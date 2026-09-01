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Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
Председатель правительства России Михаил Мишустин в День знаний посетил обновленный образовательный комплекс в Домодедово и предложил восьмиклассникам решить логическую задачу про зарастающее озеро.
Глава кабмина приехал в домодедовскую школу «Орбита» в первый день учебного года, передает ТАСС. Во время экскурсии по зданию он зашел к ученикам профильного космического направления.
Политик решил проверить смекалку детей. «Ребята, я хочу загадать вам задачку. Озеро зарастает камышом. В каждый следующий день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий. Сегодня, например, оно заросло на одну седьмую, завтра – на две седьмых, послезавтра – на четыре седьмых. Так вот, на 30-й день оно заросло наполовину. Когда зарастет полностью?», – спросил премьер.
Один из присутствующих мальчиков моментально дал правильный ответ, сообщив, что водоем покроется растениями на 31-й день. На просьбу объяснить логику школьник ответил, что площадь покрытия ежедневно удваивается.
Председатель правительства похвалил восьмиклассника за сообразительность и пожал ему руку. В качестве награды за правильное решение ученик получит специальную книгу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте популярности профильной математики среди школьников.
Глава правительства назвал фундаментальной советскую систему образования.
В прошлом году политик поддержал расплакавшуюся на Дне знаний младшеклассницу.