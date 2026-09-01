Еврокомиссия отказалась ускорять выплату 90 млрд евро Киеву

ЕК: ЕС не намерен ускорять выплату 90 млрд евро Киеву

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, запланированный объем финансирования будет распределен на два года, как и предполагалось изначально, передает ТАСС.

«На данный момент, даже понимая все нужды Украины, мы видим, что есть большие потребности, но мы остаемся сосредоточены сейчас на том, чтобы предоставить Киеву выплаты в 90 млрд евро, которые уже являются невероятно амбициозным планом финансирования», – подчеркнула Пинью в ходе брифинга в Брюсселе.

Глава пресс-службы Еврокомиссии добавила, что выделение средств в рамках утвержденного двухлетнего плана продолжится без изменений.

Напомним, Еврокомиссия запланировала второй транш макрофинансовой помощи Киеву на сентябрь.

Европейский союз отказался выделять средства из этой программы на закупку американских систем Patriot.

Страны Европы возьмут на себя обслуживание данного кредита с ежегодными выплатами процентов в размере трех миллиардов евро.