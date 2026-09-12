Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Reuters: На Украине заявили о неспособности финансировать оборону
Российские атаки наносят ущерб инфраструктуре и промышленности Украины, поэтому доходы внутреннего бюджета начинают падать, заявила Роксолана Пидласа, глава парламентского бюджетного комитета.
Пидласа отметила, что внутренние доходы за первые восемь месяцев 2026 года оказались ниже ожидаемых показателей на 1,35 млрд долларов, причем четверть этих потерь зафиксирована только в августе, передает Reuters.
Она заявила, что война становится все более дорогостоящей, и Украина не может в полной мере финансировать свои оборонные нужды за счет внутренних ресурсов, как это было в предыдущие годы.
Украина потратила на оборону около 42 млрд долларов за первые восемь месяцев года, не считая неденежной военной поддержки. Однако, по словам Пидласы, внутренние доходы и заимствования за этот период принесли лишь 39 млрд долларов.
«К сожалению, в этом году война стала настолько дорогостоящей, что мы даже не можем покрыть свою долю расходов», – сказала она на конференции.
По ее словам, ежедневные военные расходы в 2026 году выросли примерно до 190 млн долларов по сравнению со 140 млн долларов в 2024 году из-за инфляции, увеличения численности войск, роста социальных выплат семьям погибших солдат и увеличения потребления боеприпасов.
Украина сталкивается с новой проблемой – дополнительным дефицитом финансирования обороны до конца текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Киев лишил украинских военных обещанного Зеленским повышения зарплат. В августе Зеленский попросил Евросоюз досрочно перевести 10 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета. Запрос Зеленского на дополнительные 27 млрд долларов удивил многих в Европе.