  • Новость часаПрезидент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    31 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    1 сентября 2026, 17:02 • Новости дня

    Украинцам посоветовали запасаться едой максимум на 12 дней

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Киева призвали украинцев ограничить запасы продовольствия и воды сроком до 12 дней на фоне ажиотажного спроса в магазинах.

    Глава киевского управления госслужбы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Анатолий Катеренчук посоветовал гражданам делать запасы питьевой воды и продуктов питания на срок от недели до полутора, передает РИА «Новости».

    «Запас продуктов должен быть, но он должен быть небольшим – семь, 10, 12 суток для обеспечения автономной жизнедеятельности», – подчеркнул руководитель ведомства, комментируя пустые полки супермаркетов. По его словам, закупаться на месяц или более не имеет смысла.

    Украинская пресса в последнее время регулярно публикует кадры опустевших магазинов. Подобная ситуация наблюдается в различных городах страны, включая Киев, Львов и Винницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в украинских супермаркетах произошел масштабный коллапс из-за ажиотажного спроса.

    Некоторые торговые сети ввели жесткие лимиты на продажу базовых товаров в одни руки.

    Западная пресса обратила внимание на полное исчезновение свежих продуктов с прилавков.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал «двигаться именно в этом направлении», передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути [перехода к миру] и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса.

    Как отмечают военные эксперты, в ситуации, когда украинский режим постоянно выступает с новыми угрозами в адрес России, обещая предельно эскалировать конфликт,  для Москвы эффективным способом ответа является нанесение в опережающем порядке еще большего урона украинской военной и экономической инфраструктуре. Тем самым, сокращая для Украины возможность затягивания конфликта.

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    31 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.

    По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

    Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

    В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

    Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.

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    31 августа 2026, 17:40 • Новости дня
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    Минобороны: БПЛА поразили военные склады «DHL Логистик» и «Заммлер склад» под Киевом
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины в Киевской и Одесской областях, сообщило Минобороны.

    В частности, поражен логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы, сообщается в канале ведомства в Max. На его складах хранились дроны различного назначения и комплектующие к ним.

    Кроме того, удар пришелся по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе. Этот объект использовался для хранения и распределения военных грузов, которые поставлялись украинской армии западными странами.

    В Одесской области поражен логистический центр в Нерубайском, задействованный для распределения военных грузов, доставляемых в порт Одессы. Также в порту Южный уничтожено сухогрузное судно с военным имуществом для украинских войск.

    Ранее российские войска нанесли поражение логистическим центрам и складам боеприпасов украинской армии.

    До этого ударные беспилотники атаковали сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Перед этим Вооруженные силы России поразили логистический центр в Киевской области.

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    1 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю и остановке работы ее основных морских портов.

    Украина оказалась лишена доступа к морю в результате успешных действий Вооруженных сил России, передает RT со ссылкой на Reuters.

    Агентство отмечает, что удары российской армии привели к полной блокировке украинских морских портов.

    «Российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые ранее проходило 90% экспорта Украины», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, систематические удары России по портовой инфраструктуре в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом в Одесской области.

    Украинское аграрное объединение UAC предупредило об угрозе полного обвала экспорта сельхозпродукции.

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    1 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию

    Ekonomim: Атаки БПЛА Украины по судам в Черном море ударили по экспорту Турции

    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярные нападения беспилотников на гражданские торговые суда привели к полной остановке поставок свежих овощей и фруктов из Турции на российский рынок, пишет Ekonomim.

    Из-за действий украинской стороны пострадал ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил о прекращении отгрузок цитрусовых из Чукуровы.

    «Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия – наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился», – подчеркнул специалист. За последний месяц нападениям подверглись четыре торговых судна.

    На кораблях, следовавших в российские порты, есть погибшие и пострадавшие. При этом страховые компании отказываются выплачивать компенсации за поврежденный транспорт. Проблема также серьезно затронула импорт сои, кукурузы и растительного масла.

    Вынужденное изменение логистических маршрутов неизбежно спровоцирует рост цен на внутреннем турецком рынке. Власти в Анкаре продолжают поддерживать контакты с Москвой и Киевом для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий бизнес спрогнозировал рост мировых цен на зерно из-за ударов украинских беспилотников по торговым судам.

    Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля для выражения протеста.

    Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

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    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

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    1 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине

    Захарова заявила о ликвидации теневого конвейера человеческих тканей в Черновцах

    МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине
    @ Frank Molter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабы нелегальной торговли человеческими органами на Украине достигли катастрофического уровня, что подтверждается данными украинской генпрокуратуры о ликвидации теневого конвейера в Черновцах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подтверждении пугающих масштабов нелегального оборота человеческих органов на Украине, передает ТАСС.

    Выступая на полях Восточного экономического форума, дипломат отметила катастрофический размах этого явления.

    «Черная трансплантология на Украине теперь получила подтверждение невероятных масштабов этого бедствия», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Захаровой, данные украинской генпрокуратуры свидетельствуют о ликвидации крупного теневого конвейера по изъятию и продаже человеческих тканей в Черновцах. Дипломат добавила, что подобные случаи не являются единичными, а отражают общегосударственную картину, сложившуюся из-за коррупции, правового нигилизма, мародерства и отсутствия легитимности властей в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова рассказала о продаже изъятых у погибших украинцев органов через интернет.

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил киевские власти в незаконном экспорте анатомических материалов за границу.

    Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник заявил об использовании раненых военнослужащих для рискованных медицинских экспериментов.

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    31 августа 2026, 20:05 • Новости дня
    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны

    Депутат Рады Горбенко: Киев вскоре может получить статус прифронтовой зоны

    Депутат Рады сообщил о скором присвоении Киеву статуса прифронтовой зоны
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская столица и прилегающий регион в ближайшее время будут признаны прифронтовой зоной на фоне регулярных многочасовых воздушных тревог, считает депутат Рады Руслан Горбенко.

    Власти Украины готовят постановление о признании Киева и Киевской области прифронтовыми территориями, передает RT. Горбенко заявил, что решение ожидается в ближайшее время.

    «Думаю, в сентябре мы уже увидим такой статус», – сообщил парламентарий в комментарии украинским СМИ. В последние дни в столице страны регулярно объявляются многочасовые воздушные тревоги.

    Российские вооруженные силы продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Целями становятся склады, нефтеперерабатывающие заводы и другая инфраструктура, используемая украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко назвал Киев полноценным прифронтовым городом из-за регулярных воздушных атак.

    Депутат Верховной рады Руслан Горбенко спрогнозировал тяжелую зиму на фоне снижения запасов ракет к системам ПВО Patriot.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре в украинской столице.

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    1 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    Немецкий политик призвал пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву

    Немецкий политик Кубицки призвал пригрозить России передачей Taurus Украине

    Немецкий политик призвал пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву
    @ IMAGO/Jerry Andre/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки призвал власти ФРГ пригрозить России поставками ракет Taurus Украине.

    Глава Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки призвал власти ФРГ пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву, сообщают «Вести» со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.

    Политик отреагировал на инцидент в Лейпциге и другие предполагаемые «гибридные угрозы», потребовав от Берлина четкого дипломатического ответа.

    «Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила нужное оружие для масштабной защиты от России», – заявил Кубицки.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал скоординированный ответ Германии, ЕС и НАТО на инцидент в Лейпциге. Пятого августа местная полиция сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. По данным СМИ, грузовой самолет DHL столкнулся над аэропортом с неизвестным объектом, предположительно БПЛА.

    Немецкие власти отмечают, что дрон был профессионально изготовлен на заказ и оставался невидимым для систем безопасности. Издание Politico писало, что Берлин готовит обвинения и новые санкции против России. Посольство РФ в ФРГ назвало инцидент и обвинения в адрес Москвы «наспех состряпанной провокацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов этой диверсии.

    Посольство ФРГ в Москве ранее опровергло информацию о передаче ракет Taurus украинской стороне.

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    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    1 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие свутки освободили два населенных пункта в Запорожской области – Новопаволовку и Червоную Криницу.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ около Орехова, Червоного Жовтеня и Преображенки Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» освободили Червоную Криницу в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Василевского Запорожской области и Шевякино Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял более 295 военнослужащих и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Уланово, Коренеком, Малой Рыбицей и Стрелецкой Пушкаркой Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Соснового Бора, Бережного, Подсреднего, Рубленого и Приколотного.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Лесной Стенки, Грушевки Харьковской области, Святогорска, Сидорово и Щурово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе польская самоходная артиллерийская установка Krab.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны поблизости от Славянскв, Краматорскв, Васютинского, Дружкови, Куртовкаи и Райского ДНР.

    Противник потерял более 210 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Андреевки, Белозерского, Ракши, Новофедоровки, Новотроицкого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

    Днем ранее российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину.

    За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

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