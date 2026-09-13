В Минздраве сообщили об увеличении числа пострадавших в ДТП в Пермью

Увеличилось число пострадавших в ДТП в Пермью

Tекст: Катерина Туманова

«По уточненным данным, <…> пострадали 22 человека, из которых шесть продолжают лечение в стационаре, находятся в состоянии средней степени тяжести, врачами им оказывается вся необходимая медпомощь», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Там уточнили, что 16 человек, среди которых двое детей, врачи отпустили на амбулаторное лечение после осмотра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в смертельном ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 20 человек. СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Пермском крае.



