НАБУ раскрыло участие замглавы офиса Зеленского в отмывании денег

Замглавы офиса Зеленского Мудрая оказалась фигуранткой дела об отмывании денег

Tекст: Вера Басилая

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы расследования деятельности преступной группировки «Форрест Гамп», передает РИА «Новости».

В резонансном деле фигурирует заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, также бывший депутат Верховной рады и председатель правления государственного банка.

Детектив ведомства Михаил Романюк рассказал подробности раскрытой схемы. «НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации высокоуровневой коррупции разоблачили группу лиц, которая организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн гривен (3,3 млн долларов ) наличкой», – заявил он на видеозаписи.

Отмытые через подставные компании деньги предназначались для внесения залога за участника энергетического коррупционного дела «Мидас». В состав группировки, помимо Мудрой, входили бывший депутат парламента и глава наблюдательного совета Sense Bank.

На опубликованных пленках чиновница обсуждает покровительство над Sense Bank с бизнесменом по имени Тимур, которым может быть соратник Зеленского Миндич. Ранее стало известно об обысках у заместителя руководителя офиса Зеленского, а также у ряда действующих и бывших депутатов.

Украинские антикоррупционные органы начали масштабную спецоперацию против чиновников офиса Владимира Зеленского.

Силовики пришли с обысками к заместителю руководителя этого ведомства Ирине Мудрой.

НАБУ и САП организовали масштабную спецоперацию в отношении парламентария от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара и бывшего депутата Максима Микитася.