Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши

Tекст: Ольга Иванова

Глава кабмина приехал в домодедовскую школу «Орбита» в первый день учебного года, передает ТАСС. Во время экскурсии по зданию он зашел к ученикам профильного космического направления.

Политик решил проверить смекалку детей. «Ребята, я хочу загадать вам задачку. Озеро зарастает камышом. В каждый следующий день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий. Сегодня, например, оно заросло на одну седьмую, завтра – на две седьмых, послезавтра – на четыре седьмых. Так вот, на 30-й день оно заросло наполовину. Когда зарастет полностью?», – спросил премьер.

Один из присутствующих мальчиков моментально дал правильный ответ, сообщив, что водоем покроется растениями на 31-й день. На просьбу объяснить логику школьник ответил, что площадь покрытия ежедневно удваивается.

Председатель правительства похвалил восьмиклассника за сообразительность и пожал ему руку. В качестве награды за правильное решение ученик получит специальную книгу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте популярности профильной математики среди школьников.

Глава правительства назвал фундаментальной советскую систему образования.

В прошлом году политик поддержал расплакавшуюся на Дне знаний младшеклассницу.