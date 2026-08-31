В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
В украинских супермаркетах от Одессы до Черновцов опустели полки
На Украине зафиксировали коллапс в супермаркетах и резкий рост цен
Коллапс наблюдается в супермаркетах в разных городах Украины, полки с товарами опустели, сообщили украинские СМИ.
Торговые сети на Украине охватил масштабный коллапс. Местные жители массово скупают товары в магазинах от Одессы до Черновцов, оставляя полки абсолютно пустыми, передает ТАСС.
Аналогичная ситуация ранее наблюдалась в супермаркетах Киева, Винницы, Ивано-Франковска и Львова. Кадры с опустевшими торговыми залами активно распространяются в сети.
«Из-за ажиотажного спроса и проблем с логистикой продукты на Украине подорожают на 20-30%», – сообщил финансовый аналитик Виктор Гальчинский.
В торговых сетях Кривого Рога зафиксировали резкую нехватку базовых продовольственных товаров.
Накануне полки магазинов опустели в Ивано-Франковске и Виннице.
Из-за дефицита продуктов киевские супермаркеты ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.