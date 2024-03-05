  • Новость часаВ Воронежской области объявлена авиационная опасность из-за украинских дронов
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    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если разбудить Герцена, проснется Улицкая

    Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

    22 комментария
    5 марта 2024, 12:00 • Новости дня

    Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка

    Подбивший Abrams российский военный с позывным Рассвет рассказал о слабом месте танка

    Tекст: Александра Юдина

    Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как ему удалось уничтожить танк Abrams, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства опубликована видеозапись, на которой боец рассказывает, что первым дроном была поражена задняя часть – «под башню», после чего танк сразу остановился.

    По словам военного, второй БПЛА полностью вывел танк из строя.

    Также боец рассказал, что танк ехал очень медленно и по открытой местности.

    «Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», – резюмировал он.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    4 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    Мигрант в Подмосковье обозвал жену бойца СВО и встретился с ее мужем
    @ t.me/obshina_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    В подмосковных Котельниках мигрант предложил супруге участника спецоперации услуги частного извоза и во время поездки стал оскорблять ее. Позднее муж нашел иностранца и пообщался с ним.

    Жена бойца СВО записала обращение, которое было опубликовано в социальных сетях, рассказав, что мужчина, представившийся Мусой, стал обзывать ее после вопроса о выбранном маршруте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская община ZOV».

    Позднее Telegram-канал «Русская община Москва», как сообщает издание, опубликовал видео встречи бойца СВО, мужа оскорбленной россиянки, с мигрантом.

    «Вы зачем ее проституткой называли? Она мать моего ребенка. Ты зачем ее называешь проституткой? Это моя законная жена», – спросил военнослужащий.

    Его жена отметила, что иностранец тут же «забыл» русский язык, хотя во время поездки в автомобиле, как сообщила она, он уверенно изъяснялся по-русски.

    В ходе разговора Муса извинился перед супругой бойца СВО, а также признался, что работает в Московской области, не имея на то законных оснований.

    В августе прошлого года умер участник СВО Антон Чашкин, избитый мигрантом.

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    4 марта 2024, 14:06 • Новости дня
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    Рогов: ВСУ стали активно применять танки в боях у Работино
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска стали активно применять танки около Работино Запорожской области, используя их для ведения огня с закрытых позиций, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на этом участке противником с закрытых огневых позиций активно применяются танки, которых у ВСУ появилось большое количество. ВС России пытаются их сжечь, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что украинские войска пытаются контратаковать поблизости от Вербового, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских сил по направлению к Малой Токмачке.

    Ранее Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино.

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    4 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Российский военный назвал слабое место танка Abrams

    Российский военный с позывным «Рассвет» рассказал, как уничтожить танк Abrams

    Российский военный назвал слабое место танка Abrams
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прицельное попадание FPV-дрона в заднюю часть танка Abrams по радиатору, моторному отсеку выводит его из строя, заявил командир расчета БПЛА с позывным «Рассвет».

    Боец рассказал, что работать по танку Abrams нужно четко и слаженно, бить в заднюю часть, либо останавливать его и наносить удары под башню, передает ТАСС.

    Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

    В Минобороны США не стали комментировать сообщения о еще одном подбитом Abrams.

    Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    Оператор с позывным «Рассвет» рассказал, что американский танк Abrams остановили одним дроном-камикадзе.

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

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    4 марта 2024, 14:51 • Новости дня
    Летчик Ведящев рассказал о спасении сослуживца в зоне СВО
    Летчик Ведящев рассказал о спасении сослуживца в зоне СВО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский летчик Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как однажды в ходе спецоперации спас боевого товарища.

    Ведящев сообщил, что они летели ночью и он увидел, что ракета полетела к его ведомому. Тогда летчик дал сослуживцу инструкции по уходу от ракеты противника, передает RT.

    «Ракета сбилась и не попала по нему», – отметил летчик.

    Ранее сообщалось, что бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы.

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    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

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    4 марта 2024, 14:37 • Новости дня
    Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
    Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад не сможет победить Россию в конфликте на Украине, но и Россия не может одержать там победу, поэтому необходимы переговоры, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Есть только одно решение: рано или поздно должны начаться переговоры о мире», – передает ТАСС слова Орбана.

    Также премьер-министр отметил, что сейчас Венгрия должна отказать от отношений с Россией, но именно в тех областях, где действуют санкции Евросоюза.

    «Венгрия находится между Востоком и Западом и в своей экономической политике делает ставку на развитие отношений между двумя мирами. Мы не будет отделять себя от восточной части мира», – добавил глава правительства.

    Ранее Орбан заявлял, что в Европе никто не верит в победу Украины.

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    4 марта 2024, 14:58 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки более 490 военных и два танка
    ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки более 490 военных и два танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Авдеевском направлении за последние 24 часа потеряли до полутысячи военнослужащих, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Центр» на этом направлении заняла более выгодные рубежи и позиции, поражены живая сила и техника 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у Новокалиново, Майорска, Бердычей и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла свыше 490 человек, два танка, включая американский Abrams, четыре БМП, включая три американских Bradley, три бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и три орудия Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного, Владимировки и Водяного в ДНР. Украинская сторона потеряла до 320 человек, две БМП.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение и поразила скопления живой силы и техники 43-й, 66-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны у Макеевки (ЛНР), Ивановки, Чугуновки и Синьковки (Харьковская область).

    На этом направлении украинская армия потеряла до 160 человек и орудие «Мста-Б».

    На Донецком направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны у Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Максимильяновки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 360 человек, два БТР, машину РСЗО «Град», британскую гаубицу FH-70 и орудие «Мста-Б».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии у Работино, Вербового и Пятихаток в Запорожской области.

    Там украинская сторона потеряла до 85 человек, две установки РСЗО HIMARS, американскую артиллерийскую систему М777 и САУ «Гвоздика».

    Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России поразили два пункта управления дронами у Новокалиново (ДНР) и Антоновки (Херсонская область). Средства ПВО уничтожили 81 украинский дрон.

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    5 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен не исключил эвакуации Зеленского во Львов американцами

    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Владимир Зеленский может оказаться в смертельной опасности в Киеве, заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, не исключив эвакуации президента Украины во Львов американцами. Он сравнил такой шаг с освобождением Бенито Муссолини немецкими десантниками под командованием Отто Скорцени в 1943 году.

    Брайен заявил, что Украина столкнулась со «значительными кадровыми проблемами». Он указал, что попытка украинских властей применить «силовые средства для привлечения потенциальных новобранцев» провоцирует беспорядки, «в том числе в крупных городах, таких как Одесса, Харьков и Киев», передает ТАСС со ссылкой на Asia Times.

    По мнению Брайена, «никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве». На фоне «неуклонного наступления» Вооруженных сил России, усиливающихся беспорядков на Украине, «отказа от проведения выборов, заключения в тюрьму людей, выступающих против Зеленского, и целого ряда непопулярных мер удержание власти Зеленским переходит в полосу отчаяния», считает Брайен.

    Он заявил, что «Зеленский в Киеве может оказаться в смертельной опасности». Как отметил Брайен, «Пентагон мог бы спасти Зеленского и переместить его в другое место». Львов он назвал «наиболее вероятным местом» для этого, так как город расположен «далеко на западе и до него сложно добраться русским, если они захотят добраться до Зеленского с помощью военных средств».

    «Нацистский пример освобождения Муссолини может стать той моделью, которая в современной интерпретации может сработать», – заявил Брайен. По его мнению, после этого Украина может оказаться разделена на части, как и Италия после свержения Муссолини в 1943 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Weapons and Strategy.

    Как полагает Брайен, если после Зеленского власть в Киеве перейдет к кому-то вроде экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, пребывание Зеленского во Львове окажется недолгим, после чего он отправится «на пенсию в другое место».

    Брайен подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден «не может позволить себе еще одно фиаско, подобное афганскому, но оно быстро приближается из-за военных побед России и падения обороноспособности Украины».

    В 2022 году Зеленский сообщил, что отказался от «большой глобальной эвакуации» жителей городов, чтобы «мотивировать» военных. Он отказался считать такой подходи использованием «живого щита». Зеленский отметил, что «не знает, что бы было», если бы он заявил: «Бегите, и я с вами побегу». «А что, мне одному оставаться здесь?» – сказал он.

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    5 марта 2024, 02:28 • Новости дня
    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине

    Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине

    Пентагон отверг сообщения об использовании F-35 на Украине
    @ Kaitlyn Ergish/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что США задействовали истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. В Пентагоне заверили, что не используют F-35 на Украине.

    Министр обороны Сингапура заявил, что «недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине». По словам руководителя военного ведомства, полученными данными США «поделились со странами НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.

    Sputnik отмечает, что в случае подтверждения этой информации действия США можно рассматривать как очередной сигнал о подготовке странами НАТО «крупной военной эскалации».

    Представитель Пентагона заверил, что «США не используют F-35 на Украине».

    Напомним, разведывательная авиация государств Запада регулярно выполняет полеты вблизи российских территорий. НАТО открыто признают: альянс делится этими разведданными с киевским режимом.

    В 2023 году БПЛА MQ-9 упал в Черное море. В Вашингтоне заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27. В Минобороны России указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции.

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    5 марта 2024, 09:19 • Новости дня
    ВСУ начали использовать машины скорой для доставки на позиции минометов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ подвозят минометы и снаряжение к позициям на правом берегу Днепра в автомобилях скорой помощи, сообщили в силовых структурах Херсонской области.

    Как сообщил источник ТАСС, на правом берегу Днепра зафиксированы случаи, когда ВСУ подвозили на позиции минометы и снаряжение в машинах скорой помощи.

    Ранее ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Алешках Херсонской области.

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    4 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    В Британии предложили наказание для обсуждавших удары по Крыму военных ФРГ

    Британский генерал предложил подвергнуть порицанию военных ФРГ, чью беседу опубликовали

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры ВВС Германии, чей разговор об ударах по Крыму был перехвачен, должны быть подвергнуты порицанию, заявил бывший начальник британского генштаба и член Палаты лордов генерал Ричард Даннатт в эфире радиостанции Times Radio.

    Даннатт считает, что немецким офицерам следует вынести довольно серьезное порицание, однако, по его словам, он не уполномочен подтвердить или опровергнуть присутствие британцев на Украине, о которых говорится в перехваченной аудиозаписи, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны Германии заявили, что ведомство не знает о других случаях перехвата переговоров немецких офицеров. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

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    4 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан: Запад упустил шанс для заключения мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада не смогли локализовать конфликт на Украине и упустили возможность для заключения мирного соглашения, когда в нем была заинтересована Россия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан считает, что Запад упустил подходящий момент для быстрого заключения мирного соглашения, но, по его словам, оно рано или поздно будет достигнуто при участии США, передает ТАСС.

    Премьер Венгрии считает, что существует опасность того, что мнение Евросоюза на переговорах по Украине уже учитываться не будет.

    Ранее Орбан заявил, что Запад не сможет победить Россию в конфликте на Украине, но и Россия не может одержать там победу, поэтому необходимы переговоры.

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    4 марта 2024, 22:50 • Новости дня
    Зеленский провел «новые кадровые назначения для сил обороны» Украины

    Зеленский сообщил о привлечении боевых командиров к «наработке решений для сил обороны Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал и подписал «ряд новых кадровых назначений для сил обороны» страны.

    Кадровые перестановки Зеленский назвал «необходимыми». Он пояснил, что речь идет об участии «реальных боевых командиров с фронта из бригад» в «наработке решений». Однако подробности новых назначений Зеленский не раскрыл, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского вместо Валерия Залужного новым главнокомандующим ВСУ, а также назначил его заместителей и произвел ряд других кадровых перестановок в ВСУ.

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    4 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Медведев посоветовал немцам не забывать про 1945 год

    Tекст: Вера Басилая

    Россия запомнит инцидент с переговорами немецких военных относительно ударов по Крымскому мосту, хотя и будет проявлять сдержанность, Германии не следует забывать, что с ней случилось в 1945 году, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

    Медведев, отвечая на вопрос о переговорах немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост, отметил, что Россия услышала, как за чужой спиной пытаются договориться об уничтожении гражданских объектов страны, и возможности войны, чтобы «их голова не торчала», передает ТАСС.

    По его словам, Москва будет проявлять сдержанность, но все это запомнит. Он заявил, что дипломатия в разговоре с Германией не закрыта, но немцы должны помнить, что с ними случилось в 1945 году.

    Ранее посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в российский МИД в связи с публикацией содержания разговора офицеров немецкого бундесвера об уничтожении Крымского моста.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что в реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности.

    Коментарии (0)
    4 марта 2024, 23:23 • Новости дня
    США отказались комментировать обсуждение офицерами бундесвера атаки на Крым

    Представитель Белого дома Кирби счел обсуждение утечки о планах бундесвера продвижением тезиса о «войне НАТО с Россией»

    Tекст: Антон Антонов

    Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби отказался комментировать разговор немецких офицеров об уничтожении Крымского моста, заявив, что обсуждение утечки «сыграет на руку России».

    Кирби заявил, что любое подтверждение утечки поможет продвижению заявлений Москвы о «какого-то рода войне между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией». Сам тезис о «войне между Западом и Россией» он назвал «смехотворным», передает РИА «Новости».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров с обсуждением ими возможности уничтожить Крымский мост.

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      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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