Ekonomim: Зерно подорожает из-за атак в Черном море

Ekonomim: Мировое зерно подорожает на 12% из-за атак на суда

Tекст: Мария Иванова

Ситуация с атаками на суда в Черном море может привести к росту мировых цен на зерно на 10-12%, пишет газета Ekonomim со ссылкой на представителей турецкого бизнеса, передает РИА «Новости».

Напряженность в регионе усилилась после удара по судну Lider Bordo Mavi под управлением турецкого оператора у берегов Туапсе. На следующий день было атаковано судно Lider Kocatepe, направленное для его буксировки.

«Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост цен может превысить 10%», – заявил председатель Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайчы. Турецкая ассоциация судовладельцев представила доклад о нападениях на торговые суда, согласно которому только в июле украинские силы атаковали более 206 судов.

Генеральный директор Transbosphor Denizcilik Мустафа Джан отметил, что интенсивность атак на торговые суда в Черном море значительно выросла за последний месяц. По его словам, если этот процесс продлится пять месяцев, около 150 судов могут отправиться на металлолом, а около 20 ведущих судовладельцев могут исчезнуть с рынка. Судовладельцы уже не получают достаточной прибыли, их финансовая устойчивость снижается.

Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, ранее заявлял посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа МИД Турции вызвал украинского посла из-за атак на турецкие суда в Черном море.

Ранее беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру STAR II.

Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.