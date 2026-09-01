Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, европейские партнеры предпочли отдых вместо активной дипломатической работы, передает РИА «Новости».

«Последние две недели Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... Ощущением такого, знаете... «дипломатия по плану». То есть если отпуск, то отпуск», – цитирует украинского лидера издание «РБК-Украина».

Политик подчеркнул, что подобный подход союзников оставляет негативное впечатление. Он отметил, что дипломатические усилия западных стран будто подчиняются строгому расписанию, в котором отпуск имеет приоритет над текущими вызовами.

В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие на Западе усталости от помощи Украине.

Весной лояльные к Киеву европейские лидеры устали от постоянных нотаций Владимира Зеленского.

В начале года на форуме в Давосе украинский политик обрушился с резкой критикой на ближайших союзников из-за их несамостоятельности.