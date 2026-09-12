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    Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    18 комментариев
    12 сентября 2026, 23:24 • Новости дня

    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

    Драма «Женщина неизвестна» победила на Венецианском кинофестивале

    Tекст: Катерина Туманова

    Датская драма «Женщина неизвестна» режиссера Май эль-Туки завоевала главную награду завершившегося Венецианского кинофестиваля, а лучшим режиссером стал иноагент Илья Хржановский.

    Главную награду прошедшего в Венеции кинофестиваля завоевала лента Май эль-Туки, передает РИА «Новости».

    Драма рассказывает о молодой датчанке после Второй мировой войны, чье прошлое угрожает ее новому браку. Получая приз, постановщица посвятила его дочери со словами: «сострадание, единство и мужество». Она также упомянула проблему гендерного неравенства в кино.

    Исполнительница главной роли Матильде Арсель получила «Кубок Вольпи» как лучшая актриса.

    Большой приз (Гран-при) жюри достался корейской драме «Возможная любовь» Ли Чхан Дона. Признанный в России иноагентом режиссер Илья Хржановский удостоен «Серебряного льва» за фильм «Дау».

    Джон Малкович стал обладателем «Кубка Вольпи» за мужскую роль в картине «Дикая лошадь». Специальный приз жюри вручили документальному фильму Naza израильских журналистов о войне в Газе.

    Ранее почетных «Золотых львов» за карьерные достижения получили Джордж Клуни и Эллен Берстин.

    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

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    10 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги

    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги

    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение новых общеевропейских налогов позволит сократить взносы стран в бюджет Европейского союза, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта заявил о возможности введения новых общеевропейских налогов, чтобы снизить финансовую нагрузку на государства-члены, сообщает Politico. По его словам, это поможет защитить национальные бюджеты, в том числе Германии, которая обеспечивает четверть всех поступлений в казну Евросоюза.

    «Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам необходимо создать новые собственные ресурсы для защиты национальных бюджетов», – подчеркнул Кошта во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Политик добавил, что все национальные бюджеты заслуживают уважения.

    Визит главы Евросовета состоялся вскоре после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт. Дипломаты отмечают, что успех евроскептиков может ужесточить позицию Мерца на переговорах по бюджету. Немецкий лидер вновь призвал сократить на сотни миллиардов евро предложенный Еврокомиссией бюджет в размере почти 2 трлн евро.

    Кошта настаивает, что собственные ресурсы Евросоюза необходимы для финансирования обороны и повышения конкурентоспособности. Ожидалось, что новые налоги принесут 66 млрд евро ежегодно. Однако пока страны согласовали лишь сборы с иностранных загрязнителей и несобранных электронных отходов на сумму около 20 млрд евро в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сплотил лидеров пяти государств для радикального пересмотра европейского финансового плана.

    Власти в Берлине потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокие цены и медленное заполнение хранилищ создают серьезные риски для стабильного обеспечения газом европейских потребителей предстоящей зимой, заявили в Газпроме.

    Европейский рынок газа сейчас особенно чувствителен к росту спроса, перебоям поставок и конкуренции с Азией, передает «Интерфакс». «Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», – заявили в Газпроме.

    Стоимость топлива на основных хабах превысила тысячу долларов за тысячу кубометров, достигнув уровней кризиса декабря 2022 года. В компании предупреждают, что с приближением отопительного сезона возможности для восстановления запасов стремительно сокращаются. По данным Gas Infrastructure Europe, к 8 сентября хранилища были заполнены на 67,33%, что на 16,35 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

    При этом нетто-закачка за последнюю неделю составила 276 млн кубометров в сутки, превысив среднее пятилетнее значение на 31,7%. Европа стала крупнейшим импортером СПГ в мире, общая мощность ее хранилищ составляет 109 млрд кубометров. Ожидается, что импорт сжиженного газа в сентябре 2026 года составит восемь млн тонн, снизившись на 8% в годовом выражении.

    Погода на текущей неделе прогнозируется в пределах климатической нормы. Ветряная генерация, конкурирующая с газовыми ТЭЦ, с начала сентября обеспечивает 18% потребностей региона в электроэнергии, тогда как в сентябре 2025 года этот показатель составлял 20%.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил проблемы с закачкой топлива в европейские подземные хранилища.

    В начале сентября запасы газа в резервуарах Евросоюза упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    Немногим ранее представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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    11 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Глава Минфина Франции предрек стране затяжной топливный кризис

    Лескюр: Топливный кризис во Франции завершится нескоро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость бензина и дизеля во Франции останется на высоком уровне в течение длительного периода, сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    «Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение – кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам», – приводит РИА «Новости» слова Лескюра.

    Он также уточнил, что к утру пятницы стоимость одного литра дизельного топлива достигла 2,3 евро, а бензина – 2,1 евро. Ранее издание Liberation отмечало, что средняя цена наиболее популярного в стране бензина SP95-E10 побила рекорды с конца февраля.

    Весной Ролан Лескюр призвал Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов из-за подозрений в ценовых злоупотреблениях.

    Позже генеральный директор французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне предупредил об угрозе энергетического дефицита в стране.

    Из-за подорожания горючего большинство французов отказались от дальних поездок на майские праздники.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    10 сентября 2026, 01:32 • Новости дня
    Финляндия не нашла оснований для уголовных дел из-за украинских БПЛА

    Финляндия не стала возбуждать уголовные дела из-за дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение упавших весной на своей территории четырех военных дронов со взрывчаткой, но необходимости в уголовных делах по этому поводу не обнаружила.

    Финские власти завершили расследование инцидентов с упавшими весной беспилотниками, передает Yle. По данным Центральной уголовной полиции и Пограничной службы страны, дроны военного назначения со взрывчаткой вылетели с Украины.

    Аппараты обнаружили в марте и апреле в Коуволе, Луумяки, Париккале и Иити. В Луумяки дрон, предположительно, взорвался в воздухе, остальные три аппарата уничтожили саперы.

    «Предварительные расследования не выявили никаких доказательств, которые оправдывали бы продолжение уголовного расследования», – говорится в заявлении правоохранителей.

    Смещение дронов в сторону Финляндии объяснили помехами в системе навигации и южным ветром.

    Власти подчеркнули, что беспилотники не были нацелены на Финляндию, а их падение не привело к жертвам и разрушениям. Прокуратура закрыла предварительные дела, возбужденные по статьям о нарушении границ и создании общественной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Стубб исключил прямую военную угрозу из-за инцидентов с дронами. Из-за частых инцидентов с БПЛА финская армия решила сформировать специальные подразделения для борьбы с дронами.

    В Финляндии 4 сентября обнаружили картографический дрон якобы российского производства.

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    10 сентября 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: ЕК стремится изгнать прибывших в Европу в качестве беженцев украинцев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейская комиссия поручила странам Евросоюза разработать механизмы возвращения на родину украинских беженцев для обеспечения притока людей в армию, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

    Еврокомиссия ориентировала правительства стран Евросоюза выработать механизмы возвращения на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев, передает ТАСС.

    «Одновременно в Брюсселе ищут новые «креативные» способы «помочь» гауляйтеру Украины обеспечить постоянный приток «пушечного мяса». Еврокомиссия ориентировала правительства стран ЕС на выработку юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев. Подсчитано, что в европейских государствах находятся до 5,6 млн украинцев, из которых женщины составляют 43,4%», – отметили в ведомстве.

    В пресс-бюро добавили, что наибольшее число потенциальных призывников проживает в Германии, Польше и Чехии. Там они оказывают ощутимое давление на социальную инфраструктуру и бюджет, а также провоцируют рост правоэкстремистских настроений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Дании одобрил приостановку выдачи видов на жительство украинским мужчинам мобилизационного возраста.

    Европейские страны последовательно сокращают объемы социальной помощи для беженцев.

    Государства Евросоюза приступили к принудительному выдворению подлежащих мобилизации граждан Украины.

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    10 сентября 2026, 03:33 • Новости дня
    Вор едва не пробрался в особняк Тарантино на Голливудских холмах

    Tекст: Катерина Туманова

    Странный вор в черных одеждах был замечен в обеденное время около особняка кинорежиссера и сценариста Квентина Тарантино на Голливудских холмах.

    Полиция разыскивает грабителя, который во время обеденного перерыва предпринял попытку ограбления дома на Голливудских холмах, принадлежащего, возможно, Квентину Тарантино.

    «По данным полиции, в среду днем таинственный мужчина был замечен взламывающим дверь на втором этаже трехэтажного дома над улицей Малхолланд Драйв», – пишет New York Post (NYP).

    Садовник, работавший на участке, сообщил, что видел подозреваемого, которого описали как мужчину примерно 35 лет в длинной черной кофте с черными рукавами и черных брюках.

    Удалось ли злоумышленнику украсть что-либо из дома и находился ли в нем кто-нибудь во время попытки проникновения злоумышленника, неизвестно. К моменту прибытия полиции предполагаемый вор скрылся.

    NYP уточнила, что информация о принадлежности дома Тарантино не подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дом Брэда Питта ограбили в Лос-Анджелесе. Грабитель проник в дом Ким Кардашьян и угнал автомобиль с вещами.

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    10 сентября 2026, 09:27 • Новости дня
    Бывший пресс-секретарь Зеленского допустила сокращение европейской помощи Киеву

    Мендель: Европа пересмотрит помощь Украине после скандала с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны могут сократить финансовую поддержку Киева после скандальных заявлений Владимира Зеленского, а единственным выходом из конфликта остаются мирные переговоры, сообщила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Мендель заявила, что европейские страны могут пересмотреть объемы финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости». Поводом для этого стало недавнее скандальное требование Владимира Зеленского.

    «Европа теперь рассмотрит, как она финансирует Украину. Не следует ожидать ничего щедрого», – написала она. Мендель подчеркнула, что единственным реальным выходом из сложившегося конфликта является начало настоящих мирных переговоров.

    Ранее газета The New York Times сообщила о недоумении среди европейских чиновников из-за требований Киева. Владимир Зеленский запросил часть средств из кредита на следующий год для покрытия дефицита военного бюджета в 27 млрд долларов. Это вызвало обеспокоенность в ЕС, где начали сомневаться в эффективности расходования уже выделенных Украине средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предупредила о риске затягивания конфликта без мирных договоренностей.

    Евросоюз запланировал ужесточение условий предоставления финансовой помощи Киеву.

    Европейские политики рассмотрели сценарии давления на украинские власти из-за коррупционного скандала.

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    10 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Цена газа в Европе приблизилась к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 988 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских торговых площадках показала уверенный рост, вплотную приблизившись к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала заметный рост. Показатели увеличились на 4%, достигнув уровня 988 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Торги октябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах стартовали со снижения на 0,2%, составив 951 доллар. Однако уже к середине дня котировки резко пошли вверх.

    К 15.53 мск цена газа достигла отметки 987,8 доллара, показав рост на 3,6% по сравнению с расчетной стоимостью предыдущего дня в 953,4 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 904 доллара за тысячу кубометров.

    2 сентября стоимость голубого топлива впервые почти за два года достигла 902,5 доллара.

    Днем ранее котировки на европейских биржах приблизились к уровню 854 доллара.

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    11 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев заявил о риске исчезновения Литвы с карты мира

    Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о полном уничтожении Литвы в случае прямого вооруженного столкновения с Россией.

    Выступая перед военнослужащими в Северо-Западном федеральном округе, политик прокомментировал возможное развитие событий при размещении ядерного оружия в прибалтийской республике, передает РИА «Новости».

    «Если она будет реализована – это глобальная катастрофа, планетарная. Они не дураки. Но Литва исчезнет с карты мира», – сказал Медведев, оценивая вероятность применения пятой статьи договора Североатлантического альянса.

    Политик подчеркнул, что в случае ответных мер Москвы на действия Вильнюса союзники по блоку не станут вмешиваться. По его словам, другие государства не захотят воевать за Литву, даже если ее территория превратится в выжженное поле. Зампред Совбеза выразил уверенность, что на Западе осознают угрозу глобальной катастрофы и не пойдут на эскалацию.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российского ядерного оружия на Литву при размещении там аналогичных вооружений.

    Власти балтийской республики начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение оружия массового поражения.

    Американская газета The Wall Street Journal описала сценарий быстрой победы России в Литве без применения пятой статьи устава НАТО.

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    11 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова

    Euronews: Франция поддержала предложение Словакии снять санкции с Усманова

    Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова
    @ usmanov53/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению российского предпринимателя Алишера Усманова из европейских санкционных списков, что вызвало недовольство среди других стран Евросоюза, сообщил телеканал Euronews.

    «Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка», – говорится в сообщении Euronews.

    Подобный шаг французских властей вызвал сильное раздражение у европейских партнеров, отмечает телеканал. Дипломаты считают, что в основе такого решения лежат экономические мотивы, и большинство государств ЕС не разделяют позицию Парижа.

    Ранее Словакия уже вызывала недовольство коллег по Евросоюзу, создавая препятствия при продлении санкций в марте. Теперь позиция Франции может дополнительно осложнить процесс продления ограничений, который требует единогласного одобрения всех стран.

    Париж называет снятие санкций с Алишера Усманова политическим компромиссом со Словакией, чтобы избежать блокировки решений со стороны Братиславы. Страны Евросоюза должны согласовать продление санкций до 15 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Германии запретил люксембургскому медиахолдингу называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar.

    Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против бизнесмена по подозрению в отмывании денег.

    До этого Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Михаила Фридмана и Петра Авена об отмене персональных ограничений.

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    10 сентября 2026, 08:54 • Новости дня
    Лето 2026 года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завершившееся лето в Западной Европе стало самым теплым в истории метеонаблюдений, превысив температурные рекорды аномально жаркого сезона 2003 года, сообщила служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

    Прошедшее лето признано самым жарким для Западной Европы за весь период метеорологических наблюдений, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.

    Температурные показатели августа совпали с рекордными значениями июля 2023 года.

    «Средняя температура воздуха у поверхности Земли в августе 2026 года составила 16,96 градуса Цельсия, что на 0,85 градуса больше среднего показателя для периода с 1991 по 2020 год, что делает завершившийся месяц самым жарким августом», – отмечается в отчете службы Copernicus.

    Средние температуры с июня по август в мире повторили рекорд 2024 года. Эксперты подчеркивают, что прошедшее лето в Западной Европе оказалось даже жарче аномального сезона 2003 года.

    Температура поверхности Мирового океана также приблизилась к историческим максимумам. В августе средние значения нагрева морской воды достигли рекорда, ранее установленного в марте 2024 года.

    Первые два месяца лета превысили климатическую норму в Западной Европе почти на три градуса.

    Четыре аномальные волны жары привели к массовому росту смертности на континенте.

    Нидерландский банк Triodos оценил возможный экономический ущерб Евросоюза от засухи в 180 млрд евро.

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    12 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков раскрыл отношение стран БРИКС к ошибкам европейских властей

    Песков заявил о понимании странами БРИКС ошибок европейских стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Многие страны БРИКС понимают ошибки европейских лидеров и взгляды Москвы на ситуацию в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил близость мировоззрения многих государств БРИКС к российской позиции и осознание ими просчетов руководства стран Европы, передает ТАСС.

    «Совершенно не обязательно разделяют. Очень много стран, которые близки к этому мировоззрению», – ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов Первого канала о позиции государств БРИКС.

    Он добавил, что просчеты европейских государств вынуждают их искать альтернативные пути развития. Эти негативные последствия носят очевидный характер и легко измеряются конкретными экономическими показателями, включая рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков назвал фатальной ошибкой отказ европейских стран от дешевых российских энергоресурсов. Представитель Кремля также отметил наличие у государств БРИКС общего мировоззрения по вопросам международного сотрудничества.

    Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников представил на деловом форуме объединения в Нью-Дели предложения по созданию независимой финансовой системы.

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    11 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Умер актер из фильма «Мой младший брат» Круусемент
    Умер актер из фильма «Мой младший брат» Круусемент
    @ Кадр из фильма "Мой младший брат"

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский и эстонский актер Арво Круусемент, сыгравший в фильме «Мой младший брат» вместе с Андреем Мироновым.

    Советский и эстонский актер Арво Круусемент скончался на 99-м году жизни, передает РИА «Новости». «Круусемент Арво Антонович: 20 апреля 1928, Ляэне-Вирумаа, Эстония – 9 сентября 2026», – отмечается в карточке артиста на портале «Кинотеатр.ру».

    Артист родился в 1928 году. С 1947 по 1948 годы он учился в Таллинском театральном институте. В 1953 году Круусемент окончил эстонскую студию ГИТИС.

    В 1952 году актер начал работать в Таллинском театре имени Кингисеппа. С 1962 по 1964 годы он был художественным руководителем и режиссером театра «Эндла» в Пярну. Позже, с 1965 по 1991 годы, Круусемент трудился режиссером на киностудии «Таллинфильм».

    Он состоял в Эстонской театральной ассоциации и Союзе кинематографистов ЭССР. Зрителям он известен по ролям в картинах «Мой младший брат», «Я – береза», «Дикие лебеди» и «Визит старой дамы».

    В фильме «Мой младший брат» Круусемент играл вместе с Андреем Мироновым и Олегом Ефремовым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября в возрасте 58 лет скончался актер из сериала «Склифосовский» Константин Сироткин.

    Несколькими днями ранее из жизни ушел артист фильма «В бой идут одни старики» Леонид Марченко.

    Весной в Эстонии после болезни умер кинорежиссер Пеэтер Симм.

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