парад Победы в Москву

    Пашинян заявил, что не считает нужным ехать на парад Победы в Москву каждый год

    Пашинян объяснил нежелание ехать на парад Победы в Москву
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает необходимым каждый год присутствовать на параде Победы в Москве.

    В Telegram-канале «Sputnik Армения» указано, что Пашинян принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве в прошлом году.

    «Не думаю, что должен делать это каждый год. Я не помню такой практики, чтобы какой-либо из руководителей Армении каждый год участвовал в параде Победы», – отметил он.

    Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    7 мая 2024, 00:38 • Новости дня
    На экипировке ликвидированного в ЛНР наемника найден шеврон с французским флагом

    Tекст: Денис Тельманов

    На одном из тел в захваченном силами Вооруженных сил России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции. Об этом свидетельствует видеозапись осмотра.

    «На одном из трупов несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари», – приводит описание видеозаписи РИА «Новости».

    Отмечается, что кадры были сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил России под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция направила на Украину солдат Иностранного легиона.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню сообщил, что отправка французских военных на Украину создаст проблемы для самой Франции.

    При этом в МИД Франции заявили, что сведения о том, что Франция направила военных на Украину, являются недостоверными.

    Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленная на подрыв поддержки» украинским властям.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.

    Коментарии (13)
    7 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    ФСБ: Главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

    В ФСБ заявили, что главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

    ФСБ: Главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей, заявил и. о. директора ФСБ Александр Бортников.

    По его словам, в данный момент устанавливается заказчик теракта, есть и основной организатор, который находится за границей, передает «Интерфакс».

    Бортников отметил, что в ходе следствия идут необходимые процедуры, службе нужно делать все, чтобы «дотянуться» до заказчика.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

    По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен радикальными исламистами. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты.

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    Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России. Подробности

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    Марин Ле Пен защитила ядерное оружие от Макрона

    Новым поводом для конфликта между президентом Эммануэлем Макроном и остальными французами стала судьба французского ядерного оружия. Макрон хочет сделать его как бы общим для ЕС, чтобы сдерживать Россию. Идею приняли в штыки, а самый громкий голос принадлежит лидеру самой популярной партии – Марин Ле Пен. Она объяснила, чем это грозит. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Дугин объяснил саморазрушение Запада

      Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

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    • Андрей Медведев Андрей Медведев
      Особая речь Путина

      Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Дело доктора Буяновой – важный прецедент

      Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но преследовать человека по уголовной статье за слова, предположительно сказанные с глазу на глаз – значит, полагать начало совершенно новой практике.

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    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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