Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
В Минздраве сообщили об увеличении числа пострадавших в ДТП в Пермью
Увеличилось число пострадавших в ДТП в Пермью
Минздрав Пермского края уточнил данные о пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом: их число увеличилось до 22 человек.
«По уточненным данным, <…> пострадали 22 человека, из которых шесть продолжают лечение в стационаре, находятся в состоянии средней степени тяжести, врачами им оказывается вся необходимая медпомощь», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».
Там уточнили, что 16 человек, среди которых двое детей, врачи отпустили на амбулаторное лечение после осмотра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в смертельном ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 20 человек. СК возбудил уголовное дело после аварии с автобусом в Пермском крае.