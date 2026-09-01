Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко

Tекст: Валерия Городецкая

Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.