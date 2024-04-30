Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Маск назвал взятие Одессы последним вопросом в конфликте
Американский бизнесмен Маск назвал взятие Одессы последним вопросом в конфликте
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что вопрос взятия Одессы российской армией стал последним нерешенным в конфликте на Украине после заявления главкома ВСУ Александра Сырского о плачевной ситуации в зоне боевых действий.
По его мнению, исход конфликта уже очевиден, и нерешенным остается пока только вопрос Одессы, передает телеканал 360.
Маск отметил, что в будущем Россия полностью освободит Херсонскую и Запорожскую области, а также территории ДНР и ЛНР.
Заявление Маска вызвало широкий резонанс в сети.