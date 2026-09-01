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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    6 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    31 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    14 комментариев
    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня

    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко

    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

    31 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб Александр Сафонов, известный помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского и герой популярного мема «Сафонов, оплатить!».

    О гибели Сафонова в зоне специальной военной операции сообщил бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Сафонов заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт, где провел четыре года. В зоне боевых действий он командовал штурмовым отделением. Известно, что военнослужащий принимал участие в тяжелых боях за Константиновку в Донецкой народной республике.

    Широкую популярность Сафонов приобрел после того, как в 2014 году в Сети распространилось видео с Владимиром Жириновским, где экс-лидер ЛДПР выбирает в аптеке необходимые препараты и просит помощника оплатить покупку, обращаясь к нему со словами: «Сафонов, оплатить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Сафонов отправился участвовать в специальной военной операции.

    В июле российские войска полностью освободили Константиновку.

    Этот город служил крупнейшим логистическим центром противника в Донбассе.

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    31 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Российские биржевые индексы резко выросли после слов Путина об Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественный фондовый рынок продемонстрировал стремительный подъем на фоне слов президента России Владимира Путина о стремлении Москвы завершить конфликт на Украине.

    Торги на отечественных площадках отреагировали позитивной динамикой на заявления главы государства, передает ТАСС. На полях саммита ШОС Путин сообщил индийскому премьеру Нарендре Моди, что Москва предпринимает усилия для завершения конфликта на Украине.

    До выступления российского лидера индекс Мосбиржи показывал умеренный рост на 0,7%, находясь на отметке 2129 пунктов. Однако уже через несколько минут показатель взлетел на 2,93%, достигнув 2178 пунктов.

    Аналогичная ситуация наблюдалась с индексом РТС. Изначально демонстрировавший небольшое падение, показатель быстро перешел к росту и прибавил 2,09%, зафиксировавшись на отметке 794 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о направлении усилий на завершение украинского конфликта.

    Неделей ранее российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

    В январе индексы Мосбиржи и РТС значительно прибавили после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    1 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2

    Трутнев сообщил о поставках обновленных Ан-2 с 2028 года

    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпромторг планирует начать поставки обновленных самолетов Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800 с 2028 года, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Я говорил с Минпромторгом. Они говорят, что готовы с будущего года поставлять полностью обновленные Ан-2 с пока еще старым двигателем, с 2028 года, они уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800», – приводит слова Трутнева ТАСС.

    При этом он признался, что такой выход не кажется ему лучшим, так как после десятилетий использования Ан-2 стране приходится к нему возвращаться.

    Вице-премьер подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия на создании нового легкого самолета. По его словам, пока авиаконструкторы не могут предложить альтернативу, придется летать на Ан-2, но главной целью остается выпуск нового борта.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока во благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты СибНИА предложили восстановить летную годность 700 простаивающих самолетов Ан-2. Минпромторг сообщил о продолжении модернизации самолета Ан-2. Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С.


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    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    31 августа 2026, 21:09 • Новости дня
    В Мах можно будет предъявлять QR-коды вместо бумажных прав и СТС
    В Мах можно будет предъявлять QR-коды вместо бумажных прав и СТС
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие месяцы российские автомобилисты получат техническую возможность демонстрировать водительские удостоверения и СТС прямо в национальном мессенджере Max, сообщили в Минцифры.

    В скором времени функционал цифровых автомобильных документов значительно расширится. «Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Max будет реализована в ближайшие месяцы», – сообщается в канале Минцифры в Max.

    В настоящее время загрузить цифровые копии можно в государственном приложении «Госуслуги Авто». В конце января аудитория этого сервиса достигла 20 млн человек.

    Программа позволяет не только хранить данные, но и оформлять аварии онлайн, подавать заявления по ОСАГО и общаться с другими водителями.

    При этом ранее в министерстве подчеркивали, что использование виртуальных СТС и водительских удостоверений при проверке инспекторами ГИБДД пока носит экспериментальный характер.

    Сотрудники Госавтоинспекции сохраняют за собой право потребовать у автомобилиста оригинальные бумажные версии документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство предложило разрешить водителям предъявлять права через платформу Max.

    В июле текущего года Верховный суд России разрешил автовладельцам не возить с собой бумажный полис ОСАГО.

    В прошлом году пользователи приложения Max получили быстрый доступ к электронным версиям своих ключевых документов из Госуслуг.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал «двигаться именно в этом направлении», передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути [перехода к миру] и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса.

    Как отмечают военные эксперты, в ситуации, когда украинский режим постоянно выступает с новыми угрозами в адрес России, обещая предельно эскалировать конфликт,  для Москвы эффективным способом ответа является нанесение в опережающем порядке еще большего урона украинской военной и экономической инфраструктуре. Тем самым, сокращая для Украины возможность затягивания конфликта.

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    31 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.

    По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

    Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

    В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

    Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    1 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о повреждениях и возгорании в портовой зоне Усть-Луга

    Возгорание возникло в портовой зоне Усть-Луга из-за дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    В портовой зоне Усть-Луга зафиксированы повреждения и возгорание из-за дрона, сообщил в Max-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – написал он.

    Дрозденко добавил, что отражение атаки дронов над регионом продолжается.

    Чуть ранее губернатор сообщал, что число сбитых над Ленинградской областью дронов с начала дня достигло 44.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Усть-Луга 14 августа ликвидировали последствия атаки БПЛА. ПВО сбила 62 беспилотника 30 августа в Ленинградской области. В тот же день в результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар.

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    1 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию

    Ekonomim: Атаки БПЛА Украины по судам в Черном море ударили по экспорту Турции

    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярные нападения беспилотников на гражданские торговые суда привели к полной остановке поставок свежих овощей и фруктов из Турции на российский рынок, пишет Ekonomim.

    Из-за действий украинской стороны пострадал ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил о прекращении отгрузок цитрусовых из Чукуровы.

    «Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия – наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился», – подчеркнул специалист. За последний месяц нападениям подверглись четыре торговых судна.

    На кораблях, следовавших в российские порты, есть погибшие и пострадавшие. При этом страховые компании отказываются выплачивать компенсации за поврежденный транспорт. Проблема также серьезно затронула импорт сои, кукурузы и растительного масла.

    Вынужденное изменение логистических маршрутов неизбежно спровоцирует рост цен на внутреннем турецком рынке. Власти в Анкаре продолжают поддерживать контакты с Москвой и Киевом для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий бизнес спрогнозировал рост мировых цен на зерно из-за ударов украинских беспилотников по торговым судам.

    Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля для выражения протеста.

    Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

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    1 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине

    Захарова заявила о ликвидации теневого конвейера человеческих тканей в Черновцах

    МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине
    @ Frank Molter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабы нелегальной торговли человеческими органами на Украине достигли катастрофического уровня, что подтверждается данными украинской генпрокуратуры о ликвидации теневого конвейера в Черновцах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подтверждении пугающих масштабов нелегального оборота человеческих органов на Украине, передает ТАСС.

    Выступая на полях Восточного экономического форума, дипломат отметила катастрофический размах этого явления.

    «Черная трансплантология на Украине теперь получила подтверждение невероятных масштабов этого бедствия», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Захаровой, данные украинской генпрокуратуры свидетельствуют о ликвидации крупного теневого конвейера по изъятию и продаже человеческих тканей в Черновцах. Дипломат добавила, что подобные случаи не являются единичными, а отражают общегосударственную картину, сложившуюся из-за коррупции, правового нигилизма, мародерства и отсутствия легитимности властей в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова рассказала о продаже изъятых у погибших украинцев органов через интернет.

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил киевские власти в незаконном экспорте анатомических материалов за границу.

    Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник заявил об использовании раненых военнослужащих для рискованных медицинских экспериментов.

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    31 августа 2026, 21:39 • Новости дня
    Токаев: Никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими
    Токаев: Никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Казахи никогда не конфликтовали с русскими, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Токаев на встрече с Путиным подчеркнул важность развития гуманитарных контактов между странами, передает РИА «Новости». По словам казахстанского лидера, история не знает примеров вражды между двумя народами.

    «Данные контакты, данное взаимодействие формировалось на протяжении многих лет, если не сказать веков. У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных отношений, каких-либо политических взаимоотношений!», – сказал глава государства.

    Токаев добавил, что в прошлом случались лишь незначительные хозяйственные споры. Тесные и дружественные отношения Москвы и Астаны будут успешно развиваться и в будущем.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменность курса Астаны на стратегическое партнерство с Москвой.

    Российский лидер Владимир Путин отметил успешное развитие двусторонних отношений.

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    31 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    Банк России решил изменить день вступления в силу новой ключевой ставки

    Tекст: Денис Тельманов

    Центробанк перенесет день начала действия новой ключевой ставки после заседаний совета директоров с понедельника на ближайшую среду.

    Согласно проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, обновленная ставка будет применяться со среды, а не с понедельника, как это происходило ранее, передает ТАСС.

    Заседания совета директоров Центробанка, посвященные ключевой ставке, продолжат проходить по пятницам. Изменения связаны со стремлением регулятора оптимизировать процесс усреднения обязательных резервов.

    «Для более гибкого установления графика периода усреднения обязательных резервов (ПУ) Банк России подготовил изменения в положение об обязательных резервах, позволяющие более гибко устанавливать периоды усреднения обязательных резервов», – отмечается в документе.

    Нововведение позволит синхронизировать начало действия ставки с расчетами по недельным аукционам и стартом нового периода усреднения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Банк России опустил ключевую ставку до 14% годовых.

    Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о повышении ожиданий по траектории данного показателя.

    Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил об отказе от фиксированного шага изменения ставки.

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    31 августа 2026, 20:05 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны

    Депутат Рады Горбенко: Киев вскоре может получить статус прифронтовой зоны

    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская столица и прилегающий регион в ближайшее время будут признаны прифронтовой зоной на фоне регулярных многочасовых воздушных тревог, считает депутат Рады Руслан Горбенко.

    Власти Украины готовят постановление о признании Киева и Киевской области прифронтовыми территориями, передает RT. Горбенко заявил, что решение ожидается в ближайшее время.

    «Думаю, в сентябре мы уже увидим такой статус», – сообщил парламентарий в комментарии украинским СМИ. В последние дни в столице страны регулярно объявляются многочасовые воздушные тревоги.

    Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Целями становятся склады, нефтеперерабатывающие заводы и другая инфраструктура, используемая украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко назвал Киев полноценным прифронтовым городом из-за регулярных воздушных атак.

    Депутат Верховной рады Руслан Горбенко спрогнозировал тяжелую зиму на фоне снижения запасов ракет к системам ПВО Patriot.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в украинской столице.

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    Отказ от атомной энергии и российского газа был ошибкой, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. Ему сделать такое признание оказалось проще, ведь эти решения принимал не он. Германия поспешила избавиться от надежной управляемой энергии в пользу непредсказуемой возобновляемой. И теперь ей придется раскошеливаться на возврат к старому. Ошибки дорого обходятся экономике. Подробности

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    «История научила Россию быть безграничной»

    Как Восток стал частью политической культуры России? Вопрос, на который призвана ответить новая книга профессора НИУ ВШЭ, программного директора Клуба «Валдай» Тимофея Бордачева. «Если угодно, – уточняет автор, – в ней описывается, как и почему наши достойные соседи по ближайшему Востоку рано или поздно становятся нами». Подробности

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    Новые приключения «Смешариков» из Болохово

    За несколько дней восьмиклассница Ксения Щендрыгина обрела всероссийскую известность в качестве уличной художницы. Сначала – усилиями администрации города Болохово Тульской области, которая пригрозила школьнице уголовным преследованием за детский рисунок на детской площадке. А затем – благодаря губернатору региона, без лишней бюрократии потребовавшему «отстать от ребенка». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД проанализировал причины и последствия арт-конфликта, вроде бы разрешившегося наилучшим образом. Подробности

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    Почему исландцы отвергли Евросоюз

    Чувствительное политическое поражение нанесено и Брюсселю, и самой идее Евросоюза как «цветущего сада», в который якобы мечтают попасть все соседние страны. На прошедшем в Исландии референдуме население этой страны отказалось от идеи вступления в ЕС. А все дело в том, что вне рамок Евросоюза исландцам гораздо выгоднее. Почему? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

      Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    • И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

      Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

    • В Марокко захотели кусок Испании

      Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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