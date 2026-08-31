Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие», а вечное и непреходящее стремление к общей безопасности. Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.0 комментариев
В Запорожской области назвали войска «коалиции желающих» интервентами
Войска стран «коалиции желающих» являются интервентами, их размещение на территории Украины неприемлемо, заявил глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.
Войска стран «коалиции желающих» являются интервентами, их размещение на территории Украины неприемлемо, заявил глава заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко, передает РИА «Новости».
Ранее британский премьер Энди Бернем сообщил, что «коалиция желающих» проведет учения для подготовки контингента к размещению на Украине. Переброска военных планируется сразу после достижения соглашения о прекращении огня.
«Подобные планы для нас абсолютно неприемлемы. Любые попытки размещения иностранного контингента по соседству с нашим регионом будут восприняты как угроза нашей безопасности. Мы здесь хозяева, и мы не допустим, чтобы на Украине хозяйничали иностранные интервенты, по какому бы поводу они ни пытались туда зайти», – подчеркнул Емельяненко.
Он добавил, что запорожцы – мирные люди, но иностранным стратегам следует понять, что регион не место для их колониальных амбиций. Глава заксобрания отметил, что никакие коалиции не заставят жителей отступить от выбора, так как Запорожская область навсегда стала частью России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми намерения западных стран по размещению военных сил на украинской территории.
Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил готовность отправить войска своей страны на Украину в составе «коалиции желающих».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала подобные планы неприкрытой военной интервенцией.