По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.0 комментариев
Подбивший Abrams российский военный рассказал о слабом месте танка
Подбивший Abrams российский военный с позывным Рассвет рассказал о слабом месте танка
Оператор российского FPV-дрона «Упырь» с позывным Рассвет рассказал, как ему удалось уничтожить танк Abrams, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства опубликована видеозапись, на которой боец рассказывает, что первым дроном была поражена задняя часть – «под башню», после чего танк сразу остановился.
По словам военного, второй БПЛА полностью вывел танк из строя.
Также боец рассказал, что танк ехал очень медленно и по открытой местности.
«Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно», – резюмировал он.
Ранее в Сети появилось видео поражения американского танка Abrams дронами «Упырь» на Авдеевском направлении.
Командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным «Коловрат» заявил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.