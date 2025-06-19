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Песков: Европа «отрезала себе ногу» после отказа от дешевой энергии из России
Песков заявил о враждебности Европы и потере дешевой энергии из России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Европы от российской энергии с самоубийственным шагом, отмечая резкое ухудшение отношений и враждебность европейцев.
Европейские страны приняли решение отказаться от дешевой российской энергии, что стало для них фатальной ошибкой, подчеркнул Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
По его словам, Европа всегда ассоциировалась с благополучием и стабильностью благодаря двум основам – дешевой безопасности от США и недорогим энергоресурсам из России.
Песков заявил: «Сейчас это все вдруг пропало, причем если безопасность от Америки сами американцы ее забрали, то здесь они сами себе отрезали ногу». Он отметил, что объяснить подобные действия здравой логикой невозможно, однако это является фактом.
Кроме того, Песков обратил внимание на то, что в условиях, когда Россия выстраивает диалог с США, со стороны Европы наблюдается «оголтелая враждебность и отрицание России». Представитель Кремля отметил, что формат отношений с европейскими странами сейчас крайне негативен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают ужесточение антироссийских санкций, включая ограничения на нефть, газ и финансовый сектор. Брюссель планирует возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России.
Венгрия и Словакия ранее выступали против отказа от российского газа в Европе. К ним присоединились Бельгия и Франция, которые возражают против идеи Еврокомиссии отказаться от российского сжиженного природного газа.