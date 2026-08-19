СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.7 комментариев
НАБУ провело обыски у депутатов Верховной рады Столара и Микитася
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура организовали масштабную спецоперацию в отношении парламентария от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара и бывшего депутата Максима Микитася.
Масштабные следственные действия затронули парламентария от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Столара и бывшего депутата Максима Микитася, передает РИА «Новости». В деле также фигурируют представители министерства юстиции и «Сенс банка».
Национальное антикоррупционное бюро опубликовало аудиозаписи разговоров предполагаемых участников преступной группы.
«Только недоумок может записать на своих детей воровство денег и оплату их учебы», – произносит один из голосов на обнародованной записи. Кроме того, в беседах упоминаются некие «четыре мешка» и возможные визиты в «офис президента».
Ранее украинские антикоррупционные ведомства инициировали масштабные следственные действия против высшего эшелона власти Украины.
Правоохранители пришли с обысками к заместителю руководителя офиса Зеленского Ирине Мудрой.
В конце прошлого года силовики разоблачили организованную преступную группу из числа действующих парламентариев.