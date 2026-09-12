Reuters: На Украине заявили о неспособности финансировать оборону

Tекст: Катерина Туманова

Пидласа отметила, что внутренние доходы за первые восемь месяцев 2026 года оказались ниже ожидаемых показателей на 1,35 млрд долларов, причем четверть этих потерь зафиксирована только в августе, передает Reuters.

Она заявила, что война становится все более дорогостоящей, и Украина не может в полной мере финансировать свои оборонные нужды за счет внутренних ресурсов, как это было в предыдущие годы.

Украина потратила на оборону около 42 млрд долларов за первые восемь месяцев года, не считая неденежной военной поддержки. Однако, по словам Пидласы, внутренние доходы и заимствования за этот период принесли лишь 39 млрд долларов.

«К сожалению, в этом году война стала настолько дорогостоящей, что мы даже не можем покрыть свою долю расходов», – сказала она на конференции.

По ее словам, ежедневные военные расходы в 2026 году выросли примерно до 190 млн долларов по сравнению со 140 млн долларов в 2024 году из-за инфляции, увеличения численности войск, роста социальных выплат семьям погибших солдат и увеличения потребления боеприпасов.

Украина сталкивается с новой проблемой – дополнительным дефицитом финансирования обороны до конца текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Киев лишил украинских военных обещанного Зеленским повышения зарплат. В августе Зеленский попросил Евросоюз досрочно перевести 10 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета. Запрос Зеленского на дополнительные 27 млрд долларов удивил многих в Европе.