Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка

Подбивший Abrams российский военный с позывным Рассвет рассказал о слабом месте танка

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства опубликована видеозапись, на которой боец рассказывает, что первым дроном была поражена задняя часть – «под башню», после чего танк сразу остановился.

По словам военного, второй БПЛА полностью вывел танк из строя.

Также боец рассказал, что танк ехал очень медленно и по открытой местности.

«Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», – резюмировал он.

Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.

Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

