Украинцам посоветовали запасаться едой максимум на 12 дней

Tекст: Ольга Иванова

Глава киевского управления госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Анатолий Катеренчук посоветовал гражданам делать запасы питьевой воды и продуктов питания на срок от недели до полутора, передает РИА «Новости».

«Запас продуктов должен быть, но он должен быть небольшим – семь, 10, 12 суток для обеспечения автономной жизнедеятельности», – подчеркнул руководитель ведомства, комментируя пустые полки супермаркетов. По его словам, закупаться на месяц или более не имеет смысла.

Украинская пресса в последнее время регулярно публикует кадры опустевших магазинов. Подобная ситуация наблюдается в различных городах страны, включая Киев, Львов и Винницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в украинских супермаркетах произошел масштабный коллапс из-за ажиотажного спроса.

Некоторые торговые сети ввели жесткие лимиты на продажу базовых товаров в одни руки.

Западная пресса обратила внимание на полное исчезновение свежих продуктов с прилавков.