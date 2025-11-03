Финляндия предложила провести встречу Путина и Трампа на саммите G20

Tекст: Ольга Иванова

Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести в конце ноября встречу между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом, передает «Газета.ru».

Стубб озвучил инициативу на открытии Национальных курсов по обороне. По его словам, такой саммит мог бы пройти на полях G20 в Йоханнесбурге, а даты проведения встречи – 21-22 ноября.

Финский лидер считает, что переговоры Путина и Трампа могут быть важны для обсуждения международной безопасности и диалога между Москвой и Вашингтоном. Подробности реакции сторон пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас необходимости в оперативной организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от возможной встречи президентов России и США.