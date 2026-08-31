Ракетный удар по Белгороду унес жизни двух сотрудников Ozon

Tекст: Ольга Иванова

Трагедия произошла на территории сортировочного хаба компании во время воскресного налета, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Шуваев уточнил, что всего от действий ВСУ в городе погибли двое мужчин и 16-летний подросток.

Представители маркетплейса подтвердили информацию о жертвах среди персонала. «К огромному сожалению, в результате вчерашней ракетной атаки на наш объект в Белгороде погибли два человека», – говорится в официальном заявлении.

Руководство организации выразило соболезнования семьям погибших и пообещало оказать им материальную и психологическую поддержку. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей, при этом компания полностью оплатит их лечение. Оставшиеся без работы сотрудники склада продолжат получать зарплату в стандартном режиме.

Выдача уже поступивших посылок и прием возвратов осуществляются в штатном порядке. Однако оформление новых заказов для жителей региона временно приостановлено до полного восстановления логистических цепочек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки в результате атак ВСУ на Белгородскую область погибли три человека.

При ударе по коммерческому объекту в Белгороде ранения получили двенадцать мирных жителей.

Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали логистический центр компании Wildberries в Тамбовской области.